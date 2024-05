John Brown III est le meilleur défenseur de Betclic ELITE

Retenu en troisième position pour le titre de meilleur défenseur de l’EuroLeague, John Brown III a décroché la timbale ce lundi 13 mai lors des Trophées LNB, organisés au Musée du Luxembourg à Paris.

Homme de base du dispositif de Sasa Obradovic, le meilleur intercepteur de l’EuroLeague en 2022 a grandement contribué (5,6 points, 2,8 rebonds, 1 passe décisive et 0,9 interceptions en 20,9 minutes) au cavalier seul de la Roca Team (29 victoires et 5 défaites, 1er) en Betclic ÉLITE. L’ancien joueur de Trévise, Rome, Brindisi et Brescia en Italie a reçu son trophée d’une légende de notre championnat, Richard Dacoury.