EuroLeague Féminine

Élimination du Tango Bourges, qui échoue au pied de la qualification à Schio

EuroLeague féminine - Bourges ne rejoindra pas Basket Landes dans la phase finale de cette édition 2025/26. Le Tango s'est incliné dans le match de la mort sur le parquet de Schio en Italie (score final 77-69), à cause notamment de pertes de balle cruciales dans le money-time.
|
00h00
Résumé
Écouter
C’est Schio qui triomphe dans ce duel éliminatoire

Crédit photo : EuroLeague Women

Ce mercredi 4 janvier, les clubs masculins français ont réalisé un joli 3/3 en Coupe d’Europe, à tous les échelons. C’est l’exact opposé pour les clubs féminins. Aucun des trois engagés n’ont remporté leur match en EuroLeague. Mais un seul avait de toute façon une réelle importance : celui du Tango Bourges chez les Italiennes de Schio, qui s’est malheureusement soldé par une défaite éliminatoire.

Schio 77-69 Bourges

Chez leurs concurrentes directes à la qualification au play-in du Final Six, les Bérruyères n’avaient pas le choix. Les deux équipes étant à égalité de bilan avant le match, c’est le vainqueur qui passerait au tour suivant. Et chez une équipe qui n’a perdu qu’une seule fois à domicile cette saison toutes compétitions confondues, la logique a été respectée. Le match était plus serré que la plupart du temps quand Schio reçoit des visiteurs.

Les joueuses du Tango ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, conscientes de la situation “Do or die”. Toutes leurs forces restantes en tout cas, alors que c’était déjà leur 10e match de la saison 2026, avec un rythme d’un match tous les 3 jours. Une tâche encore plus compliquée par une rotation concentrée à 8 voire 7 joueuses, sans Laëtitia Guapo qui n’a pas fait le déplacement. Tima Pouye (20 points) et Kariata Diaby (17 points, 9 rebonds) ont encore dû jouer plus de 30 minutes.

Kariata DIABY
Kariata DIABY
17
PTS
9
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
SCH
77 69
BOU

Même avec deux de ses cadres Alix Duchet et Élodie Naigre toutes les deux à 0 point à 0/5 aux tirs, le Tango était dans le match. Avec une présence physique qui a fait déjouer les Italiennes, elles aussi privées d’une de leurs cadres Cecilia Zandalasini. À la fin du troisième quart-temps, il n’y avait que deux petits points d’écart (60-58), et même égalité (60-60, 31’) après un lay-up de Marie-Paule Dally (16 points).

Marie-paule DALLY
Marie-paule DALLY
16
PTS
4
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
SCH
77 69
BOU

Mais dans les cinq dernières minutes, les Bérruyères – plutôt propres jusque-là – ont perdu… 7 ballons (sur 12 au total). Difficile de tenir le coup avec autant de turnovers dans des moments-clés. Schio ne s’est pas fait prier pour infliger un 17-11 à leurs visiteuses dans ce dernier quart-temps. De quoi leur offrir la qualification au play-in du Final 6, et éliminer dans le même coup Bourges, qui termine malheureusement cinquième de son groupe. Le plus grand regret viendra forcément de la défaite à Charleville-Mézières, lanterne rouge du groupe.

Fenerbahçe 78-69 Basket Landes

Il n’y avait aucune pression de résultat pour Basket Landes ce mercredi. Heureusement, vu que le Fenerbahçe n’a pas perdu à domicile toutes compétitions confondues depuis quasiment un an. Et que les Turques avaient forcément envie de se venger de l’exploit des Landaises mi-janvier à Mont-de-Marsan. Ses joueuses déjà qualifiées pour le Final 6, Julie Barennes a limité ses 10 joueuses entre 16 et 22 minutes. Tout le monde a pu se faire plaisir et toutes les joueuses ont marqué, y compris la jeune Emma Dechanoz (18 ans, 5 points).

Héroïne de la qualification à Valence, Leïla Lacan s’en sort tout de même comme meilleure marqueuse de l’équipe avec 11 points et 7 rebonds. En face, le Fenerbahçe n’a pas du tout adopté la même stratégie, et a assuré la victoire en faisant jouer au minimum 28 minutes toutes leurs titulaires, comme Iliana Rupert (19 points et… 8 interceptions – record – en 31 minutes) et Gabby Williams (15 points, 9 rebonds en 29 minutes), pour assurer une victoire dans un match qui fut finalement serré.

Flammes Carolo 70-88 Prague

Avec trois victoires en douze matchs, les Flammes Carolo terminent dernières du groupe, à 3 points de l’avant-dernier Bourges (15 contre 18). La marche était trop haute lors de ce dernier match contre les championnes en titre de Prague. Le trio français du club tchèque a fait très mal à leurs compatriotes, avec 21 et 20 points de Valériane Ayayi et Janelle Salaün, et 6 points et 9 passes décisives de Pauline Astier. Agressives, elles ont provoqué 21 pertes de balle des Flammes.

Celle qui s’en est le mieux sortie face à ça est paradoxalement la porteuse de balle principale Coline Franchelin, qui s’en sort avec 13 points, 9 passes décisives et 1 seul turnover. Absente lors du succès contre Bourges, la joueuse de 26 ans n’aura plus connu de victoire européenne de son équipe depuis… octobre. En dehors du Tango, Charleville n’aura gagné que deux autres matchs en EuroLeague cette saison, en octobre contre Sopron.

Bourges
Bourges
Commentaires

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
