Mike Joseph maintenu en détention après son premier passage devant le tribunal : « Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme »

Le pivot de l’Union Tarbes Lourdes, Mike Joseph (2,03 m, 31 ans), a comparu ce lundi 13 octobre en visioconférence depuis la prison de Seysses, dans le cadre d’une affaire de trafic de cocaïne.

D’après les informations de La Nouvelle République des Pyrénées, son procès a été renvoyé au 18 novembre, le temps pour son avocate de préparer la défense. En attendant, le basketteur reste placé en détention provisoire.

Un trafic de cocaïne d’une “certaine ampleur” selon la procureure

Âgé de 31 ans et originaire de Guyane, Mike Joseph est soupçonné d’avoir écoulé 2,4 kg de cocaïne entre le 1er janvier et le 6 octobre 2025, pour un revenu estimé à plus de 15 000 euros. Le parquet évoque des “ressources occultes de plus de 22 000 €” et un trafic structuré entre Tarbes et Lourdes.

La procureure de la République a requis son maintien en détention, estimant qu’il fallait « prévenir le renouvellement des faits et empêcher une pression sur les témoins ». Un autre prévenu, décrit comme l’un de ses “clients”, déjà bien connu de la justice, a également été incarcéré pour possession de 12 kg de cocaïne, 7 g de cannabis, et conduite sans permis ni assurance.

Une défense qui demande du temps

Me Cohen, avocate de la défense, a sollicité le renvoi de l’audience, expliquant ne pas avoir encore pu rencontrer son client : « Dans le cas contraire, ce serait une atteinte aux droits de la défense. Il me faut un peu de temps pour le rencontrer et pour définir une stratégie de défense. »

Son conseil a également demandé la remise en liberté sous contrôle judiciaire, avec bracelet électronique au domicile de sa mère à Cayenne, mettant en avant la personnalité respectueuse de son client et son souhait de se reconstruire : « Il fait peur à certains parce qu’il fait 2,03 m ? J’ai trouvé un jeune homme en difficulté qui ne savait pas pourquoi il était tombé dans ce traquenard. »

« Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme »

Lors de sa comparution, Mike Joseph a exprimé son désarroi face aux accusations : « Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme. »

Hébergé par son club et gagnant environ 1 500 euros par mois, en dehors des primes à la manifestation, l’intérieur passé par Poitiers et Toulouse avant de rejoindre Tarbes semblait abattu. Son avocate a rappelé qu’il disposait d’une promesse d’embauche à Cayenne et qu’il assumait son rôle de père de famille.

Malgré ces arguments, le tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé le maintien en détention du joueur et de son co-prévenu jusqu’à l’audience du 18 novembre.