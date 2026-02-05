Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Bataille des possessions : ces joueurs qui font vraiment la différence en Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - PlayerLynk nous aide à savoir quels joueurs permettent réellement à leur équipe de gagner la bataille des possessions lorsqu’ils sont sur le terrain ?
|
00h00
Résumé
Écouter
Bataille des possessions : ces joueurs qui font vraiment la différence en Betclic ÉLITE

Gerald Ayayi fait partie de plusieurs Top 10 positifs, illustrant son impact à Cholet

Crédit photo : Lilian Bordron

Dans l’analyse de la performance individuelle, certaines contributions échappent encore largement aux statistiques classiques. Rebond offensif, capacité à provoquer des balles perdues, sécurisation du rebond défensif, discipline dans la gestion du ballon… Autant d’éléments qui ne se traduisent pas toujours par des points, mais qui influencent directement une donnée centrale du jeu : le nombre de possessions.

À partir des données fournies par PlayerLynk, BeBasket s’est penché sur un indicateur visant à répondre à une question simple : quels joueurs permettent réellement à leur équipe de gagner la bataille des possessions lorsqu’ils sont sur le terrain ?

Une lecture collective de l’impact individuel

L’indicateur développé par PlayerLynk repose sur une logique On/Off : il observe comment une équipe se comporte, en attaque et en défense, lorsque tel joueur est présent sur le parquet, comparativement aux minutes où il ne l’est pas. Cette approche implique une lecture volontairement collective.

L’impact mesuré dépend du contexte (coéquipiers, rotations, profils des remplaçants), et ne prétend pas isoler une performance individuelle pure. L’objectif est ailleurs : mesurer l’effet réel d’un joueur sur l’équilibre des possessions de son équipe.

Trois dimensions structurent cette analyse.

Comprendre la logique de la metric

L’impact offensif sur les possessions

En attaque, PlayerLynk s’intéresse à deux leviers majeurs :

  • la capacité d’un joueur à créer des secondes chances via le rebond offensif,
  • sa capacité à sécuriser les possessions, en limitant les pertes de balle.

L’idée est simple : plus une équipe conserve le ballon ou se crée de nouvelles opportunités de tir lorsque le joueur est sur le terrain, plus son impact offensif sur la bataille des possessions est positif.

L’impact défensif sur les possessions

En défense, la logique est similaire. Un joueur apporte un impact positif s’il permet à son équipe de :

  • récupérer davantage de ballons, notamment via les interceptions ou la pression défensive,
  • terminer les possessions adverses, en sécurisant le rebond après un tir manqué.

Ici encore, il ne s’agit pas uniquement d’actions spectaculaires, mais de continuité défensive et de discipline collective.

Une vision globale

L’addition de ces deux dimensions offre une estimation de l’impact total d’un joueur sur la bataille des possessions.

Un indicateur particulièrement utile pour identifier les profils qui font pencher l’équilibre du jeu, même sans forte visibilité statistique.

Les joueurs qui dominent la bataille des possessions

Les profils les plus complets

Le classement global met en avant une diversité de profils, mais avec un point commun : une influence constante sur les fondamentaux du jeu.

En tête, le pivot du Limoges CSP Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) se distingue par un impact à la fois offensif et défensif. Sa présence s’accompagne d’un net avantage en volume de possessions pour son équipe, signe d’un apport global et régulier.

Derrière, Kevin Marsillon-Noleo (Nancy) et Mathieu Boyer (Le Portel) illustrent deux voies différentes : l’un par une activité défensive très marquée, l’autre par une domination offensive sur la possession.

La présence de joueurs comme Gerald Ayayi, Ricky Lindo Jr. ou Paul Lacombe rappelle que cet impact n’est pas réservé aux intérieurs. Lecture du jeu, intensité, discipline et engagement défensif pèsent tout autant.

RangJoueurTotal possessions ajoutées par 100
1Gavin Ware16,21
2Kevin Marsillon-Noléo14,57
3Mathieu Boyer13,94
4Isaiah Cozart13,68
5Greg Lee13,24
6Gérald Ayayi13,01
7Ricky Lindo Jr.12,41
8Kevin Kokila10,69
9Paul Lacombe10,34
10Zeke Moore9,76

(minimum 200 minutes jouées en Betclic ÉLITE)

Créer plus d’opportunités en attaque

Les meilleurs impacts offensifs

Sur le plan offensif, le classement met logiquement en avant des joueurs capables de maximiser chaque possession.

Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) domine largement cette catégorie, grâce à une activité offensive qui se traduit par plus d’opportunités de tir pour son équipe.

Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) confirme également un profil bien identifié : un joueur dont l’impact collectif dépasse largement son volume de tirs.

On retrouve aussi Zeke Moore (2,00 m, 28 ans), Ricky Lindo (2,03 m, 25 ans) ou Jaron Blossomgame, des profils mobiles et agressifs, capables de maintenir une pression offensive constante, même sans être des options primaires au scoring.

RangJoueurPossessions offensives générées par 100 possessions
1Mathieu Boyer13,6
2Gérald Ayayi10,62
3Lahaou Konaté9,35
4Zeke Moore9,22
5Christopher Ebunangombe9,01
6Ricky Lindo Jr.8,59
7Lionel Gaudoux8,56
8Gavin Ware8,52
9Clifton Moore7,67
10Jaron Blossomgame7,41
11Isaiah Cozart7,07

Récupérer la balle en défense

Les meilleurs impacts défensifs

En défense, le signal est encore plus net.

Greg Lee (2,05 m, 28 ans) du Portel se détache très clairement, avec un impact majeur sur la récupération de possessions : pression sur le porteur, activité dans les lignes de passe, présence au rebond.

Derrière lui, Juhann Begarin, Mitchell Puttkammer-Saxen (2,07 m, 24 ans) de Nanterre ou Kevin Marsillon-Noleo incarnent des profils capables de désorganiser l’attaque adverse sans nécessairement remplir la feuille de statistiques.

Ces joueurs apportent une valeur défensive qui se traduit concrètement par plus de ballons récupérés et moins de secondes chances concédées.

RangJoueurPossessions défensives sauvées par 100 possessions
1Greg Lee14,13
2Juhann Begarin9,03
3Mitchell Puttkammer-Saxen8,88
4Kevin Marsillon-Noleo7,99
5Clarence Nadolny7,82
6Gavin Ware7,69
7Kevin Kokila7,6
8Mathéo Leray7,46
9Lucas Dussoulier7,37
10Landers Nolley II7,34

Une corrélation claire avec le Net Rating

Un point ressort nettement des données PlayerLynk : l’impact positif sur la bataille des possessions est fortement corrélé au l’impact des joueurs sur le Net Rating de leur équipe.

Tableau PlayerLink

Autrement dit, lorsque ces joueurs sont sur le terrain, leurs équipes ont tendance à mieux performer collectivement que quand ils sont sur le banc.

Gagner des possessions, en créer davantage en attaque ou en concéder moins en défense, se traduit directement par un différentiel de points favorable.

Cette corrélation confirme que la bataille des possessions n’est pas un concept abstrait, mais un levier concret de performance, mesurable dans les résultats de l’équipe.

Que retenir ?

L’indicateur proposé par PlayerLynk ne prétend pas résumer l’impact total d’un joueur. Il offre en revanche une grille de lecture complémentaire, centrée sur un enjeu fondamental du basket : qui fait gagner ou perdre des possessions à son équipe ? Les résultats mettent en lumière des profils parfois discrets au scoring, mais dont l’influence sur l’équilibre du jeu est bien réelle.

Pour les staffs, les recruteurs ou les observateurs, ce type de donnée permet :

  • de mieux contextualiser certaines performances,
  • d’objectiver des contributions souvent sous-estimées,
  • et d’identifier des joueurs dont l’impact collectif dépasse les statistiques traditionnelles.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0