Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville

Les Houston Rockets devront composer sans leur pivot star Alperen Sengun pendant environ deux semaines. Le joueur turc s’est blessé à la cheville droite dès la première minute du derby texan contre Dallas samedi, contraignant son équipe à s’incliner face aux Mavericks.

Une entorse sans gravité mais qui nécessite du repos

Deux jours après la blessure, l’entraîneur des Rockets Ime Udoka a donné des nouvelles rassurantes concernant son joueur vedette. « Ce sera probablement autour des deux semaines », a confirmé le coach avant d’affronter les Suns. « On va le réexaminer à la fin de la semaine, mais on a besoin de faire dégonfler sa cheville, améliorer sa tolérance à la douleur et lui redonner sa mobilité. Mais il en aura pour environ 10 à 14 jours d’absence. »

Cette entorse à la cheville droite pourrait priver Sengun de cinq à dix matches, dont certains particulièrement relevés. Les Rockets devront notamment affronter Oklahoma City et Minnesota lors d’un back-to-back difficile, sans leur maître à jouer dans la raquette.

En route vers son deuxième All-Star Game avec des moyennes impressionnantes de 21,8 points, 9 rebonds, 6,5 passes, 1,5 interception et 1,0 contre par match, le pivot turc représente un élément clé du système de jeu des Rockets cette saison.

Steven Adams et Clint Capela pour assurer l’intérim

Durant l’absence de Sengun, Houston pourra finalement compter sur Steven Adams et Clint Capela pour assurer l’intérim au poste 5. Kevin Durant et Amen Thompson devront également prendre plus de responsabilités dans l’animation offensive de l’équipe texane.

Les Rockets ont déjà montré qu’ils pouvaient s’adapter, en s’imposant face aux Suns lors du premier match sans leur pivot. Les prochaines échéances contre Portland (par deux fois), Sacramento et Chicago offriront l’opportunité à l’équipe de confirmer sa capacité à maintenir le cap en l’absence de son joueur majeur.