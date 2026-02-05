NBA Trade Deadline : Les Clippers échangent Ivica Zubac aux Pacers

Les Indiana Pacers ont finalisé l’acquisition d’Ivica Zubac en provenance des Los Angeles Clippers, selon les informations rapportées par Shams Charania d’ESPN. Cet échange majeur permet aux Pacers de récupérer le pivot croate ainsi que Kobe Brown, tandis que les Clippers obtiennent en retour Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, le choix de premier tour protégé 2026 des Pacers, leur choix de premier tour non protégé 2029, et le choix de deuxième tour 2028 des Mavericks.

La protection du choix 2026 s’applique aux positions 1-4 et 10-30. Si ce choix ne se concrétise pas en 2026, il se transformera en choix de premier tour non protégé 2031 pour les Clippers. Cette transaction intervient seulement quelques jours après l’échange de James Harden vers Cleveland, confirmant la nouvelle orientation des Clippers vers l’avenir.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading Ivica Zubac to the Indiana Pacers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eu6KtWgA9j — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Un pivot d’élite pour construire autour de Tyrese Haliburton

Zubac, qui aura 29 ans en mars, représente exactement le profil recherché par Indiana depuis le départ de Myles Turner vers Milwaukee l’été dernier. Le pivot de 2,13m connaît une excellente saison avec des moyennes de 14,4 points et 11,0 rebonds par match, tout en affichant un remarquable 61,3% de réussite au tir. Sa philosophie de jeu traditionnel se reflète dans le fait qu’il n’a tenté aucun 3-points cette saison.

Les Pacers avaient multiplié les tentatives pour renforcer leur raquette, testant notamment les combinaisons avec Jackson, Jay Huff, James Wiseman et Tony Bradley. La franchise d’Indiana avait également exploré d’autres pistes, incluant Daniel Gafford, Nic Claxton, Walker Kessler et Yves Missi. Selon Chris Haynes, les Pacers avaient récemment proposé deux choix de premier tour non protégés pour Kessler, mais le Jazz avait refusé l’offre.

L’impact défensif de Zubac constitue un atout majeur pour les Pacers. La saison dernière, le Croate avait terminé sixième au vote du Défenseur de l’Année et avait été nommé dans la deuxième équipe défensive NBA. Sous contrat pour deux saisons supplémentaires après celle-ci, avec un salaire avoisinant les 20 millions de dollars en 2026-2027 et 2027-2028, Zubac offre une stabilité financière et sportive parfaite pour accompagner le retour en forme de Tyrese Haliburton.

Cet échange s’inscrit dans la stratégie à long terme des Pacers, qui misent sur la réouverture de leur fenêtre de titre dès la saison prochaine avec un Haliburton en pleine santé et désormais un pivot de calibre All-Star pour ancrer leur défense.