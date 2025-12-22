Recherche
NBA

Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme

NBA - Rudy Gobert, Maxime Raynaud, Nolan Traoré, Zaccharie Risacher et les Français des Knicks ont animé ce dimanche. Entre un cap historique pour Rudy Gobert, un nouveau double-double de Maxime Raynaud et les premiers signaux forts de Nolan Traoré à Brooklyn, le contingent tricolore a encore pesé.
00h00
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Outre le double-double de Victor Wembanyama face à Washington, cinq joueurs français ont foulé les parquets NBA ce dimanche 21 décembre. Si tous n’ont pas connu la même réussite collective, plusieurs ont marqué les esprits, à commencer par Rudy Gobert, entré dans l’histoire, et Nolan Traoré, qui commence à trouver sa place avec Brooklyn.

LIRE AUSSI

Nolan Traoré sort de l’ombre avec Brooklyn

La performance la plus inattendue est venue de Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) avec les Brooklyn Nets, vainqueurs de Toronto (96-81). Cantonné jusque-là à des apparitions très limitées en NBA, le natif de Créteil a bénéficié de son plus gros temps de jeu depuis le début de la saison.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
8
PTS
3
REB
2
PDE
Logo NBA
BRO
96 81
TOR

Aligné 22 minutes au Barclays Center, il a livré une prestation solide et complète : 8 points (3/9 au tir), 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre, pour une seule balle perdue. Une sortie convaincante qui a renforcé l’idée que son passage prolongé en G-League avec Long Island commence à porter ses fruits.

Rudy Gobert franchit la barre mythique des 10 000 rebonds

Soirée historique pour Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans). Face aux Milwaukee Bucks, le pivot des Minnesota Timberwolves a dominé la raquette avec 18 rebonds, auxquels il a ajouté 11 points et 3 passes décisives, dans une victoire serrée (103-100) après avoir été en retard de 16 points.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
11
PTS
18
REB
3
PDE
Logo NBA
MIN
103 100
MIL

Ces 18 prises lui ont permis d’atteindre et de dépasser les 10 000 rebonds en carrière NBA. Un cap symbolique qui fait de lui le premier Français à y parvenir et seulement le 4e joueur européen à entrer dans ce cercle très fermé qui compte un total de 45 joueurs.

Maxime Raynaud enchaîne encore un double-double

De plus en plus installé dans la rotation de Sacramento, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a une nouvelle fois répondu présent. Titulaire en l’absence de Domantas Sabonis, il a disputé 37 minutes face à Houston, un record pour lui en NBA.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
12
PTS
14
REB
0
PDE
Logo NBA
SAC
125 124
HOU

Malgré une sortie prématurée en prolongation pour six fautes, il termine avec 12 points (6/12 au tir) et 14 rebonds, signant un troisième double-double consécutif. Les Kings se sont imposés au bout du suspense (125-124 a.p.), avec un Raynaud de plus en plus à l’aise dans ce rôle élargi.

Risacher efficace malgré la défaite d’Atlanta

Dans une courte défaite des Hawks, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a été l’un des motifs de satisfaction côté Atlanta. En un temps de jeu réduit (24 minutes), il a inscrit 17 points à 6/11 au tir, ajoutant 2 rebonds et 2 passes décisives.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
17
PTS
2
REB
2
PDE
Logo NBA
ATL
150 152
CHI

Une production offensive intéressante, qui n’a toutefois pas suffi à éviter la défaite face aux Chicago Bulls dans un match très ouvert (150-152).

Soir contrastée pour les Français des Knicks

À New York, les Knicks ont signé une belle victoire contre le Miami Heat (132-125). Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a en revanche pas été aligné pour cette rencontre.

Le rookie Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a lui eu droit à quelques minutes en sortie de banc. En 4 minutes réparties sur deux passages en jeu, il a inscrit 3 points, profitant au maximum de ses rares opportunités.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
