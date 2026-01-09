Recherche
À l’étranger

Livio Jean-Charles toujours aussi efficace avec le CSKA Moscou

 VTB League - Le CSKA Moscou reste co-leader en VTB League. Face à l'Avtodor Saratov, les Moscovites ont déroulé pour s’imposer largement (94-49), prolongeant leur série à sept victoires consécutives. Une rencontre marquée par la belle prestation de Livio Jean-Charles, toujours aussi précieux.
00h00
Livio Jean-Charles toujours aussi efficace avec le CSKA Moscou

Livio Jean-Charles se montre plus efficace que jamais pour sa quatrième saison au CSKA Moscou

Crédit photo : VTB League

Livio Jean-Charles (2,06 m, 32 ans) dispute sa quatrième saison au CSKA Moscou. Arrivé dans la citée surnommée la « Troisième Rome » à l’été 2022, l’ancien international français s’est installé dans la VTB League, division lucrative mais rendue presque invisible suite aux sanctions contre la Russie suite à la deuxième invasion en Ukraine.

Une efficacité redoutable

En seulement 20 minutes passées sur le parquet contre l’Avtodor Saratov, l’intérieur formé en Guyane puis au Pôle France, avant de jouer à l’ASVEL, Malaga ou encore l’Olympiakos, a compilé 17 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre. Il termine deuxième meilleur marqueur de la rencontre épaulant bien Melo Trimble et ses 19 points assortis de 5 rebonds et 6 passes. Une production qui illustre parfaitement son impact actuel au sein du collectif moscovite. Il s’agit de son meilleur total offensif cette saison depuis ses 22 points inscrits le 30 septembre 2025, lors de la victoire face à Samara (82-63).

Dans un match à sens unique, gagné 94 à 49, Jean-Charles a su imposer sa présence physique et sa justesse près du cercle, profitant du rythme pour confirmer sa montée en puissance.

Une saison solide à 32 ans

À 32 ans, Livio Jean-Charles réalise l’une de ses saisons les plus abouties depuis son arrivée en Russie en 2022. Engagé dans sa quatrième année sous le maillot du CSKA Moscou et bien installé dans le cinq majeur, le MVP du Hoop Summit 2013 affiche des moyennes de 12 points, 4,3 rebonds, 1,2 passe décisive, 0,7 interception et 0,5 contre en seulement 18 minutes sur 16 matchs disputés (14 victoires, 2 défaites). Il est aujourd’hui le deuxième meilleur marqueur et le troisième meilleur rebondeur de l’équipe.

Ses statistiques s’accompagnent de ses meilleures moyennes de points et de ses meilleurs pourcentages au tir avec le CSKA, preuve de son efficacité et de son expérience du haut niveau européen.

Dans la raquette, il partageait jusqu’à récemment les responsabilités avec Tonye Jekiri (2,13 m, 31 ans), ancien coéquipier à l’ASVEL lors de la saison 2019-2020 en EuroLeague. Mais le Nigérian vient de retrouver l’EuroLeague avec le Partizan Belgrade. Un exemple à suivre pour Livio Jean-Charles pour la fin de sa carrière ?

Le triplé en ligne de mire

Grâce à ce nouveau succès autoritaire, le CSKA Moscou conserve la tête du classement avec un bilan de 17 victoires pour 2 défaites, à égalité avec l’UNICS Kazan qu’ils retrouveront le 1er février prochain. Doubles tenants du titre, les Moscovites affichent clairement leur ambition : réaliser un triplé en VTB United.

Dans ce contexte, l’apport de Livio Jean-Charles, entre expérience, défense reconnue, efficacité offensive et fiabilité, apparaît plus que jamais comme un atout majeur pour un CSKA déterminé à continuer de dominer le championnat de Russie et de ses pays vassaux.

