EuroLeague

Tonye Jekiri au Partizan Belgrade pour remplacer Tyrique Jones, parti à l’Olympiakos

EuroLeague - Tyrique Jones quitte la Serbie pour la Grèce en passant du Partizan Belgrade à l'Olympiakos, comme Frank Ntilikina plus tôt cette saison. Le pivot rejoint les Reds avec un contrat jusqu'en 2028. L'ancien joueur de l'ASVEL Tonye Jekiri le remplace au Partizan.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tonye Jekiri au Partizan Belgrade pour remplacer Tyrique Jones, parti à l'Olympiakos

Tonye Jekiri passe du CSKA Moscou au Partizan Belgrade

Crédit photo : VTB League

Tyrique Jones (2,06 m, 28 ans) est officiellement un nouveau joueur de l’Olympiakos. Le pivot américain a quitté le Partizan Belgrade après que le club grec ait accepté de payer sa clause de rachat.

Des statistiques solides malgré les difficultés du Partizan

Après une situation tendue à Belgrade, Jones avait attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Si le Maccabi Tel-Aviv s’était montré intéressé par le profil de l’ancien joueur de Xavier (NCAA), les Israéliens n’ont jamais eu l’intention de payer la clause de rachat exigée par le Partizan selon les sources d’Eurohoops.

Cette réticence a ouvert la voie à l’Olympiakos, qui est parvenu à finaliser le transfert. Le club du Pirée a signé Jones jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, s’attachant les services d’un joueur expérimenté avec 83 apparitions en EuroLeague entre l’Anadolu Efes et le Partizan. Sur place, Jones retrouvera son ancien coéquipier Frank Ntilikina, qui comme lui a quitté le Partizan pour l’Olympiakos plus tôt cette saison.

Tonye Jekiri va retrouver l’EuroLeague

Cette saison en EuroLeague, Jones affichait des moyennes de 10,6 points, 6,1 rebonds, 2,1 passes décisives, 1,2 interception et 0,6 contre en 17 matchs sous le maillot du Partizan. En Ligue Adriatique, il tournait à 5,4 points, 3,4 rebonds et 1 passe décisive en 10 rencontres. Dernièrement, il avait été hué par les fans du Partizan, après le départ du coach Zeljko Obradovic. Une altercation avec un supporter avait même eu lieu suite à la large défaite en EuroLeague face au Maccabi Tel-Aviv.

Le natif d’Hartford (Connecticut) apporte un palmarès intéressant avec notamment le titre de champion de la Ligue Adriatique en 2025 et le trophée de MVP des finales de cette même compétition. Il avait également été élu MVP du championnat turc en 2023 et meilleur rebondeur du championnat italien en 2022, lors de ses saisons avec le TT Ankara et Pesaro.

Pour remplacer Jones, le Partizan Belgrade a déjà identifié son successeur en la personne de Tonye Jekiri, récemment libéré par le CSKA Moscou. Le Nigérian avait avait découvert l’EuroLeague en 2019 avec l’ASVEL avant de jouer à Baskonia (2020-2021), Kazan (2021-2022) puis au Fenerbahçe (2022-2023). Depuis, il était de nouveau le coéquipier de Livio Jean-Charles au CSKA Moscou.

Ce transfert intervient alors que l’Olympiakos (11-7) occupe la septième place de l’EuroLeague, tandis que le Partizan (6-13) partage la dernière position avec cinq autres équipes, dont Paris et l’ASVEL.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
