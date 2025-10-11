Recherche
Betclic Élite

Cholet Basket : plus de peur que de mal pour McNeace, Miles prêt pour Dijon

Betclic Elite - Touché au nez lors du match de BCL face à Badalone, Jamuni McNeace ne souffre finalement d’aucune fracture. De son côté, Isaiah Miles, nouvel arrivé à Cholet Basket, est déjà prêt à jouer ce samedi à Dijon.
00h00
Cholet Basket : plus de peur que de mal pour McNeace, Miles prêt pour Dijon

Jamuni McNeace avant de se blesser lors de Badalone – Cholet

Crédit photo : FIBA

Bonne nouvelle pour Cholet Basket avant son déplacement à Dijon ce samedi 11 octobre (18 h 30) pour la 3e journée de Betclic Elite. Après la blessure impressionnante de Jamuni McNeace (2,08 m, 29 ans) lors de la déroute face à Badalone, le club craignait une fracture du nez pour son pivot américain. Finalement, plus de peur que de mal : le joueur sera bien disponible, tout comme Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans), remplaçant médical de Keshawn Justice (2,01 m, 25 ans), déjà prêt pour ses débuts sous le maillot choletais.

McNeace rassure après son choc avec Tomic

Le choc avait été violent. Opposé à Ante Tomic, le géant croate du Joventut Badalone, Jamuni McNeace avait quitté le parquet le nez en sang, laissant craindre une blessure sérieuse. L’inquiétude a vite laissé place au soulagement. « Finalement, il n’y en a pas », a confirmé l’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois dans les colonnes de Ouest-France, après les examens médicaux passés par l’énergique intérieur.

Isaiah Miles est déjà prêt

Arrivé en tant que remplaçant médical de Keshawn Justice, l’Américain Isaiah Miles a rapidement pris ses marques dans les Mauges. L’ailier-fort, passé notamment par la Turquie et la France (avec Limoges en 2018-2019), sera bien du voyage à Dijon, son premier club en Pro A (en 2016-2017). « Il devrait être qualifié, normalement », a précisé le technicien, confiant dans la disponibilité de son nouveau joueur. Son intégration rapide devrait apporter une solution supplémentaire dans la rotation choletaise du secteur intérieur.

Un groupe au complet pour défier Dijon

Avec McNeace rétabli et Miles prêt à débuter, CB pourra compter sur toutes ses forces pour tenter d’aller chercher un troisième succès consécutif en Betclic Élite et confirmer sa place en haut de classement. Après avoir battu Strasbourg et Boulazac, Cholet voudra réaliser la passe de 3 face à une JDA Dijon qui n’a toujours pas ouvert son compteur de points avec 2 courts revers contre Le Mans (89-91) et Limoges (80-76). Rendez vous samedi au Palais des Sports J.M.Geoffroy pour l’entre deux.

Betclic ELITE – Journée 3
10/10/2025
JSF Nanterre
CSP Limoges
11/10/2025
JLB Bourg-en-Bresse
LEP Le Portel
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
BOU Boulazac
NAN Nancy
JDA Dijon
CHO Cholet
ASV ASVEL
MSB Le Mans
12/10/2025
BCM Gravelines
SIG Strasbourg
PAR Paris Basketball
ASM Monaco

Commentaires

