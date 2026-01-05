Recherche
NBA

Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline

Quatre équipes surveillent l'ailier des Brooklyn Nets. Les Milwaukee Bucks, les Detroit Pistons, les Golden State Warriors et les Chicago Bulls s'intéressent à Michael Porter Jr., qui brille cette saison avec 25,8 points de moyenne.
00h00
Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline

Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

Quatre équipes surveillent l’ailier des Brooklyn Nets. Les Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Golden State Warriors et Chicago Bulls s’intéressent à Michael Porter Jr., qui brille cette saison avec 25,8 points de moyenne.

Michael Porter Jr. pourrait bien être l’un des joueurs les plus courtisés avant la trade deadline NBA du 5 février. L’ailier des Brooklyn Nets, auteur d’une très belle saison, attire les convoitises de plusieurs franchises ambitieuses.

Quatre prétendants pour l’ancien champion NBA

Selon l’insider NBA Jake Fischer, quatre équipes se positionnent sur le dossier Michael Porter Jr. : les Milwaukee Bucks, les Detroit Pistons, les Golden State Warriors et les Chicago Bulls. Les Warriors auraient déjà tenu des « discussions internes » concernant une éventuelle acquisition du joueur de 27 ans, tandis que les Pistons n’auraient pas encore contacté les Nets pour s’enquérir de sa disponibilité.

Du côté de Milwaukee, Sam Amick de The Athletic avait précédemment rapporté que Porter était considéré comme un « nom à surveiller » pour les Bucks. Cette piste prend tout son sens quand on connaît les besoins offensifs de l’équipe de Giannis Antetokounmpo, en quête de renforts.

L’ancien joueur des Denver Nuggets, champion NBA en 2023, affiche des statistiques impressionnantes cette saison avec 25,8 points, 7,5 rebonds et 3,3 passes décisives par match. Ses pourcentages de réussite (49,6% aux tirs, 41,0% à 3-points, 81,2% aux lancers-francs) en font un scoreur redoutable à tous les niveaux.

Brooklyn pas pressé de vendre

Malgré l’intérêt suscité, les Nets ne semblent pas disposés à brader leur joueur vedette. « Les Nets, à ce stade, se considèrent davantage à l’écoute des offres pour Porter plutôt qu’en recherche active de transfert », explique Jake Fischer.

La franchise new-yorkaise pourrait même attendre l’intersaison avant de prendre une décision définitive, afin d’utiliser le contrat de Porter comme monnaie d’échange dans d’éventuelles transactions estivales plus ambitieuses.

Avec un bilan de 10 victoires pour 20 défaites, Brooklyn occupe actuellement la 13e place de la Conférence Est. Cependant, l’équipe reste sur sept victoires lors de ses onze derniers matchs, avec Porter Jr. qui a tourné à 28,3 points de moyenne sur cette période en shootant à 47,5% à 3-points. Cette montée en puissance ne fait qu’accroître sa valeur marchande et pourrait déclencher une guerre d’enchères avant la deadline.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
