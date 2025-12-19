Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !

Betclic ÉLITE - Après cinq défaites consécutives contre leurs voisins limougeauds, les Boulazacois sont finalement venus à bout du CSP, avec une victoire 92-80 à domicile qui leur permet de recoller au classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !

Hugo Robineau, MVP de la rencontre pour Boulazac

Crédit photo : Julie Dumélié

C’est un derby qui a longtemps rythmé les supporters de Boulazac et de Limoges, que ce soit en Betclic ÉLITE, en Pro B ou même en Coupe. « Si on doit remporter un match, c’est bien celui-ci. Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne » lâchait justement à France Bleu l’un d’entre eux, président d’un groupe de supporters du BBD. Or une victoire des Boulazacois contre les Limougeauds, ce n’était plus arrivé en match officiel depuis novembre 2019. Depuis, le CSP avait enchaîné cinq victoires consécutives dans ces derbys. Il était donc grand temps de faire tourner la roue. Avec un grand soutien du public du Palio – salle à guichets fermés depuis un mois, toutes les places ayant été vendues en quelques heures – ils ont réussi à s’imposer 92-80.

– Journée 12

Il y avait donc forcément de la pression au vu du contexte. D’autant plus que le BBD flirtait avec la zone rouge avant cette victoire. Mais « si on n’est pas capable de gérer cette pression, il faut faire un autre métier » expliquait Alexandre Ménard, toujours à France Bleu. « Moi je vois plutôt ça comme une arme supplémentaire pour aller décrocher une 4e victoire cette saison. La salle sera bouillante, on aura besoin d’eux et puis une fois que le match débute, ce sera à nous de les régaler. » Message entendu par ses joueurs, et ce malgré les 7 défaites sur leurs 8 derniers matchs. Les Périgourdins ont fait le show avec 22 passes décisives, 10 tirs à 3-points, et quatre joueurs au-delà des 19 d’évaluation.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Limoges
Limoges
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !
EuroLeague
00h00Monaco montre un bien meilleur visage contre le Bayern, retour à la réalité pour l’ASVEL
ELITE 2
00h00Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais retrouve le sourire
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points
ELITE 2
00h00Champagne Basket sécurise son deuxième meilleur joueur à l’évaluation jusqu’à la fin de saison
Arnaud Provenzale est coach à Tarbes
Coaching
00h00Comment travailler la passe au basket ? La réflexion d’un coach formateur
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »
Betclic ELITE
00h00Bryce Wills enfin qualifié au Portel, après l’imbroglio G-League
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
EuroLeague
00h00Frustré de sa situation au Partizan Belgrade, Jabari Parker ouvre déjà la porte à un départ : « Vous savez que je suis l’un des meilleurs joueurs d’Europe »
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
1 / 0