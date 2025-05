Le Portel marche sur Orléans, Shannon Bogues rapproche l’ASA d’une finale historique

Une équipe de haut de tableau de Pro B peut-elle rivaliser avec une petite équipe de Betclic ÉLITE ? Depuis le début des playoffs, malgré la règle de l’avantage du terrain, la réponse reste inlassablement non. Après avoir sweepé Roanne (2-0), Le Portel est allé corriger Orléans (87-68), malgré le soutien de 9 531 personnes à CO’Met.

Une domination sans partage, qui ne manquera de faire revenir sur la table la différence de règlementation entre les deux championnats, avec six étrangers autorisés dans l’effectif stelliste. D’autant plus que certains ont été intenables dans le Loiret : 32 d’évaluation pour Jack Nunge, 23 pour Kristers Zoriks, 13 points et 7 rebonds pour le dernier arrivé Aaron Levarity, 12 points pour Cassius Stanley.

Rapidement largué (38-60 en milieu de troisième quart-temps), l’OLB n’a jamais pu exister, malgré les 14 points de Rudy Demahis-Ballou face à son ancien club. Pour espérer voir la finale, l’équipe du Loiret devra créer la sensation en allant l’emporter lundi soir au Chaudron.

La JAV refroidie

Pour stopper la JA Vichy, victorieuse de ses huit derniers matchs pour foncer en demi-finale de playoffs malgré sa 9e place, il fallait donc un élément irrationnel. Et celui-ci a été incarné par Shannon Bogues : l’arrière de l’Alliance Sport Alsace – qui devrait aller voir au-dessus la saison prochaine – a signé une entame irrésistible : 16 points à 100% en 5 minutes !

Dans son sillage, l’ASA a su vite prendre le dessus sur l’équipe thermale (50-34, mi-temps), malgré l’incroyable quantité de secondes chances pour les Vichyssois (18 rebonds offensifs). Un 0-10 dans le troisième quart-temps a rallumé la flamme côté JAV, mais pas assez : Shannon Bogues (27 points à 10/15 en 26 minutes) a su trouver des relais précieux en la personne d’Yvann Mbaya (12 points et 8 rebonds) ou de Romain Hoeltzel (8 points et 2 passes décisives), véritable facteur X.

Passée à un point d’une finale en 2022 (défaite 87-88 contre Antibes lors de la belle), l’équipe bas-rhinoise (victorieuse 75-65) se retrouve dans une situation rêvée, avec deux balles de finale, dont un troisième match éventuel à la Forest Arena. Pas mal moins d’un an et demi après l’arrivée de Nebojsa Bogavac sur le banc, à une époque où l’ASA était dernière du championnat !