Marine Johannès seule joueuse de New-York en positif dans le remake des Finales 2024

Pour la deuxième saison d’affilée, les Minnesota Lynx et le New-York Liberty sont les deux meilleures équipes de WNBA. Leurs armadas bien coachées en sont venues à dépasser les Las Vegas Aces (championnes 2022 et 2023), et toutes les autres équipes de la ligue. C’est ainsi que Lynx et Liberty se sont affrontés pour le titre l’été dernier, pour des finales de playoffs reconnues comme parmi les meilleures de l’histoire (victoire 3-2 du Lynx). Et cette saison, les deux nouvelles rivales sont parties sur les mêmes bases de surclassement de la ligue, même si les confrontations tournent clairement en faveur des championnes en titre. Ce samedi 16 août au soir, dans un match diffusé à horaire européen, les Lynx ont remporté leur 3e victoire en 3 matchs cette saison contre le Liberty (score final 86-80).

Le Liberty perd sa deuxième place au classement

Au sein de l’effectif new-yorkais, la blessure de la leader Breanna Stewart a bien été compensée par l’arrivée d’une autre intérieure dominante, Emma Meesseman. Mais les résultats peinent à suivre. Contre leurs bourreaux de l’été dernier, les joueuses du Liberty ont perdu leur 3e match sur leurs 4 derniers, deux semaines après une première série de 4 défaites consécutives. Le money-time complètement raté (2-11) leur a coûté cher.

En sortie de banc, Marine Johannès (1,78 m, 28 ans) a terminé avec 12 points à 5/11 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 1 rebond, 2 passes décisives mais 3 ballons perdus en 23 minutes. Statistique à noter : elle est la seule joueuse du Liberty avec un plus/minus positif (+2). Un événement qui est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, montrant à quel point ses passages sont souvent bénéfiques pour l’équipe, mais souvent courts. Elle n’a pas terminé le match sur le parquet.

Johannès sous-utilisée ?

« Elle est de plus en plus à l’aise dans le jeu à chaque match, sa défense s’est aussi améliorée. On a beaucoup de confiance en Marine, on veut qu’elle soit agressive, qu’elle n’ait peur de rien… On évoque la possibilité de l’impliquer davantage balle en main » expliquait la coach Sandy Brondello en conférence de presse ces derniers jours. Ces promesses se répètent depuis le début de saison, sans vraie application.

Johannès voit toujours son temps de jeu limité entre 15 et 23 minutes (9e temps de jeu de l’équipe), sans réelle possibilité d’évolution. Même si elle est toujours plus efficace, avec 42,9% de réussite aux tirs dont 36,4% à 3-points, et peu de déchets dans son jeu. La Normande passera toujours derrière Sabrina Ionescu et Natasha Cloud dans les responsabilités offensives à l’extérieur, en plus du secteur intérieur dominant. Ce qui pourrait la conduire à quitter la franchise dès l’année prochaine, puisqu’elle sera agent libre.