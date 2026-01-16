En difficulté, les Pacers sondent le marché des pivots avant la trade deadline

Les Pacers avancent dans le brouillard dans une saison compliquée et privée de stabilité à l’intérieur, la franchise d’Indiana a intensifié ses démarches sur le marché des transferts. À l’approche de la trade deadline, le front office explore plusieurs pistes au poste de pivot, davantage par nécessité que par opportunité.

Un secteur intérieur sans repères

Depuis le départ de Myles Turner, Indiana souffre d’un manque criant d’impact dans la raquette. Protection du cercle insuffisante, rebond fragile, difficultés à contenir les intérieurs dominants : les limites sont identifiées depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, les Pacers cherchent avant tout à remettre de la cohérence dans leur rotation intérieure, sans pour autant engager une reconstruction lourde à court terme.

Onyeka Okongwu, profil suivi à Atlanta

Parmi les premiers noms évoqués figure Onyeka Okongwu. Indiana aurait pris contact avec les Atlanta Hawks afin d’évaluer la faisabilité d’un échange autour de l’intérieur.

Souvent dans l’ombre à Atlanta, Okongwu présente un profil énergique, capable de défendre le cercle et de tenir physiquement à l’intérieur. Un type de joueur qui correspond aux manques actuels des Pacers, même si aucun accord concret ne semble proche à ce stade.

The Pacers are showing interest in Onyeka Okongwu, Yves Missi, Ivica Zubac, and Daniel Gafford, per @JakeLFischer “I was told this week, for example, that Indiana has called Atlanta on Onyeka Okongwu in addition to its previously reported interest in players such as Dallas'… pic.twitter.com/lYNv8BaWsc — NBACentral (@TheDunkCentral) January 15, 2026

Daniel Gafford, une option fragilisée

Autre piste étudiée : Daniel Gafford, actuellement aux Dallas Mavericks. Son profil de pivot vertical, efficace près du cercle, coche plusieurs cases pour Indiana.

Cependant, sa blessure récente complique sérieusement le dossier. Dans une saison déjà bancale, les Pacers ne semblent pas enclins à prendre un risque supplémentaire sur un joueur dont la disponibilité immédiate n’est pas garantie.

Walker Kessler, une cible difficilement accessible

Indiana se serait également renseigné sur la situation de Walker Kessler, auprès du Jazz. Très apprécié pour son potentiel défensif et sa présence au cercle, le jeune pivot représente toutefois un investissement bien plus lourd.

Utah ne paraît pas disposé à brader l’un de ses actifs majeurs, ce qui rend cette piste complexe pour des Pacers qui avancent avec prudence dans un contexte sportif délicat.

Des ajustements plus que de grandes manœuvres

Jarrett Allen ou encore Nic Claxton font également partie des pistes évoquées dans les rumeurs de transfert. À ce stade, les Pacers ne semblent pas garantis de pouvoir effectuer un transfert majeur. L’objectif est plutôt d’explorer et de rester en alerte, dans une logique d’ajustement progressif en attendant le retour de Tyrese Haliburton. Plus qu’un renfort miracle, les Pacers cherchent avant tout à colmater les brèches et à donner un minimum de structure à une équipe en difficulté.

Les prochaines semaines diront si cette veille active débouche sur un échange concret ou si Indiana choisit de temporiser jusqu’à l’intersaison.