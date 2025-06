Daniel Gafford prolonge à Dallas pour 60 millions sur trois ans

Les Dallas Mavericks mettent fin aux spéculations concernant l’avenir de Daniel Gafford. Selon ESPN, le pivot de 26 ans a l’intention de signer une prolongation de contrat de trois ans pour près de 60 millions de dollars, qui le maintiendra dans la franchise texane jusqu’à la saison 2028-29.

Cette extension intervient alors que des rumeurs d’échange circulaient autour du joueur. Tim MacMahon d’ESPN avait révélé en mai que les Mavericks avaient « discrètement sondé la valeur de Daniel Gafford avant cette deadline », ajoutant qu’il « voulait raisonnablement et à juste titre obtenir un salaire de pivot titulaire ».

Un investissement stratégique dans la raquette

Gafford sort d’une saison productive avec des moyennes de 12,3 points, 6,8 rebonds et 1,8 contre en 21,5 minutes par match, malgré 25 matchs manqués en grande partie à cause d’une entorse au genou droit en février. Depuis le début de la saison 2021-22, il affiche des statistiques impressionnantes de 17,1 points, 10,6 rebonds et 2,7 contres par 36 minutes, avec un remarquable 71,3% de réussite au tir.

Arrivé à Dallas en février 2024 en provenance des Washington Wizards, Gafford s’était rapidement imposé comme une valeur sûre dans la raquette. Dès son arrivée, il avait affiché 11,9 points, 6,8 rebonds et 1,8 contre de moyenne avec un exceptionnel 73% de réussite au tir, contribuant significativement à la qualification des Mavericks pour les NBA Finals.

Cette prolongation s’inscrit dans la réorganisation de l’effectif autour d’Anthony Davis, arrivé lors de la trade deadline. Le général manager Nico Harrison fait le pari d’une raquette particulièrement fournie, avec Gafford, Dereck Lively II (21 ans), Davis et sa prolongation de 175,4 millions sur trois ans ; sans oublier PJ Washington et Dwight Powell.

L’arrivée imminente de Cooper Flagg, pressenti pur être le premier choix de la Draft 2025, ajoute encore plus de profondeur à cette ligne intérieure. Gafford, qui possède le meilleur pourcentage de réussite au tir en carrière de la NBA depuis son arrivée en 2019-20 (71%, ne sont comptabilisés que les joueurs avec un minimum de 1000 tentatives), représente une menace constante près du cercle et un défenseur solide dans la raquette.