Cholet Basket : plus de peur que de mal pour McNeace, Miles prêt pour Dijon

Bonne nouvelle pour Cholet Basket avant son déplacement à Dijon ce samedi 11 octobre (18 h 30) pour la 3e journée de Betclic Elite. Après la blessure impressionnante de Jamuni McNeace (2,08 m, 29 ans) lors de la déroute face à Badalone, le club craignait une fracture du nez pour son pivot américain. Finalement, plus de peur que de mal : le joueur sera bien disponible, tout comme Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans), remplaçant médical de Keshawn Justice (2,01 m, 25 ans), déjà prêt pour ses débuts sous le maillot choletais.

McNeace rassure après son choc avec Tomic

Le choc avait été violent. Opposé à Ante Tomic, le géant croate du Joventut Badalone, Jamuni McNeace avait quitté le parquet le nez en sang, laissant craindre une blessure sérieuse. L’inquiétude a vite laissé place au soulagement. « Finalement, il n’y en a pas », a confirmé l’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois dans les colonnes de Ouest-France, après les examens médicaux passés par l’énergique intérieur.

PROFIL JOUEUR Jamuni MCNEACE Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 29 ans (25/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5 #118 REB 8,5 #5 PD 0,5 #119

Isaiah Miles est déjà prêt

Arrivé en tant que remplaçant médical de Keshawn Justice, l’Américain Isaiah Miles a rapidement pris ses marques dans les Mauges. L’ailier-fort, passé notamment par la Turquie et la France (avec Limoges en 2018-2019), sera bien du voyage à Dijon, son premier club en Pro A (en 2016-2017). « Il devrait être qualifié, normalement », a précisé le technicien, confiant dans la disponibilité de son nouveau joueur. Son intégration rapide devrait apporter une solution supplémentaire dans la rotation choletaise du secteur intérieur.

Un groupe au complet pour défier Dijon

Avec McNeace rétabli et Miles prêt à débuter, CB pourra compter sur toutes ses forces pour tenter d’aller chercher un troisième succès consécutif en Betclic Élite et confirmer sa place en haut de classement. Après avoir battu Strasbourg et Boulazac, Cholet voudra réaliser la passe de 3 face à une JDA Dijon qui n’a toujours pas ouvert son compteur de points avec 2 courts revers contre Le Mans (89-91) et Limoges (80-76). Rendez vous samedi au Palais des Sports J.M.Geoffroy pour l’entre deux.