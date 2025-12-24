Quatre équipes françaises sur le plateau de la NextGen EuroLeague

Alors que le basket français est tenu éloigné du palmarès de l’EuroLeague juniors depuis le sacre de l’INSEP en 2017, avec le trophée de MVP pour Ivan Février, quatre prétendants tricolores figurent au plateau de l’édition 2025/26 de la Next Gen EuroLeague.

Ainsi, les équipes U18 de l’ASVEL, de Monaco, du Paris Basketball et du Pôle France ont été invités et prendront part aux différents tournois de qualification.

Les Villeurbannais se rendront donc à Ulm, les Monégasques à Abu Dhabi, les Parisiens à Bologne et les pensionnaires du Pôle France à Belgrade afin de composter leur billet pour le tournoi final à Athènes.