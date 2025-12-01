Recherche
À l’étranger

Jack Nunge s’éclate au Japon avec Fukushima, leader de la D2 japonaise

Japon - Jack Nunge réalise un début de saison impressionnant avec Fukushima, où il affiche 17,5 points et 9,1 rebonds de moyenne. L’ancien intérieur du Portel brille au Japon, dans une équipe qui domine sa poule.
00h00
Jack Nunge cartonne au Japon

Crédit photo : Fukushima Firebonds

Après une première expérience réussie en Betclic ÉLITE avec l’ESSM Le Portel, Jack Nunge (2,13 m, 26 ans) a quitté la France l’été dernier pour les Fukushima Firebonds, au Japon. Et depuis l’ouverture du championnat, le pivot américain confirme qu’il est l’un des joueurs les plus productifs de la deuxième division japonaise.

Les performances solides de Jack Nunge 

En 19 matchs, Jack Nunge tourne à 17,5 points, 9,1 rebonds et 2,4 passes décisives pour 24,9 d’évaluation en 28 minutes. Ces chiffres font de lui le meilleur joueur statistique de Fukushima, actuellement 1er de la poule Est avec un bilan impressionnant de 17 victoires pour 1 défaite. Toujours très présent au rebond, il pointe même au 4e rang des meilleurs rebondeurs du championnat, confirmant son impact dans la raquette. Ce week-end, il a encore signé un impressionnant 38 d’évaluation contre Fukuoka lors du précieux succès 87 à 85 de son équipe. Pas une première puisque l’ancien Portelois avait déjà réalisé plusieurs cartons par le passé (38 d’évaluation contre Shinshu et Fukuoka (encore), 42 contre Iwate, 39 contre Kagoshima et 45 contre Yokohama).

Fukushima en pleine dynamique

Portée par son Big Man, l’équipe domine son groupe et avance avec une grande régularité. Grâce à son rôle majeur des deux côtés du terrain, Jack Nunge s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle dans la réussite collective du club et l’un des meilleurs joueurs de la Japan B2 League version 2025/2026.

Le Portel dans le rétroviseur

Avant de traverser le globe, Nunge sortait d’une saison pleine en Betclic ÉLITE avec Le Portel, où il a disputé 49 matchs pour 11,7 points à 54 %, 6,7 rebonds et 1,8 passe décisive. Des performances solides qui avaient fait de lui l’une des belles surprises de notre championnat 2024/2025. Passé par les universités d’Iowa et de Xavier, le cousin de Chelsea Poppens (WNBA) avait joué en Italie à Scafati (9 points et 5,5 rebonds de moyenne en 21 minutes) avant de rejoindre la France, où il avait fait admirer sa mobilité et son fort QI basket.

pauldoux
Perso pour l'avoir vu jouer l'année dernière, je l'avais ciblé direct. Il reviendra en Europe
Répondre
(1) J'aime
lulutoutvert
un bon petit potentiel effectivement
Répondre
(1) J'aime
derniermot
Petit alors. Plutot niveau Pro B, donc forcement en D2 japonaise, il domine. Son point fort est avant tout physique
(0) J'aime
lulutoutvert
on s'éclate toujours à Fukushima, même quand on manque d'énergie
Répondre
(1) J'aime
