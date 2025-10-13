Finaliste WNBA, Monique Akoa Makani va bénéficier d’un mois de repos avant de rejoindre Bourges

Après une longue saison de WNBA conclue par une place de finaliste avec le Phoenix Mercury, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) va bénéficier d’un mois de repos avant de rejoindre le Tango Bourges Basket. Le club champion de France a officialisé ce lundi un accord avec sa nouvelle joueuse, désireuse de souffler avant de plonger dans la saison française et européenne.

Un repos bien mérité après une saison marathon

Dans un communiqué officiel, le Bourges Basket a tenu à féliciter sa nouvelle recrue pour sa performance outre-Atlantique : « Le Bourges Basket informe que Monique Akoa Makani vient tout juste de conclure sa saison en WNBA et la félicite pour sa deuxième place. »

Après cette campagne exigeante avec Phoenix, l’ailière franco-camerounaise a souhaité prendre du recul avant d’entamer un nouveau défi sur le Vieux Continent. « La joueuse a exprimé le souhait de bénéficier d’une période de repos avant de rejoindre le club », précise encore le communiqué.

Retour prévu à la mi-novembre après huit rencontres manquées

Soucieuse de préserver la santé physique et mentale de sa joueuse, la direction du Tango a accepté cette demande. « Un accord a ainsi été trouvé pour que Monique Akoa Makani rejoigne le groupe berruyer à la mi-novembre », conclut le club, qui se dit impatient de pouvoir compter sur son « énergie, son engagement et son expérience » pour la suite de la saison.

Son arrivée effective coïncidera avec une période charnière pour Bourges, engagé à la fois en championnat et en EuroLeague. Elle reprendre en effet durant la trêve internationale. D’ici là, elle manquera quatre rencontres d’EuroLeague (à Gydnia, Gérone, Prague puis contre Gdynia) et quatre de La Boulangère Wonderligue (à Villeneuve d’Ascq, contre la Roche Vendée puis l’ASVEL et Landerneau). Son premier match officiel devrait donc intervenir le 26 novembre, en EuroLeague contre Gérone.