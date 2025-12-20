Recherche
Betclic Élite

Le Mans regagne enfin à domicile face à Gravelines, qui enchaîne une 6e défaite consécutive…

Betclic ELITE - Diminué par les blessures, le BCM Gravelines-Dunkerque s'est incliné face au Mans à Antarès (87-66), où les hommes de Guillaume Vizade regagnent enfin après deux mois de disette.
00h00
Le Mans regagne enfin à domicile face à Gravelines, qui enchaîne une 6e défaite consécutive…

Le MSB regoûte enfin à la victoire à domicile face à Gravelines, après deux mois de disette.

Une semaine après avoir perdu son capitaine Vafessa Fofana sur blessure pour de longs mois, Gravelines devait faire face à un nouveau cador du championnat après Bourg : Le Mans, à Antarès. Sans Edon Maxhuni non plus, qui n’a pas répondu favorablement au protocole commotion, les Maritimes sont repartis de Mayenne avec une nouvelle défaite 87-66, la sixième consécutive. Le Mans, de son côté, reprend possession de son aréna après deux mois de frustration en championnat.

Journée 12
Désireux de retrouver le succès à la maison, Le Mans a déroulé son jeu d’entrée, avec un Bastien Grasshoff particulièrement intéressant dans les premières minutes. Les Manceaux ont essayé de se mettre rapidement à l’abri, ce qui a permis à Guillaume Vizade d’ouvrir son banc dans le premier quart-temps remporté 21 à 9.

Ainsi, Swann Penda a rapidement pointé le bout de son nez, inscrivant d’ailleurs ses premiers points en professionnel en Betclic ELITE. Le frère de Noah ne cesse de passer des étapes au MSB, après avoir débloqué son compteur en Coupe d’Europe quelques jours plus tôt.

Les Manceaux ont de leur côté continué sur la même cadence, avec un Trevor Hudgins qui n’a pas eu à forcer son scoring (10 points à 4/7 aux tirs) pour provoquer du danger. Trouvé dans un corner par ce dernier, Travante Williams s’est lui aussi montré à la passe, notamment avec cette belle inspiration pour Lucas Dufeal.

Impeccables en défense à l’image d’Ugo Doumbia, le Mans Sarthe Basket regagne enfin à domicile (87-66) après deux mois de disette. Les joueurs de Guillaume Vizade ne s’étaient plus imposés à Antarès depuis le 25 octobre dernier, et un large succès face au Portel. Côté BCM, la mauvaise passe se prolonge avec un match où le banc s’est montré trop peu dangereux.

Après les Burgiens la semaine passée et les Manceaux ce weekend, les Maritimes clôtureront 2025 avec un dernier match contre une écurie européenne : l’Elan Chalon, à 16h50 mardi 23 décembre.

