Mike Joseph maintenu en détention après son premier passage devant le tribunal : « Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme »
Mike Joseph est passé une première fois devant la justice, ce lundi 13 octobre
Le pivot de l’Union Tarbes Lourdes, Mike Joseph (2,03 m, 31 ans), a comparu ce lundi 13 octobre en visioconférence depuis la prison de Seysses, dans le cadre d’une affaire de trafic de cocaïne.
D’après les informations de La Nouvelle République des Pyrénées, son procès a été renvoyé au 18 novembre, le temps pour son avocate de préparer la défense. En attendant, le basketteur reste placé en détention provisoire.
Un trafic de cocaïne d’une “certaine ampleur” selon la procureure
Âgé de 31 ans et originaire de Guyane, Mike Joseph est soupçonné d’avoir écoulé 2,4 kg de cocaïne entre le 1er janvier et le 6 octobre 2025, pour un revenu estimé à plus de 15 000 euros. Le parquet évoque des “ressources occultes de plus de 22 000 €” et un trafic structuré entre Tarbes et Lourdes.
La procureure de la République a requis son maintien en détention, estimant qu’il fallait « prévenir le renouvellement des faits et empêcher une pression sur les témoins ». Un autre prévenu, décrit comme l’un de ses “clients”, déjà bien connu de la justice, a également été incarcéré pour possession de 12 kg de cocaïne, 7 g de cannabis, et conduite sans permis ni assurance.
Une défense qui demande du temps
Me Cohen, avocate de la défense, a sollicité le renvoi de l’audience, expliquant ne pas avoir encore pu rencontrer son client : « Dans le cas contraire, ce serait une atteinte aux droits de la défense. Il me faut un peu de temps pour le rencontrer et pour définir une stratégie de défense. »
Son conseil a également demandé la remise en liberté sous contrôle judiciaire, avec bracelet électronique au domicile de sa mère à Cayenne, mettant en avant la personnalité respectueuse de son client et son souhait de se reconstruire : « Il fait peur à certains parce qu’il fait 2,03 m ? J’ai trouvé un jeune homme en difficulté qui ne savait pas pourquoi il était tombé dans ce traquenard. »
« Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme »
Lors de sa comparution, Mike Joseph a exprimé son désarroi face aux accusations : « Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme. »
Hébergé par son club et gagnant environ 1 500 euros par mois, en dehors des primes à la manifestation, l’intérieur passé par Poitiers et Toulouse avant de rejoindre Tarbes semblait abattu. Son avocate a rappelé qu’il disposait d’une promesse d’embauche à Cayenne et qu’il assumait son rôle de père de famille.
Malgré ces arguments, le tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé le maintien en détention du joueur et de son co-prévenu jusqu’à l’audience du 18 novembre.
Mike Joseph, un talent brut qui aurait pu faire bien mieux
Enfant en Guyane, ce fils de cycliste a pratiqué de nombreux sports, dont le basket. Repéré lors de la première édition du camp de Kévin Séraphin en 2011, Mike Joseph a rejoint Poitiers dans la foulée, alors qu’il était U18 dernière année. Sur place, ce grand gabarit a dévoilé un vrai talent offensif. Mais après sept années au PB86, s’il est parvenu à s’installer au sein de l’effectif professionnel (8,2 points et 3,9 rebonds en 15 minutes seulement lors de la saison 2015-2026 de Pro B), il n’a pas connu l’explosion espérée et a fini par être libéré.
Descendu en NM1 une première fois à Toulouse, il y a produit de grosses statistiques (16,5 points et 8 rebonds en 26 minutes) sans pour autant être amené à remonter dans de plus grosses cylindrées. Car lors des intersaisons, Mike Joseph est souvent resté sans club, avant de trouver preneur une fois la saison lancée.
Après deux gros matches à Kaysersberg en NM1 (31 points à 10/16 aux tirs, 10 rebonds et 9 fautes provoquées puis à 15 points à 7/13, 3 rebonds et 2 contres en 26 minutes contre Chartres), il a effectué son retour en Pro B à Denain comme pigiste de Warren Woghiren (9,8 points, 4,8 rebonds pour 11,5 dévaluation en 19 minutes et 13 matchs). Peu avant le confinement, c’est le club voisin de Lille qui l’a fait venir pour remplacer Sherman Gay. Mais la saison 2019-2020 s’est arrêtée quelques jours plus tard.
Sans club fin octobre, Toulouse et Stéphane Dao l’ont rappelé. Toujours très efficace (14,1 points de moyenne), Mike Joseph a amené le TBC aux portes de la Pro B lors d’une saison 2020-2021 exceptionnelle. Passant ensuite par Challans, il a rejoint Tarbes-Lourdes une première fois à l’automne 2022. Resté sans club en 2023-2024, Stéphane Dao l’y a fait revenir en 2024 avant de le prolonger en juillet 2025 après une nouvelle belle saison collectif. Personne parfois décrite comme instable mais aussi attachante, il était une pierre angulaire du club local, qui va devoir apprendre à vivre sans.
