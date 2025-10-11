Recherche
NM1

Ce l’on sait sur l’arrestation de Mike Joseph, le pivot de Tarbes-Lourdes arrêté pour trafic présumé de cocaïne

NM1 - Selon La Nouvelle République des Pyrénées, Mike Joseph, joueur de l'Union Tarbes-Lourdes, aurait écoulé de la cocaïne depuis près d'un an. Interpellé dimanche, le pivot de 31 ans a été placé en détention à Seysses en attendant sa comparution immédiate lundi à Tarbes.
00h00
Mike Joseph est incarcéré près de Toulouse, en attendant son procès

Crédit photo : Guillaume Poumarede

L’affaire Mike Joseph (2,03 m, 31 ans) continue de secouer le basket bigourdan. Quelques jours après son arrestation pour trafic de stupéfiants, de nouveaux éléments révélés par La Nouvelle République des Pyrénées viennent préciser l’ampleur du dossier. Le pivot de l’Union Tarbes-Lourdes aurait participé à un trafic de cocaïne actif depuis janvier 2025, avec des volumes et des montants qui dépassent largement le cadre d’une simple revente locale.

Un trafic actif depuis janvier 2025

Revenu à l’Union Tarbes-Lourdes à l’été 2024, Mike Joseph aurait rapidement basculé dans un trafic de cocaïne installé sur les secteurs de Tarbes et Lourdes.
Selon les informations de La Nouvelle République des Pyrénées, le pivot de 31 ans écoulait de la drogue depuis près de dix mois, en lien avec deux autres personnes, également interpellées cette semaine.

Cette activité illégale aurait pris de l’ampleur au fil des mois, au point d’attirer l’attention des enquêteurs, qui ont mis en place une surveillance prolongée avant de procéder à l’arrestation dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre.

Plus de deux kilos écoulés et des milliers d’euros blanchis

Lors de la perquisition effectuée à son domicile de Lourdes, 125 grammes de cocaïne et 2 415 euros en liquide ont été découverts. Au total, les policiers ont mis la main sur 200 grammes de drogue et 4 515 euros dans le cadre de l’enquête, en incluant les saisies réalisées lors des autres interpellations.

Mais les investigations vont bien au-delà : selon les premières estimations, près de 2,4 kg de cocaïne auraient pu être écoulés depuis janvier, générant environ 22 000 euros de bénéfices. Des chiffres qui confirment l’ampleur du trafic dans lequel le basketteur aurait été impliqué.

Mike Joseph placé en détention avant son jugement

Présenté ce vendredi au parquet de Tarbes, Mike Joseph a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Seysses, en Haute-Garonne. Il doit être jugé lundi en comparution immédiate. Le joueur peut toutefois demander le renvoi de son procès afin de préparer sa défense, une option qu’il pourrait envisager selon ses avocats.

En attendant, son club, l’Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket, a confirmé sa suspension avec effet immédiat, rappelant son attachement à l’exemplarité et au respect des lois.

Un choc pour le club bigourdan

Cette affaire, d’une ampleur inédite dans le basket français, laisse l’Union Tarbes-Lourdes dans la tourmente. En plus du vide laissé sur le plan sportif, c’est l’image du club qui se retrouve fragilisée.

Le staff de Stéphane Dao devra désormais composer sans son pivot titulaire, tandis que la direction a promis de « tirer toutes les conséquences » de cette affaire. L’équipe a toutefois bien rebondi avec un large succès sur le parquet de Val de Seine (62-80) ce vendredi 10 octobre, avec 25 points de Tom Wiscart Goetz.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
les3c
c'est quoi ce tocard ?
Répondre
(0) J'aime
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
