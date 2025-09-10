Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !

LEGA - Blessée à l’été 2024 alors qu’elle préparait les JO avec les Bleues du 3x3, l'intérieure française retrouve les terrains un an après en Italie, où elle jouera aussi l’EuroCup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !

Après deux ans de pause en 5×5, Jodie Cornélie retrouve la discipline en Italie.

Crédit photo : FIBA

Après un an de convalescence, Jodie Cornélie (1,93 m, 32 ans) est de retour au jeu. L’intérieure française, qui s’était consacrée au basket 3×3 en 2023 en vue des Jeux Olympiques de Paris, s’est engagée avec le club de l’ASD Geas, basé en périphérie de Milan.

 

Formée à Dayton en NCAA, la Française avait mis en pause sa carrière de 5×5 à l’été 2023. Elle s’était alors consacrée au basket 3×3 en vue des Jeux Olympiques de Paris, après sept saisons en France entre Nice, Tarbes, Mondeville et Angers.

Malheureusement, son rêve d’olympiade s’est envolé lors du premier match du 3XFestival à Marseille face à l’Ukraine en juin 2024, lorsque la joueuse de l’équipe de France 3×3 sort sur blessure, au genou. Pire, celle-ci s’avère plus grave et longue à traiter que prévu, la contraignant à une saison blanche ensuite, l’an dernier.

Un rêve exaucé

Mais après un été de travail au camp Upsilon de Strasbourg, où elle a pu retrouver des sensations, la voici de retour dans le circuit 5×5, au club italien de l’ASD Geas. Dans son communiqué, la direction a annoncé compter sur elle pour “apporter à l’équipe intensité au rebond, présence défensive et menace près du panier” au sein d’un club souhaitant bien figurer en Championnat, mais aussi en EuroCup.

Lors de sa dernière saison angevine, l’intérieure valait 8,3 points et 4,7 rebonds en 22 minutes en moyenne, avec un parcours jusqu’en quart de finale des play-offs de Ligue féminine face à Villeneuve-d’Ascq. à l’issue de cette fin cycle, elle confiait déjà à nos confrères de Ouest-France avoir des envies “d’Espagne ou d’Italie”. Deux ans après, voilà donc son souhait exaucé.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASD Geas
ASD Geas
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Stefan Jovic revient au Bayern Munich, 7 ans parès
EuroLeague
00h00Un international serbe revient au Bayern Munich : « La décision était immédiatement claire »
EuroCup Féminine
00h00Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !
À l’étranger
00h00Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte
EuroBasket
00h00[L’œil de coach Soares] Quels ont été les problèmes récurrents du jeu des Bleus à l’EuroBasket ?
Jonathan Mkamba arrive de Charleville-Mézières, en NM1
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1
johnson chalon
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon bloqué par le dossier Chris Johnson : « Cela nous met dans l’embarras »
storm williams malonga playoffs
WNBA
00h00Après un thriller à l’accent français, le Storm de Williams et Malonga décroche la dernière place des playoffs
EuroBasket
00h00Rencontre avec Viktor Sanikidze, l’ex-Dijonnais devenu député et président de la fédération en Géorgie !
La salle du Panathinaïkos Athènes va accueillir le Final Four 2026
EuroLeague
00h00Athènes accueillera le Final Four de l’EuroLeague 2026
Présaison
00h00Antibes, Denain et Evreux font le plein de confiance avant la Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
1 / 0