[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) poursuit sa présaison avec les Cleveland Cavaliers. Face aux Boston Celtics, le meneur français a enfin eu l’occasion de montrer davantage de choses offensivement. Malgré la lourde défaite des Cavs (138-107), l’ancien de Cholet a signé une prestation encourageante en sortie de banc, la plus complète depuis son arrivée dans l’Ohio.

Killian Hayes, plus entreprenant en attaque

Profitant d’un match rapidement plié par Boston (33-17 après 12 minutes), Killian Hayes a bénéficié d’un temps de jeu plus important qu’à l’accoutumée. En 14 minutes, il a inscrit 10 points à 3/10 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), distribué 2 passes décisives et intercepté 2 ballons.

S’il n’a pas brillé par son adresse, le Français s’est distingué par son agressivité et sa volonté de provoquer, un aspect que son coach Kenny Atkinson souhaite voir plus souvent.

Un match référence dans sa présaison

Avant cette rencontre, Hayes avait été plus discret lors de ses deux premières apparitions avec Cleveland : 2 points et 2 passes en 12 minutes lors du premier match contre Chicago, puis 0 point en 6 minutes lors du second. Cette fois, il a su mieux exploiter ses minutes, avec plus de volume et d’initiative offensive.

De bon augure alors que les Cavaliers peaufinent leur rotation avant le début de la saison régulière.