Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent

Après deux semaines de trêve pour les fêtes, La Boulangère Wonderligue a repris avec 3 matchs en l’espace de 7 jours pour toutes les équipes. Une triple sortie qui va fortement compter pour le classement, alors que la saison a désormais dépassé sa moitié. Les équipes tentent déjà de se positionner pour les playoffs et d’éviter les play-downs, tandis que la lutte fait aussi rage en haut de tableau. C’est justement dans ce cadre que Basket Landes recevait Bourges, dans un Clasico entre les deux équipes en course pour la première place. Et comme lors 3 de leurs 4 confrontations de l’année 2025, ce sont bien les Bérruyères qui ont battu les Landaises (60-69). Et cette fois à l’extérieur, dans l’antre de l’Espace François Mitterrand.

Resserrement en haut de tableau

Il faut dire que les hôtes ont souffert des absences de Leïla Lacan et Myriam Djekoundade, malades. Difficile de confirmer leur victoire à Landerneau dimanche, surtout contre un adversaire redoutable comme Bourges. Les leaders du Tango étaient elles bien présentes, et Tima Pouye et Monique Akoa-Makani ont cumulé 31 points à elles deux. Le cinq majeur inédit mis en place par Julie Barennes a pris l’eau dès le départ, avec un écart qui dépassait déjà les 10 points dans le premier quart-temps (9-20) et les 15 à la mi-temps (21-36).

À l’énergie, les Landaises sont revenues jusqu’à -5 (55-60), ce qui a rendu « fière » la coach landaise. « Je suis très fière de mes joueuses ce soir, dans l’idée et vu le contexte… Ce qui a été dur, c’est d’apprendre les absences au dernier moment et on n’a pas pu travailler en conséquence, on a un peu galéré. Les filles étaient tristes à la fin car elles y ont cru mais il faut relativiser les choses à un moment donné : on ne fait pas un sprint mais un marathon » a-t-elle expliqué à Sud-Ouest. Ses joueuses gardent une longueur d’avance sur Bourges en tête.

D’autant plus que Lattes-Montpellier, 3e, a perdu ce soir chez les championnes en titre de Villeneuve d’Ascq (91-81). Les Nordistes, pourtant bousculées en début d’année, ont retrouvé leur adresse extérieure et une fluidité offensive qui faisait défaut lors de leurs dernières sorties. Avec 91 points inscrits, elles signent leur record offensif de la saison en championnat face à une bonne défense. Deux joueuses ont dépassé les 25 d’évaluation : Alexis Peterson (18 points, 9 passes décisives) et Emmanuelle Tahane (22 points, 8 rebonds). L’ESBVA se relance, en compagnie de Charnay et Charleville-Mézières, vainqueurs respectivement de Chartres (92-101) et Landerneau (72-56) ce soir. Sara Chevaugeon a marqué 29 points avec Charnay.

L’ASVEL et La Roche se relancent

Mais une joueuse a fait encore mieux qu’elle ce soir : Stella Johnson. La joueuse de La Roche Vendée a grandement contribué à la victoire des siennes face à la lanterne rouge Toulouse (83-74), qui va mieux en ce début d’année, notamment depuis l’arrivée d’Hortense Limouzin (à deux doigts du triple-double ce soir, avec 15 points, 9 rebonds et 10 passes décisives). L’Américaine a marqué… 34 points à 11/17 aux tirs, pour 37 d’évaluation. Elle aurait même pu aller chercher le record de la saison au scoring, mais n’a pas joué la dernière possession par respect pour l’adversaire.

Les Vendéennes du futur coach du BLMA David Gautier engrangent leur troisième victoire d’affilée. Elles rejoignent à égalité de bilan l’ASVEL, tombeuses d’Angers ce soir (72-67). Maladroites à 3-points (3/15), les Villeurbannaises ont appuyé dans la raquette avec beaucoup de post-ups et de pénétrations. C’est la sixième défaite d’affilée en championnat d’Angers, qui rejoint Chartres et Toulouse au fond du classement.