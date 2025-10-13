Sara Roumy retrouve l’EuroCup, aux côtés de Jodie Cornélie-Sigmundova

Sara Roumy continue de franchir des paliers dans sa jeune carrière. L’ancienne joueuse de Basket Landes et de Keltern s’est engagée cet été avec le Geas Basket, formation de Sesto San Giovanni (banlieue de Milan) qui dispute l’EuroCup. À 21 ans, la native de Tarbes sort d’une saison remarquable avec Faenza, où elle a terminé troisième meilleure marqueuse du championnat italien avec 18 points de moyenne en 2024-2025.

SARA ROUMY 🤝 GEAS BASKET

Nuovo annuncio per @geasbasket, in rossonero arriva la francese Sara Roumy, tra le rivelazioni della stagione passata con la maglia di Faenza 🏀#LBFLIVE pic.twitter.com/lpH2DpW014 — Lega Basket Femminile (@legabasketfem) June 27, 2025

Une nouvelle étape en EuroCup pour Sara Roumy

Passée par le centre de formation de Basket Landes, puis par Keltern en Allemagne, Sara Roumy retrouve les joutes européennes qu’elle avait déjà connues — en EuroCup et même en EuroLeague — lors de ses précédentes expériences. Avec le Geas Basket, elle partage désormais le vestiaire avec Jodie Cornélie-Sigmundova, autre Française.

Pour leur première journée d’EuroCup, les Italiennes se sont inclinées sur le parquet des Hongroises du TARR KSC Szekszard (78-73). Roumy a tout de même livré une prestation solide, compilant 15 points à 6/12 aux tirs (3/3 à 2-points, 3/9 à 3-points) en 21 minutes. Cornélie a, elle, ajouté 5 points et 2 passes en 22 minutes.

Un début de championnat plus discret

En Serie A1, la nouvelle arrière du Geas a connu un démarrage plus calme. Elle a inscrit 7 points à 3/6 aux tirs lors de la victoire contre Scrivia (65-56) le 5 octobre, avant de ne marquer que 2 points à 1/4 lors de la défaite à Roseto (71-64) ce dimanche 12 octobre.

Cette période d’adaptation est logique pour une joueuse qui découvre un nouveau collectif ambitieux et un calendrier chargé entre championnat et EuroCup. Si elle parvient à retrouver son niveau de Faenza, où elle s’était imposée comme une des principales scoreuses du championnat, Sara Roumy pourrait rapidement devenir l’un des atouts offensifs majeurs du Geas.