Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?

NBA - LeBron James enflamme les réseaux avec son teaser "The Second Decision" prévu ce mardi à 18h. Entre annonce de retraite et opération marketing pour Amazon Prime Day, les spéculations vont bon train.
|
00h00
Résumé
Écouter
À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
Crédit photo : David Gonzales-Imagn Images

LeBron James a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux lundi soir en publiant un teaser cryptique annonçant sa « Second Decision » pour ce mardi 7 octobre à 18h. La référence à sa fameuse « Decision » de 2010, lorsqu’il avait quitté Cleveland pour Miami, relance toutes les spéculations sur l’avenir du King.

Une annonce de retraite ou un simple coup marketing ?

À 40 ans (41 en décembre), LeBron James entame sa 23e saison en NBA, un record de longévité qui interroge naturellement sur la fin de sa carrière. Le joueur des Lakers a récemment admis que « la fin est plus proche que lointaine », alimentant les rumeurs d’une possible tournée d’adieux. D’ailleurs, le prix des billets pour le dernier match de la saison régulière des Lakers a explosé sur les plateformes de revente, atteignant 454 dollars minimum quelques minutes après la publication du teaser.

Cependant, plusieurs indices pointent vers une opération marketing plutôt qu’une véritable annonce sportive. Le timing est particulièrement suspect : le 7 octobre correspond exactement au Prime Day d’Amazon, et LeBron a déjà collaboré avec le géant du e-commerce cet été pour annoncer les précédents Prime Days. La différence notable cette fois-ci est l’absence du hashtag #ad, ce qui pourrait indiquer une annonce plus sérieuse.

 

Amazon Prime et la NBA : un partenariat stratégique

Le contexte médiatique renforce l’hypothèse d’un coup marketing. Amazon Prime débute cette saison sa diffusion de matchs NBA en exclusivité, avec notamment LakersTimberwolves programmé le 24 octobre. Pour Amazon comme pour la ligue, associer LeBron James au lancement de ce partenariat représenterait un levier d’audience considérable.

Les médias spécialisés américains rappellent qu’en juin dernier, un teasing quasi identique de LeBron avait finalement débouché sur une campagne Prime Day, rendant crédible un nouvel épisode « brandé ». Un insider NBA a d’ailleurs souligné sur les réseaux que l’accord de LeBron avec Amazon rendait cette coïncidence difficile à ignorer.

Malgré tout, l’incertitude demeure totale. LeBron James, véritable « maître des médias » selon ses observateurs, pourrait surprendre avec une annonce complètement inattendue. Que ce soit l’annonce de sa retraite, un nouveau partenariat commercial ou même une simple opération marketing, le King a réussi son pari : captiver l’attention de la planète basket. Réponse ce soir à 18h pour démêler l’info du storytelling.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
ELITE 2
00h00Budget 2025-2026 de l’Élite 2 : L’Élan Béarnais conserve le plus gros budget, Roanne
Espoirs JDA 2025/2026
Espoirs ELITE
00h00Dijon cartonne à Limoges, Bourg a eu chaud à Nancy et Monaco tombe déjà
Ricky Rubio fait face à Cholet en BCL ce soir à Badalone
Basketball Champions League
00h00Comment voir Badalone – Cholet et le duel Ricky Rubio – Aaron Towo-Nansi gratuitement en direct
Chris Babb reste en civil lors des matches du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Chris Babb toujours forfait : le BCM Gravelines-Dunkerque a clarifié la situation
Jacob Grandison va manquer un deuxième match avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Situation floue autour de Jacob Grandison : l’ailier de Boulazac encore absent
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Anne-Lise Dufour-Tonini aux côtés de Dragons de Denain, lors de la présaison 2024
NM1
00h00Denain sorti par Mulhouse en Coupe, la maire s’en prend aux arbitres : « Ils gagnent le match car les arbitres leur donnent »
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Johnny Berhanemeskel, ici devant son coach Guillaume Vizade, a été décisif dans la victoire du Mans face à Paris
Betclic ELITE
00h00« Il y a du caractère » : Guillaume Vizade revient sur le combat entre Le Mans et Paris
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0