Le Mans regagne enfin à domicile face à Gravelines, qui enchaîne une 6e défaite consécutive…

Une semaine après avoir perdu son capitaine Vafessa Fofana sur blessure pour de longs mois, Gravelines devait faire face à un nouveau cador du championnat après Bourg : Le Mans, à Antarès. Sans Edon Maxhuni non plus, qui n’a pas répondu favorablement au protocole commotion, les Maritimes sont repartis de Mayenne avec une nouvelle défaite 87-66, la sixième consécutive. Le Mans, de son côté, reprend possession de son aréna après deux mois de frustration en championnat.

Désireux de retrouver le succès à la maison, Le Mans a déroulé son jeu d’entrée, avec un Bastien Grasshoff particulièrement intéressant dans les premières minutes. Les Manceaux ont essayé de se mettre rapidement à l’abri, ce qui a permis à Guillaume Vizade d’ouvrir son banc dans le premier quart-temps remporté 21 à 9.

Ainsi, Swann Penda a rapidement pointé le bout de son nez, inscrivant d’ailleurs ses premiers points en professionnel en Betclic ELITE. Le frère de Noah ne cesse de passer des étapes au MSB, après avoir débloqué son compteur en Coupe d’Europe quelques jours plus tôt.

Si les dix premières minutes ont été très difficiles, le BCM a ensuite resserré sa défense pour tenter un rapproché. Dans le même temps, Mike Lewis II compilait les exploits individuels, pour essayer de revenir à hauteur (22-15, 12’) ; mais rien n’y faisait. Intenables, TaShawn Thomas et Trevor Hudgins notamment ont poursuivi la marche en avant des Manceaux, qui comptaient déjà 12 points d’avance à la pause (40-28, 20’).

Malgré les bonnes performances de Chris Babb (10 points) ou encore Gauthier Denis (12 points) au retour des vestiaires, le MSB est resté solide sur ses appuis. La rotation mancelle a peu à peu usé les Maritimes, pour qui plus rien ne rentrait dans les dernières minutes (72-57, 35’). Déjà poussifs, les Nordistes ont dû faire sans leur leader offensif Mike Lewis à sept minutes du buzzer, après que l’Américain est sorti ensanglanté par un contact important.

Les Manceaux ont de leur côté continué sur la même cadence, avec un Trevor Hudgins qui n’a pas eu à forcer son scoring (10 points à 4/7 aux tirs) pour provoquer du danger. Trouvé dans un corner par ce dernier, Travante Williams s’est lui aussi montré à la passe, notamment avec cette belle inspiration pour Lucas Dufeal.

Impeccables en défense à l’image d’Ugo Doumbia, le Mans Sarthe Basket regagne enfin à domicile (87-66) après deux mois de disette. Les joueurs de Guillaume Vizade ne s’étaient plus imposés à Antarès depuis le 25 octobre dernier, et un large succès face au Portel. Côté BCM, la mauvaise passe se prolonge avec un match où le banc s’est montré trop peu dangereux.

Après les Burgiens la semaine passée et les Manceaux ce weekend, les Maritimes clôtureront 2025 avec un dernier match contre une écurie européenne : l’Elan Chalon, à 16h50 mardi 23 décembre.