Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

En difficulté, les Pacers sondent le marché des pivots avant la trade deadline

Les Pacers d’Indiana multiplient les prises de renseignements sur le marché. En grande difficulté cette saison, la franchise cherche des solutions au poste de pivot.
|
00h00
Résumé
Écouter
En difficulté, les Pacers sondent le marché des pivots avant la trade deadline

Nov 25, 2024; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Hawks forward Onyeka Okongwu (17) shoots past Dallas Mavericks center Daniel Gafford (21) in the fourth quarter at State Farm Arena. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

Les Pacers avancent dans le brouillard dans une saison compliquée et privée de stabilité à l’intérieur, la franchise d’Indiana a intensifié ses démarches sur le marché des transferts. À l’approche de la trade deadline, le front office explore plusieurs pistes au poste de pivot, davantage par nécessité que par opportunité.

Un secteur intérieur sans repères

Depuis le départ de Myles Turner, Indiana souffre d’un manque criant d’impact dans la raquette. Protection du cercle insuffisante, rebond fragile, difficultés à contenir les intérieurs dominants : les limites sont identifiées depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, les Pacers cherchent avant tout à remettre de la cohérence dans leur rotation intérieure, sans pour autant engager une reconstruction lourde à court terme.

Onyeka Okongwu, profil suivi à Atlanta

Parmi les premiers noms évoqués figure Onyeka Okongwu. Indiana aurait pris contact avec les Atlanta Hawks afin d’évaluer la faisabilité d’un échange autour de l’intérieur.

Souvent dans l’ombre à Atlanta, Okongwu présente un profil énergique, capable de défendre le cercle et de tenir physiquement à l’intérieur. Un type de joueur qui correspond aux manques actuels des Pacers, même si aucun accord concret ne semble proche à ce stade.

Daniel Gafford, une option fragilisée

Autre piste étudiée : Daniel Gafford, actuellement aux Dallas Mavericks. Son profil de pivot vertical, efficace près du cercle, coche plusieurs cases pour Indiana.

Cependant, sa blessure récente complique sérieusement le dossier. Dans une saison déjà bancale, les Pacers ne semblent pas enclins à prendre un risque supplémentaire sur un joueur dont la disponibilité immédiate n’est pas garantie.

LIRE AUSSI

Walker Kessler, une cible difficilement accessible

Indiana se serait également renseigné sur la situation de Walker Kessler, auprès du Jazz. Très apprécié pour son potentiel défensif et sa présence au cercle, le jeune pivot représente toutefois un investissement bien plus lourd.

Utah ne paraît pas disposé à brader l’un de ses actifs majeurs, ce qui rend cette piste complexe pour des Pacers qui avancent avec prudence dans un contexte sportif délicat.

Des ajustements plus que de grandes manœuvres

Jarrett Allen ou encore Nic Claxton font également partie des pistes évoquées dans les rumeurs de transfert. À ce stade, les Pacers ne semblent pas garantis de pouvoir effectuer un transfert majeur. L’objectif est plutôt d’explorer et de rester en alerte, dans une logique d’ajustement progressif en attendant le retour de Tyrese Haliburton. Plus qu’un renfort miracle, les Pacers cherchent avant tout à colmater les brèches et à donner un minimum de structure à une équipe en difficulté.

Les prochaines semaines diront si cette veille active débouche sur un échange concret ou si Indiana choisit de temporiser jusqu’à l’intersaison.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quentin Losser avant Dijon-Chalon : « Les gens nous parlent du derby depuis le début de semaine… Il faut envoyer du bois »
EuroLeague
00h00L’ASVEL devrait finalement prendre la route de la NBA Europe
NBA
00h00La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver
G League
00h00Olivier Sarr s’offre un énorme double-double en G-League !
LF2
00h00L’ASVEL Féminin et la SIG Féminine perdent des points précieux au classement, le TOAC vacille sur le podium de sa poule en NM2
ELITE 2
00h00Absence prolongée pour Benoit Injai à Quimper…
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
Betclic ELITE
00h00Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?
Grant Golden arrive à Chalon
Betclic ELITE
00h00Officiel : Grant Golden s’engage avec l’Élan Chalon
NM1
00h00-10 points au classement pour Metz, qui paie des défaillances de gestion !
ELITE 2
00h00À Évreux pour franchir un cap, Ilian Moungalla va découvrir l’ÉLITE 2 : « J’ai hâte »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver
NBA
00h00En difficulté, les Pacers sondent le marché des pivots avant la trade deadline
L'agent a tenté de présenter ses propos sous un angle positif.
NBA
00h00Rich Paul clarifie ses propos sur le potentiel trade d’Austin Reaves
Le jeune meneur de 21 ans n'en revenait pas lui-même quand il a découvert les images de son exploit.
NBA
00h00Anthony Black signe le dunk de l’année face à Memphis
Ja Morant et Vince Williams Jr ont été pris dans une confrontation verbale intense lors d'un entraînement.
NBA
00h00Ja Morant au cœur d’une altercation filmée : tensions maximales aux Grizzlies
Malgré les préférences de l'entraîneur, la décision finale avait été portée par le propriétaire Joe Lacob
NBA
00h00Steve Kerr voulait Franz Wagner plutôt que Jonathan Kuminga à la Draft 2021
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
Betclic ELITE
00h00Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?
Rayan Rupert a été très utile ce jeudi dans la victoire de Portland contre Atlanta
NBA
00h00Rayan Rupert confirme et pèse dans la victoire de Portland
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
1 / 0