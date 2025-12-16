Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

ITW Kyshawn George : « Jouer à Chalon m’a appris à être un professionnel très tôt »

NBA - Formé à Chalon entre 2019 et 2023, le suisso-canadien Kyshawn George est une des révélations en NBA cette saison, dans le naufrage collectif des Wizards. Créateur, fort défenseur, shooteur : l'ailier de 22 ans nous parle de son développement en tant que joueur et de son parcours ancré entre la Suisse, Chalon et le Canada.
|
00h00
ITW Kyshawn George : « Jouer à Chalon m’a appris à être un professionnel très tôt »

Kyshawn George est connu pour parler énormément sur un parquet : que ce soit avec ses coéquipiers, ou contre ses adversaires et aux arbitres

Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images

Avec Alexandre Sarr, c’est sûrement l’une des deux satisfactions individuelles de ce début de saison des Washington Wizards. L’ailier suisso-canadien Kyshawn George (2,03 m, 22 ans), drafté en 24e position en 2024, a quasiment doublé ses statistiques de sa saison rookie sans que son temps de jeu n’évolue tant que ça. Ses pourcentages ont aussi significativement augmenté (de 37% à 47% aux tirs, et de 32% à 44% à 3-points), avec un plus gros volume. Tous les signes indiquent qu’il a passé un cap.

C’est pour parler de cela mais aussi de son parcours que l’ancien de l’Élan Chalon [de 2019 à 2023] nous a accordés une interview, après un entraînement des Wizards. Dans un Français parfait, celui qui a grandi avec une mère suisse et un père canadien s’est exprimé avec le sourire qui le caractérise. L’occasion pour lui d’aborder sa saison NBA bien sûr, mais aussi Chalon, la Suisse et le Canada.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Kyshawn George.jpg
Kyshawn GEORGE
Poste(s): Meneur
Taille: 203 cm
Âge: 22 ans (12/12/2003)

Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
14,9
#106
REB
5,8
#83
PD
4,9
#49

Kyshawn, comment vas-tu en ce moment ? Et es-tu satisfait de ton début de saison individuel ?

[interview enregistrée le mercredi 10 décembre] Ça va bien, ça va bien. On a eu un jour off, et maintenant on est de retour au travail, parce qu’il faut bien que la saison continue…. Et pour mon début de saison, ça va. Il y a eu des progrès. Il y a du positif et du négatif. Mais on va continuer sur cette lancée.

Tu as un nouveau rôle cette saison, notamment dans la création, avec beaucoup plus la balle en main. Ce sont des consignes du staff cet été, ou toi qui a eu un déclic ?

Alors il y a toujours eu ce projet. Quand j’étais jeune, à Chalon, je jouais poste 1. J’étais un créateur, avec beaucoup la balle en main. Mais maintenant que je fais cette taille, j’ai pu diversifier mon jeu. Et ensuite, le travail a été fait cet été pour que je sois créatif balle en main. La franchise a décidé de me faire confiance dans ce rôle, donc je suis content de pouvoir le prendre et de progresser là-dedans… J’essaye de gagner en stabilité, de mieux reconnaître les situations, et aussi de m’habituer à être pressé haut par des défenseurs plus physiques. C’est un travail en cours.

Pourrais-tu donner une explication aux difficultés collectives qu’ont les Wizards sur ce début de saison ?

On s’était mis une ligne directive, avec des choses simples, que tout le monde peut contrôler. Et je pense qu’on s’est un peu écartés de ça. On y revient de temps en temps, mais le but c’est de le faire plus souvent et avec plus de constance. Je pense que c’est bien qu’on ait une pause d’une semaine comme ça, pour qu’on se rende compte vraiment de ça, et qu’on puisse retourner vers ce qui est vraiment important et qu’on peut contrôler. Il faut qu’on se remette sur la bonne voie.

On va retourner dans le passé… Est-ce que tu peux rappeler ton parcours ? Tu as grandi en Suisse avec un père canadien, c’est ça ?

Ouais, père canadien et mère suisse. Jusqu’à mes 15 ans à peu près, mon père était coach, et je jouais aussi avec mon frère. Ensuite à 15 ans je suis parti en France, à Chalon. À Chalon, j’étais d’abord en cadets, je faisais des entraînements avec les Espoirs. J’ai fait deux ans comme ça, et après j’ai fait un an avec les Espoirs et un an en professionnel. Donc en tout quatre ans là-bas. C’est aussi à ce moment-là que j’ai eu une poussée de croissance. Ensuite j’ai fait une année à l’université de Miami, et maintenant je suis là, en NBA.

« [Jouer à Chalon] m’a appris à être un professionnel très tôt »

Légende

Peux-tu expliquer ce que ça t’as apporté de jouer en France et à Chalon, dans un basket très différent de ce qu’on connaît ici aux États-Unis ?

Je dirais que ça m’a appris à être un professionnel très tôt. J’allais à la salle avant d’aller en cours, ce genre de choses. J’ai pu savoir ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais faire avec le basket. J’ai pu garder cette ligne directrice pour la suite.

Tu pensais déjà à la NBA à cette époque ?

C’était mon but oui. Après je sais que j’en étais à des années-lumière, donc je me concentrais sur des petits objectifs que je me mettais au jour le jour. Pour pouvoir être sûr que je progressais et que j’allais dans la bonne direction.

Tu sentais que t’avais besoin de faire une année en NCAA pour compléter ta formation avant la Draft ?

Moi j’ai toujours voulu jouer en NCAA. Je regardais les matchs quand j’étais en Suisse, l’ambiance, la March Madness, je voulais le vivre. Je ne me suis jamais fermé de portes. Je me disais que si une grosse université me proposait de venir jouer, je ne me voyais pas vraiment refuser. Du coup quand j’ai eu cette opportunité, je me suis dit que j’avais fait 4 ans à Chalon, et qu’il fallait que je parte là-bas pour utiliser vraiment toutes leurs ressources, leurs infrastructures qui sont proches de la NBA. Je voulais aussi me mettre dans le marché américain.

LIRE AUSSI

« [À Chalon], je sais que j’étais à des années-lumières de la NBA »

Légende

Mais alors pourquoi tous les Suisses vont jouer à Chalon ? En plus de toi, il y a aussi eu Clint Capela, Thabo Sefolosha…

Alors… [sourire] Déjà je pense que Chalon recrute en Suisse. Moi c’est Romain [Chenaud, responsable du centre de formation puis coach de l’équipe Espoirs] qui a appelé mon père et a dit qu’il voulait me voir. Et ensuite, je pense que les Suisses ont des qualités que d’autres personnes n’ont pas, c’est tout [rires]. Non mais aussi, Chalon c’est à seulement 3h30 de train de la Suisse. Un TGV Lausanne-Dijon, puis Dijon-Chalon, et voilà.

Tu suis un peu les prospects suisses ? Il y en a justement un à Chalon en ce moment…

Klark Riethauser (2,00 m, 17 ans) ? Oui, il m’a écrit sur WhatsApp récemment. Il avait 2-3 questions, j’ai pu lui répondre avec plaisir. Je l’ai vu jouer avec l’équipe nationale à la Coupe du monde U19, quand je suis allé là-bas. Il y a Elyjah Rebetez (1,90 m, 17 ans) aussi, mais lui est ici aux États-Unis, il me semble qu’il est à Atlanta. Je n’ai pas accès à ses matchs, je ne vois pas vraiment ce qu’il fait, mais il sera ici à Noël.

Le basket suisse se développe donc…

Déjà on a trois joueurs en NBA [Clint Capela, Yanic Niederhaüser, Kyshawn George]. Et l’équipe sénior joue les qualifications de la Coupe du monde, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, mais ils y sont. Donc oui il y a de l’espoir, mais après il y a encore beaucoup de choses à mettre en place.

Mais toi tu as donc choisi le Canada. Même si tu l’as sûrement déjà expliqué plusieurs fois, est-ce que tu peux détailler en 2-3 mots ce choix ?

J’ai privilégié l’aspect compétitif. J’ai envie d’être le meilleur, donc pour moi je dois jouer contre les meilleurs et les battre. Donc quoi de mieux d’aller dans une équipe nationale dans laquelle tu joues contre les États-Unis, l’Argentine, l’Allemagne, la France… Que ce soit dans des Coupes du monde ou des Jeux Olympiques. Je pense que c’était le meilleur environnement pour justement avoir cette compétition.

LIRE AUSSI

Penses-tu que vous pouvez battre la France ?

Oui. [pause] Ce n’est pas une blague [rires]. On a tous les outils pour taper la France, c’est tout.

Il y a des vannes dans le vestiaire à propos de ça avec Bilal [Coulibaly] et Alex [Sarr] ?

Pas beaucoup, honnêtement pas beaucoup. On est le futur des deux équipes, donc je sais qu’on s’affrontera un jour, je le vois très bien arriver. Et j’aime beaucoup mes chances. J’adore mes chances. Surtout contre Bilal et Alex, j’ADORE mes chances ! [rires] Le match-up avec Bilal ? Wow. Juste wow. Ça serait incroyable.

Justement comment est votre relation ? Il y a un clan francophone à Washington ?

Bien sûr, ça fait du bien de pouvoir parler français avec Bilal et Alex, forcément ça vient naturellement. On se voit dehors, on va manger ensemble. Il y a une amitié qui se crée entre nous trois. Et il y a aussi Alexis [Ajinça] dans le staff, qui aime bien nous donner des petites phrases en français à certains moments, pour être plus précis sur des petits détails. Ça facilite les choses.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Chalon
Chalon
Suivre
NBA
NBA
Suivre
Canada
Canada
Suivre
Suisse
Suisse
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00West Asia Super League : Joffrey Lauvergne en patron, Kuwait Sports Club corrige Al Arabi
Jordan Ratton quitte le Stade Rochelais et rejoint Poitiers
ELITE 2
00h00Jordan Ratton quitte La Rochelle pour Poitiers
William Gneze retrouve Frank Kuhn
NM1
00h00William Gneze de retour à Mulhouse : l’émotion, puis l’ambition retrouvée
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié plaide pour une ligue fermée en Betclic ELITE : « Il est temps de faire évoluer les championnats »
NBA
00h00ITW Kyshawn George : « Jouer à Chalon m’a appris à être un professionnel très tôt »
Willem Brandwijk va tenter de se relancer en Allemagne après son départ d'Aix-Maurienne
À l’étranger
00h00Willem Brandwijk d’Aix-Maurienne à la deuxième division allemande
Amaël L'Etang s'impose comme un joueur majeur à Dayton
NCAA
00h00Amaël L’Étang et Yaphet Moundi en vue avant l’entrée dans les matches de conférence
Andrew Albicy lors de son dernier match en équipe de France A en France, à Rouen le 28 novembre
Podcast
00h00La dernière fenêtre d’Andrew Albicy, racontée par Nicolas Lang dans Mauvaise Lang
Trapani devrait être en tête de Serie A, sans sa pénalité sportive
Basketball Champions League
00h00Proche de la disparition, le club italien de Trapani gagne un 10e match de suite… avec un joueur-entraîneur !
Ali Traoré
Coaching
00h00Ali Traoré, le jeu lui manquait : l’ancien international français se relance dans le coaching
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Kyshawn George : « Jouer à Chalon m’a appris à être un professionnel très tôt »
NBA
00h00Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat
NBA
00h0048 points, un record historique, et pourtant la défaite : la nuit folle de Stephen Curry
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
1 / 0