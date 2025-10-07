Recherche
Logo Bebasket
Logo Bebasket
BCL

Cholet prend l'eau chez la Joventut Badalone de Ricky Rubio en ouverture de la BCL

Ligue des Champions - Premier match compliqué en BCL pour Cholet, qui a subi la loi de la Joventut Badalone, habitué du haut niveau européen et favori du Groupe C. Les hommes de Fabrice Lefrançois ont concédé un écart final de 18 points (91-73).
00h00
Résumé
Écouter
Cholet prend l'eau chez la Joventut Badalone de Ricky Rubio en ouverture de la BCL

Gérald Ayayi, un des seuls choletais a avoir réussi à faire des différences ce soir

Crédit photo : Basketball Champions League

C’est la première défaite choletaise en match officiel cette saison, et seulement la seconde depuis la reprise en comptant la pré-saison. Et ce n’est pas une petite défaite. Le déplacement du CB du côté de la Joventut Badalone, qui évoluait en EuroCup les saisons précédentes, s’annonçait très difficile. Le club espagnol compte dans ses rangs des joueurs ayant fait leurs armes en NBA (Ricky Rubio ou Sam Dekker), ou encore des vétérans ayant sillonné l’EuroLeague pendant des années (Ante Tomic ou Adam Hanga). La marche était haute pour ce tout nouvel effectif choletais.

– Journée 1

Différence de talent individuel

L’écart s’est creusé dès l’entame. Un Ante Tomic (14 points, 5 rebonds) qui se sera régalé pendant tout le match dans la raquette en faisant danser les intérieurs choletais, a permis à Badalone de commencer par un 10-2. La stratégie défensive choletaise laissait à désirer. Leur volonté de ne pas switcher en début de match les a mis en difficulté sur chaque écran, créant des décalages pour les shooteurs espagnols (qui ont tiré à 11/27 à 3-points).

Ante TOMIC
Ante TOMIC
14
PTS
5
REB
5
PDE
Logo Basketball Champions League
JOV
91 73
CHO

En face, l’ex-dijonnais Cameron Hunt a marqué 14 points. Tandis que la légende Ricky Rubio (5 points, 5 passes décisives) faisait le show en montrant son talent avec des passes entre les jambes ou des fade-aways. Les rouge et blanc ont bien essayé de le faire sortir de son match en multipliant les fautes loin du panier sur lui. Un symbole d’un match qui s’est considérablement tendu au fur et à mesure.

Différence d’exécution collective

Dans ce match haché, les intérieurs choletais n’ont pas brillé par leur adresse. Ils ont raté quantité d’opportunités dans le petit jeu près du panier. Dans le deuxième quart-temps, les hommes de Fabrice Lefrançois ne tiraient qu’à 11/29, et 0/5 de loin… Ils n’ont compté que quatre passes décisives à la mi-temps. Difficile de rivaliser avec une telle maladresse. Gérald Ayayi (14 points) et Jamuni McNeace (12 points) sur les services de ses coéquipiers ont semblé les seuls capables de faire la différence. Sur le poste 1, celui qui se questionne sur sa retraite TJ Campbell (4 points à 1/6, 4 turnovers) et le tout jeune Aaron Towo-Nansi (7 points à 3/8, -18 de plus/minus) n’ont pas été au niveau.

LIRE AUSSI

La défaite choletaise est logique tant ils n’ont pas proposé un beau basket, et que la Joventut est une équipe très bien organisée. Le ratio passes décisives – balles perdues des deux équipes (23-9 pour Badalone, 12-15 pour Cholet) est révélateur. L’écart final de 18 points (91-73) est cohérent avec la physionomie du match. Ce n’est en revanche qu’un premier match européen, face à l’équipe favorite du Groupe C. Rien de rédhibitoire donc, même s’il faudra vite se relever vu qu’il n’y a que six matchs de poules à jouer.

Gerald AYAYI
Gerald AYAYI
14
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
JOV
91 73
CHO

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

kikokoki
Le jeux proposé par Badalona c'était juste super à regarder ! La naïveté défensive indigne à ce niveau et le manque d'assurance de nos Choletais, leurs aura coûté très cher. Mention spéciale à Towo-Nansi qui s'est bien battu du haut de ses 16ans.
Répondre
(1) J'aime
