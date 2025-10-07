Cholet prend l’eau chez la Joventut Badalone de Ricky Rubio en ouverture de la BCL

C’est la première défaite choletaise en match officiel cette saison, et seulement la seconde depuis la reprise en comptant la pré-saison. Et ce n’est pas une petite défaite. Le déplacement du CB du côté de la Joventut Badalone, qui évoluait en EuroCup les saisons précédentes, s’annonçait très difficile. Le club espagnol compte dans ses rangs des joueurs ayant fait leurs armes en NBA (Ricky Rubio ou Sam Dekker), ou encore des vétérans ayant sillonné l’EuroLeague pendant des années (Ante Tomic ou Adam Hanga). La marche était haute pour ce tout nouvel effectif choletais.

Différence de talent individuel

L’écart s’est creusé dès l’entame. Un Ante Tomic (14 points, 5 rebonds) qui se sera régalé pendant tout le match dans la raquette en faisant danser les intérieurs choletais, a permis à Badalone de commencer par un 10-2. La stratégie défensive choletaise laissait à désirer. Leur volonté de ne pas switcher en début de match les a mis en difficulté sur chaque écran, créant des décalages pour les shooteurs espagnols (qui ont tiré à 11/27 à 3-points).

En face, l’ex-dijonnais Cameron Hunt a marqué 14 points. Tandis que la légende Ricky Rubio (5 points, 5 passes décisives) faisait le show en montrant son talent avec des passes entre les jambes ou des fade-aways. Les rouge et blanc ont bien essayé de le faire sortir de son match en multipliant les fautes loin du panier sur lui. Un symbole d’un match qui s’est considérablement tendu au fur et à mesure.

Différence d’exécution collective

Dans ce match haché, les intérieurs choletais n’ont pas brillé par leur adresse. Ils ont raté quantité d’opportunités dans le petit jeu près du panier. Dans le deuxième quart-temps, les hommes de Fabrice Lefrançois ne tiraient qu’à 11/29, et 0/5 de loin… Ils n’ont compté que quatre passes décisives à la mi-temps. Difficile de rivaliser avec une telle maladresse. Gérald Ayayi (14 points) et Jamuni McNeace (12 points) sur les services de ses coéquipiers ont semblé les seuls capables de faire la différence. Sur le poste 1, celui qui se questionne sur sa retraite TJ Campbell (4 points à 1/6, 4 turnovers) et le tout jeune Aaron Towo-Nansi (7 points à 3/8, -18 de plus/minus) n’ont pas été au niveau.

La défaite choletaise est logique tant ils n’ont pas proposé un beau basket, et que la Joventut est une équipe très bien organisée. Le ratio passes décisives – balles perdues des deux équipes (23-9 pour Badalone, 12-15 pour Cholet) est révélateur. L’écart final de 18 points (91-73) est cohérent avec la physionomie du match. Ce n’est en revanche qu’un premier match européen, face à l’équipe favorite du Groupe C. Rien de rédhibitoire donc, même s’il faudra vite se relever vu qu’il n’y a que six matchs de poules à jouer.