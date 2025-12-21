Recherche
NBA

Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte

NBA – La soirée de samedi a particulièrement réussi aux Français engagés sur les parquets. Trois d’entre eux – Maxime Raynaud, Noah Penda et Alexandre Sarr – ont d’ailleurs signé un double-double, pendant que les minutes de Tidjane Salaün grimpent à Charlotte. On fait le point !
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte

Malgré un nouveau double-double, Maxime Raynaud n’a pas pu empêcher Sacramento de s’incliner face à Portland.

Crédit photo : Sergio Estrada-Imagn Images

La soirée du samedi 20 décembre a particulièrement réussi aux Français engagés en NBA. Trois d’entre eux ont mené l’assaut en attaque mais aussi l’effort au rebond de leurs équipes, au point de finir en double-double – avec des fortunes diverses.

Derrière, les performances éclatantes de Noah Penda, Maxime Raynaud et Alexandre Sarr, l’on note la montée en puissance de Tidjane Salaün avec Charlotte. L’ancien Choletais grappille de plus en plus de minutes et se montre performant depuis son retour de G-League il y a une dizaine de jours maintenant. De bon augure pour la suite ?

Nouveau double-double pour Maxime Raynaud

Alors que son compatriote Noah Penda réalisait le premier double-double de sa carrière NBA face à Utah, Maxime Raynaud lui, ne s’arrête plus de monter en puissance avec Sacramento. Malgré la défaite des siens face à Portland (93-98), l’ancien intérieur de Stanford a réalisé un deuxième double-double de suite, le troisième de sa saison rookie.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
17
PTS
11
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
93 98
POR

Désormais installé dans le cinq majeur sans contestation possible, Raynaud a disputé 31 minutes pour 17 points, à 7/13 aux tirs. Il y ajoute 11 rebonds, un record égalé, mais aussi 1 passe, 1 contre et 1 interception, pour un match complet mais malheureusement perdu par les Kings.

Dans le camp des Blazers, Sidy Cissoko et Rayan Rupert n’ont eu que peu d’impact sur la décision finale. Le premier enregistre néamoins 1 point à 0/5 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe en 24 minutes. Rupert a de son côté disputé 8 minutes, sans réaliser de statistique.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
1
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
93 98
POR

Du côté de Memphis, les Washington Wizards repartent du Tennessee après avoir joué un mauvais tour aux coéquipiers de Ja Morant. Les joueurs de la capitale s’imposent 122-130, dans le sillage de son vétéran C.J. McCollum et d’un Kyshawn George tranchant, avec 28 points, 7 rebonds et 7 passes.

Kyshawn GEORGE
Kyshawn GEORGE
28
PTS
7
REB
7
PDE
Logo NBA
MEM
122 130
WAS

 

Comme souvent, Alexandre Sarr a répondu présent dans la raquette, et ce face à un sérieux client : Jaren Jackson Jr.. Le Toulousain termine lui aussi donc en double-double avec 18 points et 11 rebonds, à 8/16 aux tirs dont 2/4 à 3-points. Sa capacité à s’éloigner du cercle est toujours un atout sérieux pour Washington, créant des espaces pour le drive de George par exemple.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
18
PTS
11
REB
2
PDE
Logo NBA
MEM
122 130
WAS

Nicolas Batum victorieux face à LeBron James,

des minutes pour Tidjane Salaün

Dans les autres résultats de la soirée en NBA, les Los Angeles Clippers ont remporté le derby angelino face aux Lakers 103-88, malgré les 36 points de LeBron James. Côté Clippers, Nicolas Batum a joué 20 minutes en sortie de banc, pour 3 points (1/3 à 3-points) et 4 rebonds.

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
3
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NBA
LAC
103 88
LAL

L’autre bonne nouvelle française de la soirée concerne Tidjane Salaün, qui voit son temps de jeu augmenter match après match. L’ancien choletais à cette fois-ci joué 18 minutes, pour 8 points à 3/9 aux tirs, et 3 rebonds. Il a disputé une minute de plus que son coéquipier Moussa Diabaté, exceptionnellement discret face à Jalen Duren avec 1 point et 3 rebond en 17 minutes.

L’évolution du rôle des deux Français sera forcément à suivre pour le reste de la saison, alors que Charlotte n’est pour l’heure pas destiné à joué les premiers rôles dans la Ligue.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
8
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBA
DET
112 86
CHA

 

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
1
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
DET
112 86
CHA

 

