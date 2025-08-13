L’ancien chalonnais Kyshawn George choisit le Canada plutôt que la Suisse

La Fédération canadienne de basketball a dévoilé mardi son groupe complet de 14 athlètes pour le camp d’entraînement en vue de la prochaine AmeriCup FIBA. Un groupe dans lequel figure le jeune talent NBA Kyshawn George des Washington Wizards, formé à Chalon-sur-Saône entre 2019 et 2023.

Canada Basketball officially announces its training camp roster ahead of the FIBA men’s AmeriCup. Washington Wizards’ Kyshawn George and Minnesota Timberwolves forward Leonard Miller headline. pic.twitter.com/OfZIs93hKa — Libaan Osman (@libaanstar1) August 12, 2025

Deux jeunes talents NBA pour porter les espoirs canadiens

Kyshawn George (2,03 m, 21 ans) sort d’une saison rookie avec les Wizards au cours de laquelle il a affiché des moyennes de 8,7 points, 4,2 rebonds et 2,5 passes décisives sur 68 matchs, dont 38 comme titulaire, après avoir été sélectionné au premier tour (24e choix global) en sortant de Miami en NCAA.

Formé à Chalon entre 2019 et 2023, George est né en Suisse d’un père canadien, Deon, qui a lui aussi eu une carrière professionnelle. Deon George avait évolué dans le championnat suisse la plupart de sa carrière, mais il est également passé dans le championnat de France lors de la saison 2000-2001, à Brest. Si le père a représenté le Canada en U19, la question se posait encore pour son fils Kyshawn, qui avait clamé son amour pour la Suisse, pays que représente son frère Jamal. Cette sélection pour l’AmeriCup clôt définitivement les débats.

Un autre jeune talent NBA a également été appelé pour cette fenêtre, qui doit se jouer sans les joueurs NBA majeurs présents l’été dernier aux Jeux Olympiques de Paris. Leonard Miller, également âgé de 21 ans, a disputé 13 matchs pour Minnesota la saison dernière. Le natif de Scarborough, en Ontario, mesurant 2,08m, est entré dans la ligue comme choix de deuxième tour (33e au total) en 2023. Il a disputé un total de 30 matchs en sortant du banc pour les Timberwolves au cours des deux dernières saisons.

Une sélection expérimentée malgré les absences

Deux vétérans de Basketball Canada, Trae Bell-Haynes, qui faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde qui a remporté le bronze en 2023, et le tireur d’élite Kyle Wiltjer, ont également été inclus dans la liste du camp d’entraînement. Quincy Guerrier, Nate Darling, Charles Bediako et Mfiondu Kabengele figurent parmi les autres noms familiers de cette sélection.

Le Canada n’a toutefois pas obtenu une plus grande participation de certains de ses autres jeunes joueurs NBA comme Shaedon Sharpe et Bennedict Mathurin, mais cela offrira une bonne opportunité pour George et Miller. Les vétérans NBA comme Dillon Brooks, Kelly Olynyk, ou encore le MVP et champion NBA en titre Shai Gilgeous-Alexander sont eux aussi absents.

Plus tôt mardi, Basketball Canada a annoncé que l’ancien assistant des Toronto Raptors, Nathaniel Mitchell, assumerait les fonctions d’entraîneur principal pour l’AmeriCup tandis que l’entraîneur-chef Gordie Herbert honore son engagement avec le Bayern Munich. Mitchell avait déjà dirigé l’équipe lors de l’AmeriCup FIBA 2022, où le Canada avait terminé quatrième au Brésil.

Le Canada, classé sixième par la FIBA, se trouve dans un groupe avec Porto Rico (15e), le Venezuela (25e) et le Panama (57e). Le camp d’entraînement a commencé à Toronto, avant que l’équipe ne dispute quelques matchs d’exhibition à Miami en amont du tournoi.