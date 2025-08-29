Comme leurs homologues masculins, les Bleues du 3×3 ont une revanche à prendre sur le circuit international lors de la Coupe d’Europe de la discipline, après un été décevant marqué par une élimination dès les quarts de la Coupe du Monde en Mongolie il y a deux mois. Dans ce sens, le sélectionneur tricolore François Brisson a dévoilé sa liste de quatre joueuses pour la compétition qui se jouera du 5 au 7 septembre à Copenhague, une liste dans laquelle Marie-Eve Paget (1,71 m, 30 ans) fait son retour après plusieurs mois d’absence.

Vice-championne d’Europe en titre et troisième nation mondiale au classement FIBA, l’équipe de France féminine enregistre avec Paget un renfort de poids pour la conquête du titre continentale. La joueuse de l’ESBVA, double olympienne, est tout simplement la joueuse la plus médaillée de l’histoire du 3×3 français, et la deuxième meilleure marqueuse en bleu. Elle sera l’une des deux garantes de l’expérience au sein du groupe avec Marie Mané (1,84 m, 29 ans), qui est logiquement maintenue par François Brisson après sa participation au Mondial. La joueuse engagée en EuroLeague avec Saragosse la saison passée connaît le chemin vers le succès en Europe, elle qui avait été sacrée championne d’Europe en 2022 avec les Bleus.

« relancer une dynamique positive et confirmer leur place

parmi les meilleures nations du 3×3 mondial »

Le groupe France accueille deux nouvelles chez les A : Sixtine Macquet (1,96 m, 24 ans) et Yohana Ewodo (1,82 m, 24 ans), pour une doublette de Basket Landes. Championnes de France en 2025, ces dernières ne sont pas étrangères au circuit 3×3 pour autant, ayant participé à plusieurs étapes des Series. Alliant jeunesse, expérience et automatismes, elles “entendent profiter de cette Coupe d’Europe pour relancer une dynamique positive et confirmer leur place parmi les meilleures nations du 3×3 mondial. Avec un statut de tête de série et une expérience unique des grands rendez-vous, l’Équipe de France féminine aborde la compétition avec détermination et la volonté de marquer de nouveau son empreinte sur la scène européenne”, ambitionne la Fédération Française dans son communiqué.

Les Bleues entreront en lice au cœur d’une poule composée de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, deux nations inférieures sur le papier mais en plein développement dans la discipline. L’intégralité de la Coupe d’Europe 3×3 est à suivre en direct sur lequipe.fr/tv et sur la Chaîne l’Equipe.