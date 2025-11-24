Recherche
À l’étranger

105 d’évaluation sur un week-end : l’ex-vichyssois Tray Boyd III toujours plus fort au Japon !

Week-end de folie pour Tray Boyd III au Japon : le combo américain a enchaîné deux performances totalement démentes contre Kagoshima, confirmant qu’il reste l’un des scoreurs les plus dangereux du championnat japonais et même du continent asiatique.
00h00
Résumé
105 d’évaluation sur un week-end : l’ex-vichyssois Tray Boyd III toujours plus fort au Japon !

L’ancien vichyssois continue d’affoler les compteurs au Japon

Crédit photo : Yokohama Excellence

Tray Boyd III (1,92 m, 26 ans) a livré un doublé retentissant en B2 League, la deuxième division japonaise. L’ancien joueur de Vichy a dominé Kagoshima lors des deux confrontations du week-end, en alignant des statistiques hors normes qui le placent parmi les figures offensives majeures de la ligue.

Deux matchs, deux démonstrations : Boyd en feu tout le week-end

Samedi, Tray Boyd III a lancé son week-end sur une performance déjà exceptionnelle : 44 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 interceptions en 39 minutes, pour 42 d’évaluation. Yokohama Excellence s’était alors imposé sur le parquet de la Kagoshima Arena (89-102).

Le lendemain, il a fait encore plus fort. En 38 minutes, le combo américain a compilé 40 points, 17 rebonds et 12 passes pour une évaluation hallucinante de 63 (!). Une véritable masterclass qui a permis à Yokohama de s’imposer une nouvelle fois sur le score de 94-113.

Un début de saison monstrueux

Ce doublé s’inscrit dans la continuité d’un exercice où Tray Boyd III survole les défenses. Depuis l’ouverture du championnat, il affiche 26,4 points, 5,2 rebonds et 3,6 passes de moyenne. Il reste ainsi l’un des scoreurs les plus productifs de la B-League 2 depuis son arrivée au Japon.

Machine à points depuis trois saisons au pays du Soleil Levant, il avait déjà tourné à 25,2 points en 2023/2024 puis 26,3 points l’année dernière, confirmant son statut d’arme offensive redoutée.

Tray Boyd III, 2eme meilleur scoreur de la D2 Japonaise 25/26 (Photo Yokohama Excellence)

Yokohama avance dans le Groupe East

Grâce à ces deux larges succès, Yokohama Excellence reste solidement installé dans le premier peloton de la Conférence East à la 4e place avec 9 victoires en 17 matchs. Une dynamique portée par un Tray Boyd III en état de grâce depuis plusieurs semaines.

Un souvenir marquant à Vichy avant le Japon

Avant d’exploser au Japon, Tray Boyd III avait marqué les esprits en France. Lors de son passage à Vichy en Pro B, il avait enchaîné les cartons soir après soir, terminant meilleur scoreur du championnat en 2022/2023 avec 22,5 points de moyenne. Une saison où il avait compilé également 3,1 rebonds et 4,3 passes, devenant le scoreur le plus prolifique de la division sur les vingt dernières années.

Ce passage à Vichy reste encore aujourd’hui comme un moment clé de sa carrière, celui où il s’est imposé comme un artilleur capable de plier n’importe quelle rencontre.

