Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme

Outre le double-double de Victor Wembanyama face à Washington, cinq joueurs français ont foulé les parquets NBA ce dimanche 21 décembre. Si tous n’ont pas connu la même réussite collective, plusieurs ont marqué les esprits, à commencer par Rudy Gobert, entré dans l’histoire, et Nolan Traoré, qui commence à trouver sa place avec Brooklyn.

Nolan Traoré sort de l’ombre avec Brooklyn

La performance la plus inattendue est venue de Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) avec les Brooklyn Nets, vainqueurs de Toronto (96-81). Cantonné jusque-là à des apparitions très limitées en NBA, le natif de Créteil a bénéficié de son plus gros temps de jeu depuis le début de la saison.

Aligné 22 minutes au Barclays Center, il a livré une prestation solide et complète : 8 points (3/9 au tir), 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre, pour une seule balle perdue. Une sortie convaincante qui a renforcé l’idée que son passage prolongé en G-League avec Long Island commence à porter ses fruits.

Des minutes pour Nolan Traoré avec les Nets 🇫🇷 8 POINTS

3 REB, 2 AST, 1 STL, 1 BLK

Les Nets l'emportent 81-96 face aux Raptors !

Rudy Gobert franchit la barre mythique des 10 000 rebonds

Soirée historique pour Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans). Face aux Milwaukee Bucks, le pivot des Minnesota Timberwolves a dominé la raquette avec 18 rebonds, auxquels il a ajouté 11 points et 3 passes décisives, dans une victoire serrée (103-100) après avoir été en retard de 16 points.

Ces 18 prises lui ont permis d’atteindre et de dépasser les 10 000 rebonds en carrière NBA. Un cap symbolique qui fait de lui le premier Français à y parvenir et seulement le 4e joueur européen à entrer dans ce cercle très fermé qui compte un total de 45 joueurs.

10,000 career rebounds for Rudy Gobert

Maxime Raynaud enchaîne encore un double-double

De plus en plus installé dans la rotation de Sacramento, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a une nouvelle fois répondu présent. Titulaire en l’absence de Domantas Sabonis, il a disputé 37 minutes face à Houston, un record pour lui en NBA.

Malgré une sortie prématurée en prolongation pour six fautes, il termine avec 12 points (6/12 au tir) et 14 rebonds, signant un troisième double-double consécutif. Les Kings se sont imposés au bout du suspense (125-124 a.p.), avec un Raynaud de plus en plus à l’aise dans ce rôle élargi.

Maxime Raynaud enchaine les matchs en tant que 'starter' avec les Kings ! 12 POINTS

14 REBONDS

Victoire au bout du suspens 124-125 face aux Rockets !

Risacher efficace malgré la défaite d’Atlanta

Dans une courte défaite des Hawks, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a été l’un des motifs de satisfaction côté Atlanta. En un temps de jeu réduit (24 minutes), il a inscrit 17 points à 6/11 au tir, ajoutant 2 rebonds et 2 passes décisives.

Une production offensive intéressante, qui n’a toutefois pas suffi à éviter la défaite face aux Chicago Bulls dans un match très ouvert (150-152).

🇫🇷 Zaccharie Risacher auteur 17 PTS hier soir ! 4 paniers à 3-points 🎯🔥

Soir contrastée pour les Français des Knicks

À New York, les Knicks ont signé une belle victoire contre le Miami Heat (132-125). Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a en revanche pas été aligné pour cette rencontre.

Le rookie Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a lui eu droit à quelques minutes en sortie de banc. En 4 minutes réparties sur deux passages en jeu, il a inscrit 3 points, profitant au maximum de ses rares opportunités.