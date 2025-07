Deux nouvelles recrues pour Paris : Justin Robinson et Lamar Stevens arrivent dans la capitale

Le renouvellement d’effectif complet du Paris Basketball continue. Après le départ de la quasi-intégralité de ses joueurs (mis à part Nadir Hifi et Sebastian Herrera), le club de la capitale s’est activé en coulisses. L’objectif étant de reconstruire une équipe, d’assez haut niveau pour respecter les ambitions d’un club qui vient d’être champion de France et en playoffs d’EuroLeague. Sans l’ossature arrivée de Bonn en 2023, il a fallu quasiment redoubler d’inventivité. Et un mois après la fin de saison, l’effectif n’est plus qu’à une dernière pièce d’être complet. Selon nos informations, deux nouvelles recrues américaines vont rejoindre le club.

Lamar Stevens arrive tout droit de NBA

Le premier est un ailier de 27 ans qui va vivre sa première expérience à l’étranger. Ailier très costaud, Lamar Stevens a fait sa place en NBA en étant non-drafté en 2020, surtout grâce à sa défense. D’abord joueur des Cleveland Cavaliers (165 matchs joués), il a été transféré puis coupé en 2023. Ensuite signé par les Celtics, il n’a eu le temps de jouer que 19 matchs avant d’être pris dans le transfert de Marcus Smart et Kristaps Porzingis, et d’être envoyé à Memphis où il a fini sa carrière. Agent libre non-restreint, il a donc choisi de traverser l’Atlantique. En cinq saisons de NBA, ses statistiques moyennes sont de 5,6 points à 46,3% aux tirs (dont 28,7% à 3-points), 2,9 rebonds et 0,6 passe décisive en 15 minutes.

Véritable chien de garde en défense, il ne faisait son beurre offensif en attaquant l’arceau. Dans les corners à 3-points, il n’a jamais été très efficace. Heureusement, il sera entouré à Paris de snipers qui lui permettront de se concentrer sur ses tâches préférentielles. Capable de défendre sur plusieurs postes, il était aussi utilisé au poste 4 dans le jeu en fer à cheval de la NBA, mais son poste naturel est ailier. Un joueur de devoir qui servira toujours. Voire davantage, vu qu’il a déjà été une star en NCAA, en compilant 20 points et 8 rebonds de moyenne avec Penn State. Son arrivée a d’abord été avancée par l’insider Tolis Kotzias, et nous sommes en mesure de la confirmer.

Justin Robinson, le bourlingueur

L’autre recrue a aussi connu la NBA. Mais avec moins de stabilité que son compatriote Stevens. Lui aussi drafté en 2019, Justin Robinson (1,88 m, 27 ans) (à ne pas confondre avec son homonyme, ancien chalonnais et gravelinois) a enchaîné les contrats courts avec six équipes différentes (Wizards, Sixers, Thunder, Bucks, Kings et Pistons) jusqu’en 2022, sans jamais réussir à s’installer. Il a aussi forcément connu la G-League. Ses statistiques moyennes en NBA furent de 2,6 points à 31,7% aux tirs (dont 31,3% à 3-points), 0,8 rebond et 1,1 passe décisive en 10 minutes. C’est à 24 ans, après avoir tout tenté, qu’il s’est exporté à l’étranger pour la première fois.

Depuis, ce meneur rapide dans ses gestes, qui peut se montrer altruiste, a encore une fois bourlingué en Australie, Espagne et Italie. Sa dernière saison en Serie A était sa meilleure sur le plan individuel, puisqu’il a compilé 14,4 points et 6,0 passes de moyenne avec les Trapani Sharks. La régularité est une des qualités de ce shooteur, puisqu’il est plus souvent dans ses moyennes que très haut ou très bas sur des matchs. Pour venir à Paris, il a activé une clause de départ.

Il est pour l’instant le seul meneur de formation de calibre, puisque Ilian Moungala est encore très jeune, et même si Nadir Hifi et Joël Ayayi sont aussi des créateurs. C’est pourquoi le club parisien va partir à la recherche d’un dernier meneur pour compléter son effectif. La piste Killian Hayes a été abordée comme expliqué hier, mais d’autres options comme l’ex-Sixer Jared Butler sont aussi possibles selon nos informations.

L’effectif parisien pour 2025/2026 : Meneurs : Justin Robinson, Ilian Moungala, (?) Arrières : Nadir Hifi, Joël Ayayi, Sebastian Herrara Ailiers : Lamar Stevens, Jeremy Morgan, Yakuba Ouattara Ailier-forts : Amath Mbaye, Allan Dokossi, Léopold Cavalière Pivots : Ismaël Bako, Mohamed Faye, Enzo Shahrvin