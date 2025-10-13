Recherche
Uncategorized

[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics

NBA - Opposé à Boston, Killian Hayes a profité du large écart creusé rapidement par les Celtics pour s’exprimer davantage avec Cleveland. Le Franco-Américain a inscrit 10 points en 14 minutes.
00h00
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland – Chicago

Crédit photo : © Patrick Gorski-Imagn Images

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) poursuit sa présaison avec les Cleveland Cavaliers. Face aux Boston Celtics, le meneur français a enfin eu l’occasion de montrer davantage de choses offensivement. Malgré la lourde défaite des Cavs (138-107), l’ancien de Cholet a signé une prestation encourageante en sortie de banc, la plus complète depuis son arrivée dans l’Ohio.

Killian Hayes, plus entreprenant en attaque

Profitant d’un match rapidement plié par Boston (33-17 après 12 minutes), Killian Hayes a bénéficié d’un temps de jeu plus important qu’à l’accoutumée. En 14 minutes, il a inscrit 10 points à 3/10 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), distribué 2 passes décisives et intercepté 2 ballons.

S’il n’a pas brillé par son adresse, le Français s’est distingué par son agressivité et sa volonté de provoquer, un aspect que son coach Kenny Atkinson souhaite voir plus souvent.

Un match référence dans sa présaison

Avant cette rencontre, Hayes avait été plus discret lors de ses deux premières apparitions avec Cleveland : 2 points et 2 passes en 12 minutes lors du premier match contre Chicago, puis 0 point en 6 minutes lors du second. Cette fois, il a su mieux exploiter ses minutes, avec plus de volume et d’initiative offensive.
De bon augure alors que les Cavaliers peaufinent leur rotation avant le début de la saison régulière.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

beetlejuice53- Modifié
Donc, il se montre dans un match de pré saison déjà plié, genre garbage time tout en étant maladroit !!! On est pas loin de la capacité de nos politiques à dire tout et n’importe quoi !
