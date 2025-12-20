Recherche
Betclic ELITE

La JL Bourg renverse Chalon à Ekinox, dans le sillage d’un Both Gach record !

Betclic ELITE – Menée pendant plus de trois quarts-temps par l’Elan Chalon, la JL Bourg est parvenue à renverser le match à domicile (82-80) après un dernier quart-temps monumental. Les Burgiens ont notamment pu se reposer sur un Both Gach (19 points) qui établit sa plus haute contribution en championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Auteur de 19 points, Both Gach a largement contribué au succès de Bourg face à Chalon-sur-Saône.

Crédit photo : Cécile Thomas

Un match absolument renversant. Pour clôturer un samedi de basket marqué par la victoire du Mans à domicile et par le choc entre Dijon et Nancy, Bourg-en-Bresse recevait Chalon-sur-Saône. Malgré une première mi-temps à oublier, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont fait preuve d’une admirable abnégation pour déjà signé le scénario le plus incroyable de la 12e journée de Betclic ELITE. Une remontada, couronnée par un record en championnat pour Both Gach (1,98 m, 26 ans).

– Journée 12

 

LIRE AUSSI

 

9 ballons perdus pour Bourg… en un quart-temps

La rencontre a été très disputée et offensive d’entrée, chaque équipe tentant de prendre le lead sur l’autre. En vain. Lors des dix premières minutes, pas moins de 12 changements de leader ont été observés, grâce aux contributions de Both Gach d’un côté ou de Lionel Gaudoux de l’autre. Les visiteurs s’en sont sortis d’une courte tête devant, après un premier acte qui tenait toutes ses promesses (21-23, 10’). Une forme de logique était néanmoins respectée, puisque la Jeu avait déjà perdu 9 ballons…

Il n’aura fallu que trente secondes dans le deuxième quart pour voir la JL perdre son 10e ballon. Matheo Leray profitait de la pression mise sur le porteur de balles par Hill pour s’échapper, et créer alors un premier écart de deux possessions (25-21, 31’). Après un léger trou d’air à l’adresse, Elric Delord et ses hommes ont fini par prendre le large à la pause. +13 (35-48), portés par un Lionel Gaudoux inarrêtable dans la peinture. Bourg-en-Bresse n’était alors pas en position pour lutter, sous les yeux de Kevin Kokila qui avait déjà écopé de 3 fautes.

Lionel GAUDOUX
Lionel GAUDOUX
17
PTS
6
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
82 80
CHA

Réaction renversante de la JL

Sans surprise, la JL Bourg a fini par sonner la révolte au retour des vestiaires. Avec quatre fautes d’équipe provoquées en quatre minutes, l’écart s’est réduit (47-53, 24’), avant qu’une véritable remontada ne soit amorcée dans la dernière ligne droite. Frédéric Fauthoux a directement réaligné Kevin Kokila au début du quatrième quart-temps. Le capitaine, qui n’avait disputé que sept minutes jusqu’ici, pouvait être un atout de taille face à la raquette de l’Élan.

Ce qui fut le cas. Kokila et Adam Mokoka notamment ont frustré Chalon en défense, les privant d’accès au cercle pendant près de six minutes. De son côté, l’international français assénait un dunk monstrueux pour le 11-0 burgien (76-75, 38’). Bourg, qui n’avait mené que pendant trois minutes jusque-là, venait de prendre un ascendant psychologique.

Adam MOKOKA
Adam MOKOKA
12
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
82 80
CHA

Si les changements de leader ont repris de plus belle, les fautes chalonnaises ont elles fleuri au pire des moments. Alors qu’Elric Delord tentait de garder le calme dans ses rangs, le technicien n’a rien pu faire face à un Both Gach en plein festival offensif.

L’arrière américain termine la rencontre avec 19 points, son record en Betclic ELITE, à 6/11 aux tirs. Présent tout au long de la rencontre, le natif d’Austin a tout simplement bouclé le sprint final de Bourg, qui a signé un 17-5 dans les dernières minutes. Trop courte, la dernière tentative de Jeremiah Hill manque d’accrocher une prolongation, ou même une victoire, pour Chalon.

Both GACH
Both GACH
19
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
82 80
CHA

Bourg réalise le hold-up parfait à domicile et s’impose 82-80 après avoir su faire le dos rond. Les coéquipiers de Kévin Kokila sont parvenus à rectifier leur entame de match mal embarquée pour composter une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues. De son côté, Chalon repart frustré d’Ekinox, après avoir fait preuve de précipitation au moment de conclure dans les dernières minutes. Les deux formations doivent rapidement se remettre de leurs émotions car elles se déplacent toutes les deux mardi 23 décembre, respectivement à Saint-Quentin et Gravelines.

LIRE AUSSI
Betclic ELITE – Journée 12
19/12/2025
BOU Boulazac
92 80
CSP Limoges
20/12/2025
JDA Dijon
90 75
NAN Nancy
MSB Le Mans
87 66
BCM Gravelines
JLB Bourg-en-Bresse
82 80
CHA Chalon
21/12/2025
ASM Monaco
JSF Nanterre
SIG Strasbourg
SQB Saint-Quentin
LEP Le Portel
ASV ASVEL
PAR Paris Basketball
CHO Cholet

 

 

