Marine Johannès entre au palmarès des meilleurs shooteuses du New-York Liberty

Même si elle a souvent dû se résigner à tirer un trait sur des demi-saisons ou des saisons entières, l’histoire entre Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) et le New-York Liberty commence à durer. Avec désormais 99 matchs sous l’écusson bleu turquoise et noir, la Normande est la deuxième plus capée de l’équipe, derrière Sabrina Ionescu et à égalité avec Breanna Stewart. Elle est en revanche celle qui est arrivée le plus tôt, en 2019.

Une véritable sniper

Alors forcément, les accomplissements s’accumulent avec le temps. Si bien qu’à l’aube de son 100e match avec New-York, elle est entrée dans le Top 10 des meilleures shooteuses à 3-points de l’histoire de la franchise fondée en 1997. Son dernier match à 12 points avec quatre tirs primés contre le Indiana Fever lui a permis d’atteindre ce Top 10. Avec désormais 171 réalisations, elle est passée devant la n°3 de la Draft 2004 Nicole Powell (167). « Je ne le savais même pas. C’est vrai qu’à chaque fois ils nous sortent des records dont on n’est même pas au courant… Mais c’est assez spécial, c’est vraiment cool » a-t-elle répondu avec le sourire en français au Liberty FM dans les travées du Barclays Center. Sa régularité impressionnante dans son tir extérieur lui permet d’atteindre ce genre de classement, qui reste symbolique.

We asked Marine Johannès her impression on moving into 10th on the New York Liberty’s all-time three-point list & what it’s like to have the support of Sab, Stewie and Tash #wnba #nyliberty #marinejohannes #sabrinaionescu #breannastewart #natashacloud pic.twitter.com/pfyiFEnq0S — Liberty F.M. (@LibertyFM2017) July 18, 2025

Car en quatre saisons de carrière WNBA, Johannès n’est jamais descendue en-dessous des 36% à 3-points. Avec 4,4 tentatives de moyenne depuis 2019, son pourcentage moyen est à 39,1%. Et ce même en tentant énormément de tirs acrobatiques, à une jambe, en mouvement ou encore en step-back. C’est ce qui fait sa magie dont raffolent les fans new-yorkais. À l’échelle de l’histoire de la WNBA, la n°23 du Liberty est la 124e shooteuse la plus prolifique à 3-points de tous les temps, avec le… 24e meilleur pourcentage moyen. Des chiffres qui ne sont pas à négliger, encore plus pour une européenne qui a dû s’adapter en milieu de carrière à une ligue et un style de jeu nouveaux.

De nouveaux horizons à partir de l’année prochaine ?

Cette quatrième saison pourrait être la dernière de Johannès sous le maillot du Liberty. La native de Lisieux sera en effet agent libre la saison prochaine, l’année de ses 31 ans. Elle arrive enfin au bout de son contrat rookie démarré en 2019. C’est aussi pour ça qu’elle devait faire une saison complète cette année et faire une croix sur l’EuroBasket, comme elle l’a expliqué dans une interview à l’Équipe. Cantonnée à un rôle sur le banc avec entre 15 et 20 minutes de moyenne depuis son arrivée au Liberty, elle pourrait aller chercher d’autres responsabilités ailleurs. D’autant plus que la free agency 2026 sera très ouverte. En attendant, il lui reste une deuxième partie de saison WNBA à jouer, après le All-Star Week-End où on l’a vue en tant qu’invitée. Avant de retrouver son nouveau club de Galatasaray à la rentrée.