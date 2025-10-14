Recherche
Féminines

L’internationale française Ana Tadic évolue désormais en Russie

Russie - Après deux saisons au DVTK Miskolc (Hongrie), Ana Tadic a rejoint cet été le BC Nika-Luzales Syktyvkar, en Russie. L’internationale française tourne à 8,7 points et 9 rebonds de moyenne après trois matchs.
00h00
Résumé
Écouter
L’internationale française Ana Tadic évolue désormais en Russie

Ana Tadic évolue désormais au Nika Syktyvkar

Crédit photo : Nika Syktyvkar

Ana Tadic (1,98 m, 27 ans) poursuit son aventure européenne. L’internationale française, passée par Mondeville et Tarbes avant deux saisons solides au DVTK Miskolc (Hongrie), évolue désormais au BC Nika-Luzales Syktyvkar, dans le grand nord russe. Après trois rencontres de championnat, la Franco-Serbie compile déjà 8,7 points et 9 rebonds en 25 minutes de moyenne, confirmant sa régularité et son importance dans la raquette.

Une nouvelle étape à Syktyvkar, au nord-est de Moscou

Basé à plus de 1 000 kilomètres au nord-est de Moscou, le club du Nika-Luzales a officialisé la signature d’Ana Tadic pour la saison 2025-2026 : « Le BC Nika-Luzales est heureux d’accueillir dans son effectif la joueuse de l’équipe de France Ana Tadic. », peut-on lire dans le communiqué du club.

L’ancienne intérieure du DVTK Miskolc y apporte son expérience et sa solidité, après avoir tourné à 10,2 points et 5,5 rebonds en championnat hongrois la saison dernière. En EuroCup, elle s’était également distinguée avec 10,3 points, 5 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne.

Une trajectoire constante et une joueuse plus affirmée

Née à Belgrade et arrivée en France à 7 ans, Ana Tadic a grandi au fil des saisons. Après être passée par le Pôle France puis lancée chez les pros à Mondeville, elle a pris une autre dimension à Tarbes. Sa progression l’a menée jusqu’à la Coupe du monde 2022 avant d’être revue fin 2024 avec l’équipe de France.

Dans un entretien accordé à Ouest-France en novembre 2024, elle confiait : « Mon statut a changé. Désormais, ce sont mes jeunes coéquipières qui me regardent avec des grands yeux. J’ai des responsabilités et j’aime ça. »

Céline Dumerc, alors manager des Bleues, soulignait de son côté : « Sa trajectoire est belle, comme la dimension qu’elle a prise. On voit qu’elle est épanouie. »

Une option de carrière

Non retenue dans la présélection pour l’EuroBasket 2025, Ana Tadic s’est lancée dans une nouvelle carrière. Dans une ligue opaque depuis l’invasion russe en Ukraine en 2022, elle suit ses camarades masculins comme Livio Jean-Charles qui choisi d’y faire carrière.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
jean_michel
Curieux ... quand c'est un certain Heurtel qui joue en Russie , c'est le scandale ...et là quand c'est une fille, cela ne pose pas de souci !!?? c'est de la discrimination contre les hommes ? ou bien il n'y a plus de guerre en Ukraine ? "Sa trajectoire est belle ...."
