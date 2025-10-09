Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon

Les images tant attendues sont enfin sorties. On y voit Victor Wembanyama à l’entraînement avec la légende Hakeem Olajuwon. Les deux pivots ont travaillé ensemble cet été lors de sessions intensives. Dans la vidéo publiée cette semaine, le Français de 2,26 m enchaîne séquences de footwork, lectures dos au cercle et finitions main droite ou gauche, sous l’œil attentif du “Dream”.

Cependant, il ne s’agit pas d’un simple selfie d’intersaison. Ces images témoignent d’un vrai travail de fond.Olajuwon corrige les appuis, règle le rythme des enchaînements et insiste sur la patience au poste — sa marque de fabrique. Pivots, spins, changements d’axe : tout est revu. Entre chaque répétition, Wembanyama replace ses appuis pour conserver l’équilibre avant de conclure.

Victor Wembanyama learning from Hakeem Olajuwon Dream shake at 7'5" is crazyy

(Via @nbamaniacs)

Un jump hook en construction

Cette collaboration est née lors de la finale de March Madness, à San Antonio, en avril dernier. Assis aux côtés d’Olajuwon, Wembanyama lui avait confié vouloir “connaître les secrets derrière tous ses moves”. Ainsi, la conversation a débouché sur ces sessions d’entraînement personnalisées.

« Il voulait essentiellement savoir comment tirer parti de chaque opportunité, à l’intérieur comme à l’extérieur, sans gaspiller d’énergie », explique Hakeem Olajuwon à ESPN.

L’ancien MVP a alors développé pour le Français une approche spécifique :

« Notre concept, c’était big guards. Vous ne voulez pas dribbler comme un pivot. Vous devez jouer avec la liberté d’un arrière — du poste 1 au 5 — et créer, dribbler ou tirer sans perte d’énergie. »

Selon ESPN, Wembanyama a notamment perfectionné un jump hook encore gardé secret. Pour Olajuwon, ce geste pourrait le rendre ingardable :

« Vous savez comme il tire bien, non ? Imaginez qu’il ajoute ces moves à son arsenal. Si un joueur comme lui maîtrise le jump hook, vous êtes à sa merci. Vous ne pouvez pas le contrer «

Un été “brutal” mais fondateur

Enfin, cette préparation s’inscrit dans un été qualifié de “brutal” et “hors norme” par Wembanyama lui-même. Il a multiplié les séances avec des Hall of Famers comme Kevin Garnett. À San Antonio, cette démarche est perçue comme une étape clé de sa progression : transformer sa longueur et sa mobilité en avantages simples, efficaces et répétables en demi-terrain.

Bref, Wembanyama avance à grands pas vers une troisième saison NBA sous le signe de la maîtrise.