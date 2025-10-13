Recherche
LBWL

Finaliste WNBA, Monique Akoa Makani va bénéficier d’un mois de repos avant de rejoindre Bourges

La Boulangère Wonderligue - Tout juste finaliste WNBA avec le Phoenix Mercury, Monique Akoa Makani ne rejoindra le Tango Bourges Basket qu’à la mi-novembre. Le club berruyer a accepté la demande de repos formulée par l’internationale camerounaise.
|
00h00
Monique Akoa-Makani a vécu une saison rookie mémorable avec Phoenix

Crédit photo : © Rob Schumacher/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Après une longue saison de WNBA conclue par une place de finaliste avec le Phoenix Mercury, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) va bénéficier d’un mois de repos avant de rejoindre le Tango Bourges Basket. Le club champion de France a officialisé ce lundi un accord avec sa nouvelle joueuse, désireuse de souffler avant de plonger dans la saison française et européenne.

Un repos bien mérité après une saison marathon

Dans un communiqué officiel, le Bourges Basket a tenu à féliciter sa nouvelle recrue pour sa performance outre-Atlantique : « Le Bourges Basket informe que Monique Akoa Makani vient tout juste de conclure sa saison en WNBA et la félicite pour sa deuxième place. »

Après cette campagne exigeante avec Phoenix, l’ailière franco-camerounaise a souhaité prendre du recul avant d’entamer un nouveau défi sur le Vieux Continent. « La joueuse a exprimé le souhait de bénéficier d’une période de repos avant de rejoindre le club », précise encore le communiqué.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Monique Akoa Makani.jpg
Monique AKOA-MAKANI
Poste(s): Arrière
Taille: 179 cm
Âge: 24 ans (04/02/2001)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
7,5
#82
REB
2,3
#108
PD
2,8
#46

Retour prévu à la mi-novembre après huit rencontres manquées

Soucieuse de préserver la santé physique et mentale de sa joueuse, la direction du Tango a accepté cette demande. « Un accord a ainsi été trouvé pour que Monique Akoa Makani rejoigne le groupe berruyer à la mi-novembre », conclut le club, qui se dit impatient de pouvoir compter sur son « énergie, son engagement et son expérience » pour la suite de la saison.

Son arrivée effective coïncidera avec une période charnière pour Bourges, engagé à la fois en championnat et en EuroLeague. Elle reprendre en effet durant la trêve internationale. D’ici là, elle manquera quatre rencontres d’EuroLeague (à Gydnia, Gérone, Prague puis contre Gdynia) et quatre de La Boulangère Wonderligue (à Villeneuve d’Ascq, contre la Roche Vendée puis l’ASVEL et Landerneau). Son premier match officiel devrait donc intervenir le 26 novembre, en EuroLeague contre Gérone.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Commentaires

