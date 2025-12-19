Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !

C’est un derby qui a longtemps rythmé les supporters de Boulazac et de Limoges, que ce soit en Betclic ÉLITE, en Pro B ou même en Coupe. « Si on doit remporter un match, c’est bien celui-ci. Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne » lâchait justement à France Bleu l’un d’entre eux, président d’un groupe de supporters du BBD. Or une victoire des Boulazacois contre les Limougeauds, ce n’était plus arrivé en match officiel depuis novembre 2019. Depuis, le CSP avait enchaîné cinq victoires consécutives dans ces derbys. Il était donc grand temps de faire tourner la roue. Avec un grand soutien du public du Palio – salle à guichets fermés depuis un mois, toutes les places ayant été vendues en quelques heures – ils ont réussi à s’imposer 92-80.

Il y avait donc forcément de la pression au vu du contexte. D’autant plus que le BBD flirtait avec la zone rouge avant cette victoire. Mais « si on n’est pas capable de gérer cette pression, il faut faire un autre métier » expliquait Alexandre Ménard, toujours à France Bleu. « Moi je vois plutôt ça comme une arme supplémentaire pour aller décrocher une 4e victoire cette saison. La salle sera bouillante, on aura besoin d’eux et puis une fois que le match débute, ce sera à nous de les régaler. » Message entendu par ses joueurs, et ce malgré les 7 défaites sur leurs 8 derniers matchs. Les Périgourdins ont fait le show avec 22 passes décisives, 10 tirs à 3-points, et quatre joueurs au-delà des 19 d’évaluation.