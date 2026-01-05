NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao

La NBA officialise son retour en Chine avec l’annonce des NBA China Games 2026. Les Dallas Mavericks et les Houston Rockets s’affronteront lors de deux rencontres à Macao, les 9 et 11 octobre prochains.

Cette annonce concrétise une rumeur lancée en octobre dernier par Patrick Dumont, gouverneur des Mavericks et directeur des opérations de Las Vegas Sands Corp. Le choix de Dallas s’explique naturellement par cette double casquette de Dumont, puisque Sands Corp. possède et exploite la Venetian Arena où se dérouleront les matchs.

Houston, un choix symbolique pour renouer avec la Chine

La sélection des Rockets revêt une dimension particulière dans le contexte des relations NBA-Chine. Depuis la draft de Yao Ming en 2002, Houston jouit d’une popularité énorme en Chine. « Depuis la draft du Hall of Famer Yao Ming en première position en 2002, nous avons reçu un amour considérable de la part des fans passionnés de basketball de Chine et construit plusieurs souvenirs précieux en jouant à l’étranger », a déclaré Patrick Fertitta, manager adjoint des Rockets.

Cette participation marque symboliquement la fin d’un conflit de six ans entre la NBA et la Chine, déclenché en octobre 2019 par un tweet de Daryl Morey, alors directeur général des Rockets, soutenant les manifestants de Hong Kong. Les matchs NBA avaient même été retirés de la télévision chinoise pendant des années.

Un événement mondial avec des retombées communautaires

Au-delà des deux matchs, les NBA China Games 2026 incluront des événements interactifs pour les fans, des entraînements de basketball pour les jeunes et une semaine d’impact communautaire co-organisée par NBA Cares et Sands Cares, axée sur la santé, le bien-être et la durabilité.

« Les matchs à Macao plus tôt cette saison ont montré à quel point il y a de passion et d’enthousiasme pour la NBA parmi les fans en Chine et à travers l’Asie », a souligné Mark Tatum, commissaire adjoint et directeur des opérations de la NBA. L’événement sera diffusé dans plus de 200 pays et territoires, avec le soutien de partenaires comme Amazon Web Services, Gatorade, Nike et Tissot.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale des Mavericks, qui estiment avoir 10 millions de fans en Chine et avaient déjà disputé deux matchs de présaison à Shanghai et Shenzhen en octobre 2018.