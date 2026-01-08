Recherche
EuroCup Féminine

De la Russie à la Grèce, Ana Tadic a changé de cadre… et directement brillé face au Panathinaïkos et l’Olympiakos

En décembre, Ana Tadic a vécu un transfert de 4 000 kilomètres. Après avoir démarré la saison en Russie, voici désormais l'internationale française en Grèce, où elle participera aux 1/8e de finale de l'EuroCup.
00h00
Ana Tadic découvre la Grèce, avec succès

Crédit photo : Athinaïkos Qualco

De son ancienne ville russe de Syktyvkar, où les températures franchissent allègrement la barre des -20 degrés pendant plusieurs mois, à sa nouvelle base d’Athènes, Ana Tadic a sûrement gagné en qualité de vie. Et en visibilité…

Cantonnée à la PBL jusque-là (7 points et 7,4 rebonds en 11 matchs), l’internationale française (13 sélections) va désormais connaître une double vie entre le championnat grec et l’EuroCup.

Pour cause, elle s’est engagée en fin dernière avec l’Athinaïkos Qualco, double tombeur de Charnay lors de la phase de poule de la compétition continentale. Et elle a contribué à qualifier son nouvel employeur pour les 1/8e de finale de l’EuroCup grâce à une série bien maîtrisée en 1/16e (2-0, +27) contre Jairis et Lou Lopez-Sénéchal.

PROFIL JOUEUR
Ana TADIC
Poste(s): Pivot
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (21/09/1998)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine
PTS
8
#265
REB
9,5
#17
PD
0,5
#469

Dans la raquette, la Franco-Serbe a sorti deux performances solides (10 points et 8 rebonds, puis 6 points et 11 rebonds), montrant qu’elle avait de quoi apporter à l’équipe coachée par l’ex-berruyère Stella Kaltsidou. En 1/8e de finale, son équipe affrontera Sopron, où l’ancienne landaise Sam Fuehring vient de débarquer.

Ana Tadic s’est surtout faite définitivement adoptée par ses nouveaux supporters le week-end dernier lors d’un derby bouillant dans l’antre du Panathinaïkos. En seulement 23 minutes, elle a compilé 15 points à 100%, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre pour 23 d’évaluation. De quoi permettre à l’Athinaïkos d’infliger sa première défaite de la saison au Pana (76-70), et donc de revenir à égalité en tête (10v-1d).

Mercredi soir, elle a prolongé ses débuts réussis en participant pleinement à la qualification de son club pour les demi-finales de la Coupe de Grèce. Face à l’Olympiakos (82-70), elle a de nouveau frôlé le double-double avec 14 points à 5/8, 9 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation.

Ana Tadic
Ana Tadic
Suivre

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
