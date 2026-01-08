De la Russie à la Grèce, Ana Tadic a changé de cadre… et directement brillé face au Panathinaïkos et l’Olympiakos

De son ancienne ville russe de Syktyvkar, où les températures franchissent allègrement la barre des -20 degrés pendant plusieurs mois, à sa nouvelle base d’Athènes, Ana Tadic a sûrement gagné en qualité de vie. Et en visibilité…

Cantonnée à la PBL jusque-là (7 points et 7,4 rebonds en 11 matchs), l’internationale française (13 sélections) va désormais connaître une double vie entre le championnat grec et l’EuroCup.

Pour cause, elle s’est engagée en fin dernière avec l’Athinaïkos Qualco, double tombeur de Charnay lors de la phase de poule de la compétition continentale. Et elle a contribué à qualifier son nouvel employeur pour les 1/8e de finale de l’EuroCup grâce à une série bien maîtrisée en 1/16e (2-0, +27) contre Jairis et Lou Lopez-Sénéchal.

PROFIL JOUEUR Ana TADIC Poste(s): Pivot Taille: 198 cm Âge: 27 ans (21/09/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine PTS 8 #265 REB 9,5 #17 PD 0,5 #469

Dans la raquette, la Franco-Serbe a sorti deux performances solides (10 points et 8 rebonds, puis 6 points et 11 rebonds), montrant qu’elle avait de quoi apporter à l’équipe coachée par l’ex-berruyère Stella Kaltsidou. En 1/8e de finale, son équipe affrontera Sopron, où l’ancienne landaise Sam Fuehring vient de débarquer.

Ana Tadic s’est surtout faite définitivement adoptée par ses nouveaux supporters le week-end dernier lors d’un derby bouillant dans l’antre du Panathinaïkos. En seulement 23 minutes, elle a compilé 15 points à 100%, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre pour 23 d’évaluation. De quoi permettre à l’Athinaïkos d’infliger sa première défaite de la saison au Pana (76-70), et donc de revenir à égalité en tête (10v-1d).

Mercredi soir, elle a prolongé ses débuts réussis en participant pleinement à la qualification de son club pour les demi-finales de la Coupe de Grèce. Face à l’Olympiakos (82-70), elle a de nouveau frôlé le double-double avec 14 points à 5/8, 9 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation.