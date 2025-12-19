Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais retrouve le sourire

Depuis le 17 octobre dernier, le Palais des Sports de Pau n’est plus une forteresse imprenable. Deux mois que les Palois cherchent à retrouver la flamme du début de saison. Défait la semaine dernière à domicile par l’ADA Blois après 50 minutes de combat et deux prolongations, l’Élan Béarnais était dans l’obligation de s’imposer dans son antre ce vendredi 19 décembre pour espérer recoller au wagon de tête. Au terme d’une belle bataille, l’équipe de Mickaël Hay a enfin retrouvé la recette du succès et repart ainsi de l’avant.

Un écart de 13 points comblé avant la mi-temps

Ces derniers temps, les journées se suivent et se ressemblent du côté de Pau. Ce vendredi soir à l’occasion de la réception du Rouen Métropole Basket, il était temps de changer de refrain pour l’Élan Béarnais. Après trois défaites consécutives, les hommes de Mickaël Hay ont redonné le sourire au Palais des Sports.

Pourtant, l’entame de match aura été bien compliquée pour les locaux. En manque cruel d’adresse dans la raquette et derrière l’arc, les Palois ont subi l’impact physique imposé par les Normands. Sous l’impulsion de son meneur américain Tray Croft (10 points), le RMB a pris un meilleur départ dans cette rencontre pour prendre les commandes à l’issue d’un premier quart-temps maîtrisé (13-21).

Malgré une adresse en berne derrière la ligne à 3-points, les hommes de Mickaël Hay se sont appuyés sur l’explosivité de Jonathan Mkamba (7 points et 6 rebonds) pour rester au contact de Rouen. Bousculés et malgré un énorme trou d’air au cœur de ce deuxième quart-temps, les Béarnais ont su faire preuve de patience pour rester dans le match. Comme un symbole, c’est l’homme en forme du moment qui a sonné la révolte paloise. Dans le sillage d’un Drew Thelwell toujours aussi impactant (20 points et 5 interceptions), l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a refait son retard. Revenu sur les talons adverses après avoir compté jusqu’à 13 points de retard, l’EBPLO a regagné les vestiaires avec un déficit d’un petit point (34-35, 20′).

Avec un trio Wibaut-Nze- Milanese décisif, Pau retrouve le sourire

Revenus sur le parquet avec de meilleures intentions, les coéquipiers de Bryce Nze (11 points et 14 rebonds), d’un François Wibaut redoutable (17 points) et d’un Fabio Milanese très efficace (18 points) ont retrouvé de l’agressivité défensive et une adresse, qui, jusqu’alors leur faisait défaut. Plus adroits sous le cercle, les Palois ont su renverser la situation à leur avantage. Repassée devant à dix minutes du terme (62-58, 30′), la formation paloise a tenu le choc.

Dans un dernier quart-temps extrêmement tendu de part et d’autre, l’Élan Béarnais a eu des nerfs d’acier pour creuser un écart rédhibitoire pour s’offrir un bon bol d’air avant un déplacement périlleux à Antibes mardi prochain.

