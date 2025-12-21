Les Flammes Carolo renversent l’ESBVA, Basket Landes sur un fil contre Lyon, Bourges poursuit sa bonne série contre Angers

Les 12 équipes de La Boulangère Wonderligue disputaient le 11e acte du championnat ce dimanche après-midi. Basket Landes continue de faire la course seul en tête en s’imposant sur un fil contre Lyon, Bourges poursuit sa remontée dans le classement en disposant d’Angers tandis que les Flammes Carolo ont tout renversé contre l’ESBVA, dans le choc de la journée.

Les Flammes Carolo s’adjugent le choc en fin de match

L’affiche était alléchante et, comme il est coutume de le dire lorsque les deux équipes se rendent coup pour coup, elle a tenu toutes ses promesses. Ce sont finalement les Flammes Carolo qui se sont imposées, devant leur public, face à l’ESBVA ce dimanche après-midi (83-75). Menées de 7 points après 30 minutes, les joueuses de Romuald Yernaux ont fait la différence en toute fin de match.

En plus d’être meilleure marqueuse, Noémie Brochant a été ô combien précieuse pour Charleville-Mézières, en inscrivant 9 points dans les 4 dernières minutes dont un tir longue distance pour prendre la tête (71-69, 37e). Précieuse à la mène, Coline Franchelin a elle terminé en double-double (10 points, 11 passes décisives) pour la deuxième fois de la saison, confortant son statut de meilleure passeuse du championnat (8,5 assists par match).

L’ESBVA, qui a fait la course en tête pendant presque toute la deuxième mi-temps grâce notamment à Alexis Peterson (19 points), a tenté de s’accrocher dans les derniers instants, mais paye son manque de réussite derrière l’arc (4/21 à 3 points). Avec 7 victoires et 3 défaites, les Guerrières restent toutefois provisoirement 2e de La Boulangère Wonderligue (un match en retard contre Toulouse), à un revers seulement de Basket Landes. Les Flammes Carolo pointent toujours dans le groupe des poursuivants, composé de quatre équipes à 7 victoires et 4 défaites.

Basket Landes s’en sort contre Lyon

Basket Landes profite du succès de l’ESBVA pour s’assurer les commandes du championnat, à mi-parcours. Une semaine après être tombées dans le Nord, les Landaises ont remporté le 9e de leurs 11 rencontres cette saison, en s’imposant sur le fil contre Lyon (64-61). Une victoire précieuse, dans un match où l’écart n’a jamais atteint les 10 unités.

La capitaine Camille Droguet a de nouveau pris les choses en main (19 points, 5 passes), en montrant la voie à ses partenaires et en surnageant dans un match où l’intensité physique a souvent pris le pas sur la réussite. Malgré deux derniers lancers ratés par Droguet et les efforts de Dayshanette Harris (13 points, 7 passes), les Lyonnaises ne sont pas parvenues à revenir à hauteur, perdant un dernier ballon (23 au total) dans les tout derniers instants. Un succès à l’arraché pour Basket Landes, qui conclut la première partie de saison de la bonne manière.

Bourges poursuit sa remontée

Une troisième victoire de suite, la 6e en sept matchs, et voilà Bourges pleinement dans la course pour le haut de tableau. Les Berruyères ont battu Angers au Prado ce dimanche, et décrochent leur 7e succès de la saison. Bien lancées par une entame de match idoine, Tima Pouye et ses coéquipières ont maîtrisé la deuxième mi-temps et résisté au retour angevin, pour finalement l’emporter sans se faire peur (79-64).

Le Tango s’est reposé sur son trio Tima Pouye–Alix Duchet–Kariata Diaby, auteur de 59 points en cumulé. Mais les Berruyères ont surtout parfaitement muselé la meilleure marqueuse du championnat, Anna Ngo Ndjock, contenue à 7 points (2/11 aux tirs) en 33 minutes. Avec 4 victoires, l’UFAB pointe à la 8e place au classement.

Turner en feu avec Landerneau

Ne cherchez plus le carton offensif de la journée : il est l’œuvre de Harmoni Turner. La Landernéenne a inscrit 32 points et délivré 9 passes décisives dans la victoire des Bretonnes face à Charnay (82-66). Solidement accroché au groupe de poursuivants, Landerneau décroche une 4e victoire consécutive, sa 7e cette saison (4 défaites). Lâché avant la pause ce dimanche, Charnay subit une 5e défaite (6 victoires).

C’était un match déjà crucial en bas de tableau, et La Roche Vendée l’avait bien compris : les Vendéennes se sont imposées 72 à 67 sur le parquet de Chartres, en maîtrisant la rencontre de bout en bout malgré le retour chartrain dans le dernier quart-temps. Grâce à une Stella Johnson ultra efficace bien que gênée par les fautes (16 points en 17 minutes), La Roche gagne une place au classement, au détriment de son adversaire du soir qui hérite du 11e rang.

Lattes-Montpellier a peiné à faire la différence contre la lanterne rouge toulousaine. Mais le BLMA a accéléré en toute fin de match (27-13 dans le 4e quart-temps), et l’a finalement emporté 75-66 devant son public. Portées par une Nell Angloma encore sur un petit nuage (22 unités) et une Samantha Breen dominante dans la peinture (10 points, 15 rebonds), les Héraultaises ont décroché une 7e victoire cette saison.