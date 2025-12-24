Recherche
ANGT

Quatre équipes françaises sur le plateau de la NextGen EuroLeague

L'ASVEL, l'AS Monaco, le Paris Basketball et le Pôle France figurent sur le plateau de la Next Gen EuroLeague, la version U18 de l'EuroLeague.
00h00
Quatre équipes françaises sur le plateau de la NextGen EuroLeague

Nathan Soliman devrait être l’une des stars de l’EuroLeague juniors

Crédit photo : FIBA

Alors que le basket français est tenu éloigné du palmarès de l’EuroLeague juniors depuis le sacre de l’INSEP en 2017, avec le trophée de MVP pour Ivan Février, quatre prétendants tricolores figurent au plateau de l’édition 2025/26 de la Next Gen EuroLeague.

Ainsi, les équipes U18 de l’ASVEL, de Monaco, du Paris Basketball et du Pôle France ont été invités et prendront part aux différents tournois de qualification.

Les Villeurbannais se rendront donc à Ulm, les Monégasques à Abu Dhabi, les Parisiens à Bologne et les pensionnaires du Pôle France à Belgrade afin de composter leur billet pour le tournoi final à Athènes.

Le plateau de la Next Gen EuroLeague

Tournoi de qualification d’Ulm (6-8 février) :

  • Cedevita Olimpija Ljubljana
  • EA7 Emporio Armani Milan
  • LDLC ASVEL Villeurbanne
  • Mega Super Belgrade
  • NextGen Team Ulm
  • Occident Basket Manresa
  • Olympiakos Le Pirée

Tournoi de qualification d’Abu Dhabi (27 février – 1er mars) :

  • Aris Salonique
  • AS Monaco
  • Dubai Basketball
  • NextGen Team Abu Dhabi
  • London Lions
  • Real Madrid
  • Valence
  • Zalgiris Kaunas

Tournoi de qualification de Bologne (13-15 mars)

  • Dolomiti Energia Trento
  • FC Barcelona
  • FC Bayern Munich
  • Vitoria
  • NextGen Team Bologna
  • Panathinaïkos Athènes
  • Paris Basketball

Tournoi de qualification de Belgrade (20-22 mars)

  • Étoile Rouge de Belgrade
  • Anadolu Efes Istanbul
  • FMP Belgrade
  • Hapoel Tel Aviv
  • Maccabi Tel-Aviv
  • NextGen Team Belgrade
  • Partizan Mozzart Bet Belgrade
  • Pole France INSEP Paris
