Trophées LNB : Le récapitulatif de l’édition 2024

La saison régulière 2023-2024 s’est terminée le 11 mai et la LNB a enchaîné avec la cérémonie des Trophées LNB 2024. Les meilleurs joueurs, entraîneurs et arbitres de Betclic ELITE et Pro B ont été honorés ce lundi 13 mai au Musée du Luxembourg, à Paris.

Betclic ELITE

MVP : T.J. Shorts (Paris Basketball)

T.J. Shorts de Paris Basketball a été couronné MVP pour son leadership exceptionnel et ses performances remarquables tout au long de la saison avec Paris, deuxième du championnat.

Meilleur jeune : Zaccharie Risacher (JL Bourg)

Zaccharie Risacher de la JL Bourg a été distingué comme le meilleur jeune de la Betclic ELITE, après avoir été élu meilleur jeune de la saison d’EuroCup.

Meilleur défenseur : John Brown (AS Monaco Basketball)

John Brown de l’AS Monaco Basketball s’est vu décerner le titre de meilleur défenseur pour sa capacité à perturber les attaques adverses et à influencer le jeu de manière décisive. Sa présence intimidante sous le panier comme au large en a fait un atout indispensable pour son équipe.

Entraîneur de la saison : Tuomas Iisalo (Paris Basketball)

Tuomas Iisalo de Paris Basketball a été honoré en tant qu’entraîneur de l’année pour son leadership exceptionnel et sa capacité à inspirer ses joueurs à atteindre de nouveaux sommets. Son expertise stratégique et sa vision ont été des éléments clés dans le succès de son équipe cette saison, elle qui a déjà remporté la Leaders Cup et l’EuroCup, et espère enchaîner en playoffs de Betclic ELITE.

Meilleur marqueur : T.J. Shorts (Paris Basketball)

TJ Shorts de Paris Basketball a également remporté le titre de meilleur marqueur, avec 16,3 points par rencontre. Son adresse aux tirs à 2-points et son intelligence de jeu en ont fait une force redoutable sur le terrain, en plus de son intensité.

Meilleur contreur : Ibrahima Fall Faye (Nanterre 92)

Ibrahima Fall Faye de Nanterre 92 s’est distingué en tant que meilleur contreur, démontrant sa capacité à protéger le panier de Nanterre, la meilleure équipe du championnat en pourcentage de contres. Sa présence dissuasive dans la raquette a été un élément crucial de la défense de Nanterre, qui a terminé cinquième de la saison régulière.

Cinq majeur de la saison :

TJ Shorts (Paris Basketball)

Nadir Hifi (Paris Basketball)

Mike James (AS Monaco Basketball)

Isiaha Mike (JL Bourg)

Bastien Vautier (ESSM Le Portel)

Deuxième cinq majeur de la saison :

Elie Okobo (AS Monaco Basketball)

Justin Bibbins (Nanterre 92)

D.J. Cooper (Chorale de Roanne)

Shevon Thompson (SLUC Nancy)

Youssoupha Fall (ASVEL)

Meilleur arbitre : Mehdi Difallah

Pro B

MVP : Tray Buchanan (Stade Rochelais Basketball)

Tray Buchanan du Stade Rochelais Basketball a été couronné MVP de la Pro B, lui qui était tout simplement le meilleur joueur de la meilleure équipe. Le futur joueur du Mans a signé une performance à 49 d’évaluation.

Meilleur jeune : Noah Penda (JA Vichy)

Noah Penda de la JA Vichy a été honoré comme le meilleur jeune de la Pro B. Le poste 4/3 succède à Melvin Ajinça (Saint-Quentin), avec qui il avait été vice-champion du monde U19 l’an passé, en Hongrie.

Entraîneur de la saison : Julien Cortey (Stade Rochelais Basketball)

Julien Cortey du Stade Rochelais Basketball a été distingué comme l’entraîneur de la saison, après avoir terminé en tête de la saison régulière grâce notamment à la meilleure défense du championnat.

Cinq majeur de la saison :

Tray Buchanan (Stade Rochelais Basketball)

Angelo Warner (Boulazac Basket Dordogne)

Marcus Santos-Silva (Lille Métropole Basketball)

Jean-Marc Pansa (Boulazac Basket Dordogne)

Mathieu Boyer (Antibes Sharks)

Meilleur arbitre : Yacine Melab