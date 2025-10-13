Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) poursuit sur sa belle lancée en présaison NBA. Ce dimanche 12 octobre, l’ancien ailier du Pôle France, passé par la JA Vichy et Le Mans Sarthe Basket, a encore eu du temps de jeu avec Orlando. Lors de la victoire des siens face au Miami Heat (120-104), il a été responsabilisé pendant 23 minutes.

Une activité constante et un impact positif

S’il a connu un soir de maladresse (3/10 aux tirs, dont 0/4 à 3-points), Noah Penda s’est distingué par son énergie et sa polyvalence. Auteur de 7 points, 5 rebonds, 1 passe et 2 interceptions, il a fini la rencontre avec un différentiel de +15. Un chiffre qui témoigne de son influence sur le jeu collectif du Magic.

Noah Penda yesterday : 23 MIN

7 PTS

5 REB

1 AST / 1 TOV

2 STL

3-10 FG

0-4 3P

1-2 FT

+15

W vs MIA (120-104) The Magic is 3-0 this preseason. pic.twitter.com/jdedgA5BLj — France Muse (@nbafrancemuse) October 13, 2025

Un début de présaison convaincant

Le jeune Français s’affirme comme une valeur montante dans la rotation d’Orlando. Après ses 6 points à 2/5 et 2 rebonds lors du premier duel contre Miami, puis ses 7 points (2/4), 6 rebonds et 3 interceptions face à Philadelphie, il continue d’enchaîner les performances enthousiasmantes. Le Magic affiche d’ailleurs un bilan parfait (3 victoires en 3 matches) depuis le début de la présaison.

Vers un vrai rôle dans la rotation du Magic ?

À force de constance et d’implication des deux côtés du terrain, Noah Penda pourrait bien convaincre Jamahl Mosley de lui accorder un rôle réel dans la rotation cette saison. Son profil énergique, capable d’impacter sans monopoliser le ballon, correspond parfaitement à la philosophie du Magic, en pleine montée en puissance à l’Est.