NM1

Tarbes-Lourdes tient le remplaçant de Mike Joseph

NM1 - L’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket a trouvé le remplaçant de Mike Joseph, suspendu en raison de son arrestation. Le club bigourdan se renforce avec l’arrivée de Bali Coulibaly, intérieur international ivoirien passé dernièrement par les Levallois Metropolitans.
00h00
Tarbes-Lourdes tient le remplaçant de Mike Joseph

Bali Coulibaly arrive à Tarbes-Lourdes pour remplacer Mike Joseph

Crédit photo : Quentin Basnier

En quête d’un renfort intérieur depuis la suspension de Mike Joseph (2,03 m, 31 ans), l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket (UTLPB) mise sur Bali Coulibaly (1,99 m, 30 ans) pour compléter sa raquette.

L’international ivoirien arrive en provenance des Levallois Métropolitans, où il évoluait en tant que remplaçant médical de Jordan Aboudou, blessé au doigt. Recruté le mois dernier, le natif d’Abidjan tournait à 7,6 points, 5,4 rebonds et 0,8 passe décisive pour 8 d’évaluation en 20 minutes sur ce début de saison. Avec lui Levallois présente un bilan solide de 5 victoires en 5 matchs.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bali Coulibaly.jpg
Bali COULIBALY
Poste(s): Pivot
Taille: 199 cm
Âge: 30 ans (03/07/1995)

Nationalités:

logo ivo.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
7,6
#160
REB
5,4
#44
PD
0,8
#216

Bali Coulibaly, un profil offensif et expérimenté

Connu pour son impact physique et son énergie, Bali Coulibaly connaît déjà bien le championnat français NM1 pour y avoir passé 6 saisons entre 2018 et 2024. Passé par La Rochelle, Toulouse, Lorient, Poitiers et Caen, il était un pivot reconnu de la division. Poste 5 offensif, il apportera densité et expérience à la raquette bigourdane.

L’international ivoirien est d’ailleurs présent sur la feuille de match de la rencontre Pôle France vs Tarbes-Lourdes de ce lundi soir comptant pour la 7eme journée de NM1 Poule A.

L’Union tourne la page Mike Joseph

Le club tarbo-lourdais a officialisé vendredi dernier la suspension immédiate de Mike Joseph, dont le comportement extra-sportif a été jugé « en totale opposition avec les valeurs de l’Union ». L’ancien joueur majeur du groupe ne portera donc plus les couleurs du club, son procès pour trafic de stupéfiants ayant été reporté au 18 novembre, il est maintenu en détention.

Avec l’arrivée de Bali Coulibaly, le club veut se concentrer de nouveau sur le terrain. Son intégration rapide sera essentielle pour maintenir l’équilibre sportif de l’équipe et poursuivre les ambitions de haut de tableau du club en Nationale 1. L’Union est actuellement 5e au classement avec 3 victoires en 5 matchs.

NM1
NM1
