Porté par ses leaders, Dijon remporte le choc des attaques face à Nancy

Au lendemain de la victoire de Boulazac face à Limoges, la 12e journée de Betclic ELITE s’est poursuivie avec un choc entre deux attaques efficaces du championnat. 5e attaque de la division, Nancy se déplaçait chez la 6e attaque Dijon, qui a su trouver les ressources pour s’imposer 90-75 face à des visiteurs trop maladroits.

9% (!) à 3-points pour Nancy en première mi-temps

La rencontre avait pourtant débuté par une forme d’apathie dijonnaise, qui a subi un 6-0 en cinq minutes. C’était sans compter sur le réveil de son légendaire David Holston, qui inscrit le premier panier de la Jeanne à 3-points (3-6, 5’). Malgré un temps mort de Sylvain Lautié, la donne semblait avoir changé de camp, avec toujours Holston à la baguette pour servir Gregor Hrovat dans l’aile afin de prendre l’avantage (8-6, 6’).

Les deux hommes ont conduit l’attaque locale jusqu’à la mi-temps, jusqu’à compter 11 points d’avance au buzzer des vingt premières minutes (46-35, 20’). En face, Landers Nolley II faisait comme toujours son match avec déjà 11 points au compteur à 5/11 aux tirs dont 1/3 à 3-points. Oui mais voilà, Nolley était le seul Nancéien à avoir concrétisé un tir longue distance. Ses coéquipiers étaient touchés de plein fouet par un manque d’adresse (9% à 3-points à la mi-temps), qui les a empêchés de recoller au score.

🔥 | David Holston est en feu pour donner un avantage conséquent à la @jdadijonbasket ! #BetclicElite

Revenus plus en place des vestiaires, les Nancéiens se sont dangereusement rapprochés de leurs hôtes dans le troisième quart-temps. Malgré un très bon Tariq Owens, l’ancien de la maison dijonnaise Markis McDuffie a remis le SLUC a deux possessions de la Jeanne (59-53, 25’). L’estocade a toutefois été atténuée par les shooteurs de Dijon. Zeke Moore puis Gregor Hrovat – encore lui – ont donné une bouffée d’oxygène à la Jeanne avant d’entamer les dix dernières minutes (67-60, 30’).

💥 | Back-to-back dunk pour Tariq Owens ! La @jdadijonbasket est encore devant dans cette rencontre !

Dans une rencontre résolument offensive, les dernières minutes n’ont pas dérogé à la règle. Markis McDuffie s’est rendu plusieurs fois sur la ligne des lancers pour maintenir Nancy dans le match, pour pallier la maladresse lorraine (10% à 3-points au final). Mais ces coups de sifflets venaient systématiquement après des fautes provoquées par Dijon. La Jeanne est donc restée en maîtrise de la rencontre, qu’elle remporte au final 90-75, avec une certaine manière.

Avant de se déplacer au Portel à la veille du réveillon de Noël, Dijon confirme sa bonne forme actuelle. Les hommes de Laurent Legname enregistrent une deuxième victoire de suite, après celle à Saint-Quentin, et se rapprochent du top 10 refermé par Nancy. Le SLUC voit pour sa part sa série de deux victoires s’arrêter au Palais des Sports. Les joueurs de Sylvain Lautié, trop maladroits, disposent d’une opportunité de corriger leur tir dans trois jours, à l’occasion de la réception de Nanterre (mardi 23 décembre, 16h30).