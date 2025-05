Le staff du New-York Liberty a demandé a Marine Johannès d’être plus agressive

Le grand retour de Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) en WNBA après un an d’absence donne du baume au cœur aux fans français, ainsi qu’à ceux du New-York Liberty. Avec son jeu spectaculaire et unique, la Normande est très appréciée de tous. Mais dans une équipe qui est devenue championne en son absence et possède une hiérarchie déjà en place, elle a eu du mal à rentrer dans sa saison. Elle n’a marqué que 8 points en cumulé sur ses trois premiers matchs, ce qui est sa moyenne par match en carrière en WNBA.

Alors forcément, son staff lui a demandé d’en faire plus. Notamment après son dernier match à 0 point contre Indiana, avec seulement deux tirs pris en 15 minutes en sortie de banc. « J’étais trop passive au dernier match, j’ai parlé avec Sandy [Brondello, la coach] qui m’a demandé d’être plus agressive. Je dois continuer comme ça, jouer avec confiance » a-t-elle confié à un pool de médias new-yorkais, rapporté par Sidelines Sports Network.

Le Liberty lui fait confiance

Car à 30 ans et avec trois années d’expérience en WNBA, les attentes ne sont plus les mêmes pour Johannès. Un vrai rôle de sixième joueuse est attendu de sa part, aux côtés notamment de l’ex-villeneuvoise Kennedy Burke. Ce qu’elle a parfaitement réussi à faire lors du quatrième match de la saison, ce mercredi 28 mai contre les Golden State Valkyries de ses deux compatriotes (Carla Leite et Janelle Salaün).

Dans un match qui s’est transformé en blow-out, Johannès a joué 22 minutes. Et elle a triplé sa meilleure marque de ce début de saison en scorant 18 points à 6/11 à 3-points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 4 interceptions et 1 contre. Avec notamment un coup de chaud de 12 points en six minutes en première période, agrémenté d’un 3-points sur une jambe, et d’un autre sur la tête de Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans). « Le cinq titulaire a fait du bon boulot, donc c’était plus facile pour moi de rentrer… On propose un beau basket ensemble » a-t-elle indiqué à la mi-temps au micro de la WNBA.

Marine Johannès tonight 🔥 • 18 points

• 2 rebounds

• 6/11 3PM

• 22 minutes played pic.twitter.com/tci6I1Ow0R — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 28, 2025

Un été 100% WNBA

La n°23 du Liberty se met donc sur les rails pour cette saison WNBA, elle qui jouait encore les playoffs du championnat turc avec Mersin il y a un mois. Malgré l’enchaînement des compétitions, elle se doit de réussir une bonne saison. « Je pense que c’est une saison vraiment importante pour moi ici. Pour mon futur c’est intéressant de faire une saison complète. J’ai 30 ans maintenant, c’était le bon moment pour faire ça » a-t-elle expliqué, toujours rapportée par Sidelines Sports Network.

La joueuse aux 122 sélections en équipe de France a en effet annoncé qu’elle ne participerait pas à l’EuroBasket 2025. Afin de se concentrer sur sa saison WNBA, comme l’ont fait plusieurs autres Françaises avant elle (Gabby Williams, Dominique Malonga, Carla Leite). « C’était un choix vraiment pas facile. Je ne vais pas mentir, j’avais un peu la boule au ventre en appelant Jean-Aimé [Toupane]… » La voie est donc libre pour performer en WNBA cette saison, dans une équipe qui lui donne le feu vert.