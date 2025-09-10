Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !

Après un an de convalescence, Jodie Cornélie (1,93 m, 32 ans) est de retour au jeu. L’intérieure française, qui s’était consacrée au basket 3×3 en 2023 en vue des Jeux Olympiques de Paris, s’est engagée avec le club de l’ASD Geas, basé en périphérie de Milan.

Formée à Dayton en NCAA, la Française avait mis en pause sa carrière de 5×5 à l’été 2023. Elle s’était alors consacrée au basket 3×3 en vue des Jeux Olympiques de Paris, après sept saisons en France entre Nice, Tarbes, Mondeville et Angers.

Malheureusement, son rêve d’olympiade s’est envolé lors du premier match du 3XFestival à Marseille face à l’Ukraine en juin 2024, lorsque la joueuse de l’équipe de France 3×3 sort sur blessure, au genou. Pire, celle-ci s’avère plus grave et longue à traiter que prévu, la contraignant à une saison blanche ensuite, l’an dernier.

Un rêve exaucé

Mais après un été de travail au camp Upsilon de Strasbourg, où elle a pu retrouver des sensations, la voici de retour dans le circuit 5×5, au club italien de l’ASD Geas. Dans son communiqué, la direction a annoncé compter sur elle pour “apporter à l’équipe intensité au rebond, présence défensive et menace près du panier” au sein d’un club souhaitant bien figurer en Championnat, mais aussi en EuroCup.

Lors de sa dernière saison angevine, l’intérieure valait 8,3 points et 4,7 rebonds en 22 minutes en moyenne, avec un parcours jusqu’en quart de finale des play-offs de Ligue féminine face à Villeneuve-d’Ascq. à l’issue de cette fin cycle, elle confiait déjà à nos confrères de Ouest-France avoir des envies “d’Espagne ou d’Italie”. Deux ans après, voilà donc son souhait exaucé.