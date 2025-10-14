John Brown III s’impose déjà comme le roi de l’interception en Australie

Arrivé en Australie cet été, John Brown III (2,03 m, 33 ans) n’a pas mis longtemps à faire parler de lui sous le maillot de South East Melbourne. L’ancien joueur de Monaco, passé aussi par Kazan ou encore l’Etoile Rouge de Belgrade dernièrement, découvre la NBL avec succès. Après trois rencontres, il tourne à 13 points, 3,3 rebonds, 3,7 passes et surtout 3,7 interceptions pour 17,7 d’évaluation en 27 minutes. De quoi confirmer sa réputation de défenseur d’élite.

PROFIL JOUEUR John BROWN III Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 33 ans (28/01/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBL PTS 13 #24 REB 3,3 #48 PD 3,7 #18

John Brown III, un impact immédiat à South East Melbourne

Pour sa première expérience hors d’Europe, John Brown III s’est parfaitement adapté au championnat australien. Dans une équipe classée actuellement 6e sur 10, l’Américain est déjà un pilier des South East Melbourne Phoenix en compagnie de l’ancien Strasbourgeois Nathan Sobey (1,91 m, 35 ans). Son activité défensive et sa lecture du jeu en font un véritable poison pour les attaques adverses.

All hustle from John Brown III 🫡 Watch live on ESPN 📺 pic.twitter.com/ldM73x68sh — NBL (@NBL) September 25, 2025

Élu meilleur défenseur de Betclic ELITE en 2023-2024 après deux saisons pleines avec Monaco ponctuées de deux titres consécutifs en 2023 et 2024, il confirme ses qualités dans un tout autre contexte. Sa moyenne de 3,7 interceptions par match fait de lui le meilleur intercepteur de toute la NBL à ce stade de la saison.

Un nouveau défi à 33 ans

À 33 ans, John Brown III a choisi l’Australie pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir été formé aux États-Unis et passé près d’une décennie en Europe (Italie, Russie, France et Serbie), ce départ en Océanie représente un tournant. Il y retrouve un rôle central, avec plus de responsabilités offensives tout en restant fidèle à son identité défensive. S’il maintient ce niveau de performance, le double champion de France pourrait bien devenir l’une des révélations étrangères de la saison en NBL.