À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?

LeBron James a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux lundi soir en publiant un teaser cryptique annonçant sa « Second Decision » pour ce mardi 7 octobre à 18h. La référence à sa fameuse « Decision » de 2010, lorsqu’il avait quitté Cleveland pour Miami, relance toutes les spéculations sur l’avenir du King.

Une annonce de retraite ou un simple coup marketing ?

À 40 ans (41 en décembre), LeBron James entame sa 23e saison en NBA, un record de longévité qui interroge naturellement sur la fin de sa carrière. Le joueur des Lakers a récemment admis que « la fin est plus proche que lointaine », alimentant les rumeurs d’une possible tournée d’adieux. D’ailleurs, le prix des billets pour le dernier match de la saison régulière des Lakers a explosé sur les plateformes de revente, atteignant 454 dollars minimum quelques minutes après la publication du teaser.

Cependant, plusieurs indices pointent vers une opération marketing plutôt qu’une véritable annonce sportive. Le timing est particulièrement suspect : le 7 octobre correspond exactement au Prime Day d’Amazon, et LeBron a déjà collaboré avec le géant du e-commerce cet été pour annoncer les précédents Prime Days. La différence notable cette fois-ci est l’absence du hashtag #ad, ce qui pourrait indiquer une annonce plus sérieuse.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Amazon Prime et la NBA : un partenariat stratégique

Le contexte médiatique renforce l’hypothèse d’un coup marketing. Amazon Prime débute cette saison sa diffusion de matchs NBA en exclusivité, avec notamment Lakers – Timberwolves programmé le 24 octobre. Pour Amazon comme pour la ligue, associer LeBron James au lancement de ce partenariat représenterait un levier d’audience considérable.

Les médias spécialisés américains rappellent qu’en juin dernier, un teasing quasi identique de LeBron avait finalement débouché sur une campagne Prime Day, rendant crédible un nouvel épisode « brandé ». Un insider NBA a d’ailleurs souligné sur les réseaux que l’accord de LeBron avec Amazon rendait cette coïncidence difficile à ignorer.

Malgré tout, l’incertitude demeure totale. LeBron James, véritable « maître des médias » selon ses observateurs, pourrait surprendre avec une annonce complètement inattendue. Que ce soit l’annonce de sa retraite, un nouveau partenariat commercial ou même une simple opération marketing, le King a réussi son pari : captiver l’attention de la planète basket. Réponse ce soir à 18h pour démêler l’info du storytelling.