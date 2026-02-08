Recherche
NCAA

Paul Djobet flambe à 38 points en NCAA malgré la défaite d’Omaha

NCAA - Auteur de 38 points ce samedi 7 février, Paul Djobet a encore frappé très fort avec Omaha en Summit League, confirmant une saison NCAA de très haut niveau pour l’ailier français.
00h00
Paul Djobet impressionne en NCAA avec 38 points ce samedi malgré la courte défaite d’Omaha

Crédit photo : Omaha Mavericks

Paul Djobet (2,01 m, 21 ans) a encore marqué un peu plus l’histoire d’Omaha en NCAA. Ce samedi 7 février à Fargo, le Français a livré une performance offensive majeure avec 38 points face au leader de Summit League, North Dakota State. Une soirée XXL, malgré la défaite des Mavericks (92-84), qui replace l’ailier tricolore parmi les joueurs les plus dominants de sa conférence.

Le Lillcontinue d’empiler les performances marquantes en NCAA. Une semaine après un match à 27 points et 11 rebonds, le Français d’Omaha a repoussé ses limites face à North Dakota State avec un énorme carton offensif à 38 points, malgré la défaite des Mavericks (92-84) sur le parquet des Bison en Summit League.

Face à North Dakota State Bison, Djobet a été l’option numéro un de Omaha Mavericks du début à la fin. Auteur de 17 points en première mi-temps puis 21 après la pause, l’ancien pensionnaire du centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque a porté Omaha quasiment à lui seul dans un match longtemps mal embarqué. Menés de 18 points (60-42) à 15 minutes de la fin, les Mavericks ont entamé une folle remontée sous l’impulsion du Français. Dans le money-time, il a même ramené les siens à deux longueurs après un tir primé puis un panier avec la faute, illustrant son sang-froid et son agressivité offensive.

Sa ligne statistique est éloquente : 38 points à 14/22 aux tirs (dont 6/10 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 0 balle perdue. Un rendement qui fait de lui le meilleur marqueur du match… et de la saison en Summit League sur une rencontre. Djobet a égalé Devin Patterson pour la deuxième meilleure performance individuelle de l’histoire d’Omaha à l’ère Division I. Une ligne statistique complétée par 6 rebonds, dans un match à très haute intensité.

LIRE AUSSI

Une remontée presque complète

Omaha a progressivement grignoté son retard grâce à une pluie de tirs extérieurs. Les Mavericks ont inscrit 9 paniers à 3-points en seconde période et terminé la rencontre à 15/31 derrière l’arc. À 5’40 de la fin, un tir primé de Djobet a ramené les siens à 73-66, avant que Tony Osburn n’enchaîne deux nouveaux tirs longue distance.

Le moment fort est arrivé à 3’11 du terme, lorsque Djobet a converti un panier avec la faute pour ramener Omaha à seulement deux points (80-78). Mais North Dakota State a su rester solide dans les derniers instants, inscrivant ses lancers francs pour sécuriser la victoire (20/22 sur la ligne).

Retour en force après un match sans

Cette explosion offensive intervient après une petite alerte. Devenu éligible après le semestre d’automne, Djobet restait sur trois double-doubles consécutifs avant d’être limité à 9 points et 9 rebonds lors de la défaite face à North Dakota en milieu de semaine. À Fargo, il a immédiatement répondu, démontrant sa capacité à rebondir et à assumer un rôle de scoreur principal.

LIRE AUSSI

North Dakota State plus collectif

Si la performance individuelle de Djobet a marqué les esprits, North Dakota State a fait la différence grâce à son collectif. Les Bison ont affiché un impressionnant 50/40/90 aux tirs et cinq joueurs à 9 points ou plus. Noah Feddersen (18 points) et Damari Wheeler-Thomas ont notamment pesé dans les moments clés.

Après la rencontre, l’intérieur des Bison a souligné l’impact du Français : « Il a été implacable. Même quand on envoyait deux ou trois défenseurs, il continuait à attaquer le cercle très fort », a-t-il confié sur le site officiel de North Dakota State.

Une saison NCAA qui prend une autre dimension

Avec cette nouvelle démonstration, Paul Djobet confirme qu’il est l’un des scoreurs les plus prolifiques de sa conférence. Régulier, efficace et désormais ciblé par toutes les défenses adverses, le Lillois s’impose comme une référence offensive en NCAA.

Omaha toujours dangereux à domicile

Malgré la défaite, Omaha a affiché une belle efficacité collective avec 52,6% aux tirs. Ja’Sean Glover (16 points) et Tony Osburn (14 points) ont bien épaulé Djobet, tandis que Grant Stubblefield a distribué 11 passes décisives.

Les Mavericks (12-14, 5-6 en Summit League) vont désormais tenter de relancer la dynamique avec une série de trois matchs à domicile, à commencer par la réception de St. Thomas jeudi prochain.

NCAA
NCAA
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
