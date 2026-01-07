Keegan Murray blessé : les Kings perdent leur ailier pour 3 à 4 semaines

Les Sacramento Kings viennent d’annoncer une nouvelle qui ne va pas arranger leurs affaires. Keegan Murray, sera absent des parquets pendant au moins trois à quatre semaines en raison d’une entorse de la cheville gauche. Une blessure survenue dimanche soir lors du match contre les Bucks qui vient s’ajouter aux malheurs d’une franchise en pleine déroute.

Une blessure qui survient au pire moment

L’incident s’est produit à 4:01 de la fin du troisième quart-temps, lorsque Murray a atterri maladroitement après une pénétration vers le panier. Le joueur a immédiatement saisi sa cheville gauche de douleur et a dû être aidé pour regagner les vestiaires en boitant.

Cette blessure représente un coup dur supplémentaire pour des Kings déjà en grande difficulté cette saison. L’équipe affiche un bilan catastrophique de 8 victoires pour 28 défaites et vient d’enchaîner cinq défaites consécutives avec des écarts à deux chiffres. Avec un différentiel de points de -12, Sacramento possède actuellement les pires statistiques de la NBA dans ce domaine.

Pour Murray, cette blessure brise une série de robustesse remarquable. L’ailier avait disputé 231 matchs sur 246 possibles lors de ses trois premières saisons en NBA, démontrant une régularité exemplaire. Cependant, sa quatrième campagne tourne au cauchemar : il avait déjà manqué les 15 premiers matchs de la saison en raison d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche.

The Sacramento Kings say forward Keegan Murray has a moderate left ankle sprain, an MRI revealed, and will be re-evaluated in 3-4 weeks. Another tough injury blow to the Kings, who have the league's third-worst record at 8-28. pic.twitter.com/Y7JjdD7OBh — Michael Scotto (@MikeAScotto) January 6, 2026

Un investissement majeur des Kings en difficulté

L’absence de Murray pèse d’autant plus lourd que les Kings ont investi massivement sur leur jeune talent. En octobre dernier, la franchise lui a offert une extension de contrat de cinq ans pour 140 millions de dollars, le liant à Sacramento jusqu’à la saison 2030-2031.

Lors de ses 19 apparitions cette saison, Murray affichait des moyennes de 14,6 points et 6,1 rebonds par match. Plus révélateur encore de son importance dans le système : il occupait le cinquième rang NBA pour le temps de jeu avec 35,9 minutes par rencontre. Cette blessure à la cheville pourrait le tenir éloigné des parquets pour tout le mois de janvier, privant les Kings de l’un de leurs rares points positifs dans cette saison à oublier.