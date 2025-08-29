Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
3x3

Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !

3x3 - Absente des dernières listes des Bleues, la joueuse la plus médaillée de l’histoire du 3x3 français Marie-Eve Paget fait son retour dans la sélection de quatre joueuses qui disputent la Coupe d’Europe à Copenhague, du 5 au 7 septembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !

Absente des derniers rassemblements en Bleu, Marie-Eve Paget retrouve l’équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme leurs homologues masculins, les Bleues du 3×3 ont une revanche à prendre sur le circuit international lors de la Coupe d’Europe de la discipline, après un été décevant marqué par une élimination dès les quarts de la Coupe du Monde en Mongolie il y a deux mois. Dans ce sens, le sélectionneur tricolore François Brisson a dévoilé sa liste de quatre joueuses pour la compétition qui se jouera du 5 au 7 septembre à Copenhague, une liste dans laquelle Marie-Eve Paget (1,71 m, 30 ans) fait son retour après plusieurs mois d’absence.

Vice-championne d’Europe en titre et troisième nation mondiale au classement FIBA, l’équipe de France féminine enregistre avec Paget un renfort de poids pour la conquête du titre continentale. La joueuse de l’ESBVA, double olympienne, est tout simplement la joueuse la plus médaillée de l’histoire du 3×3 français, et la deuxième meilleure marqueuse en bleu. Elle sera l’une des deux garantes de l’expérience au sein du groupe avec Marie Mané (1,84 m, 29 ans), qui est logiquement maintenue par François Brisson après sa participation au Mondial. La joueuse engagée en EuroLeague avec Saragosse la saison passée connaît le chemin vers le succès en Europe, elle qui avait été sacrée championne d’Europe en 2022 avec les Bleus.

« relancer une dynamique positive et confirmer leur place

parmi les meilleures nations du 3×3 mondial »

Le groupe France accueille deux nouvelles chez les A : Sixtine Macquet (1,96 m, 24 ans) et Yohana Ewodo (1,82 m, 24 ans), pour une doublette de Basket Landes. Championnes de France en 2025, ces dernières ne sont pas étrangères au circuit 3×3 pour autant, ayant participé à plusieurs étapes des Series. Alliant jeunesse, expérience et automatismes, elles “entendent profiter de cette Coupe d’Europe pour relancer une dynamique positive et confirmer leur place parmi les meilleures nations du 3×3 mondial. Avec un statut de tête de série et une expérience unique des grands rendez-vous, l’Équipe de France féminine aborde la compétition avec détermination et la volonté de marquer de nouveau son empreinte sur la scène européenne”, ambitionne la Fédération Française dans son communiqué.

LIRE AUSSI
Après la déception de la Coupe du Monde, le sélectionneur français a dévoilé une liste élargie de six joueurs pour le Championnat d’Europe.
Six joueurs pré-sélectionnés chez les Bleus du 3×3 pour la Coupe d’Europe – BeBasket
Rédaction

Les Bleues entreront en lice au cœur d’une poule composée de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, deux nations inférieures sur le papier mais en plein développement dans la discipline. L’intégralité de la Coupe d’Europe 3×3 est à suivre en direct sur lequipe.fr/tv et sur la Chaîne l’Equipe.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !
3x3
00h00Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !
schröder wagner allemagne
EuroBasket
00h00Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède
EuroBasket
00h00L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce vendredi 29 août
Betclic ELITE
00h00Avec un effectif de « joueurs revanchards », l’ASVEL a effectué sa reprise : « J’espère que ce sera une de nos forces »
desi rodriguez israël
Betclic ELITE
00h00Après trois saisons en France, Desi Rodriguez retourne en Israël
EuroBasket
00h00« On m’appelle Loydinski ! » : les débuts fracassants de Jordan Loyd le Polonais à l’EuroBasket
nantes effectif
ELITE 2
00h00Avec un effectif amputé de nombreux joueurs, Nantes annule un match amical
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0