ELITE 2

Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais retrouve le sourire

ÉLITE 2 - Au terme d'une rude bataille, l’Élan Béarnais s'est imposé face à Rouen dans son antre ce vendredi 19 décembre (86-72). Un précieux succès pour les hommes de Mickaël Hay.
00h00
Crédit photo : Bastien Lamarche

Depuis le 17 octobre dernier, le Palais des Sports de Pau n’est plus une forteresse imprenable. Deux mois que les Palois cherchent à retrouver la flamme du début de saison. Défait la semaine dernière à domicile par l’ADA Blois après 50 minutes de combat et deux prolongations, l’Élan Béarnais était dans l’obligation de s’imposer dans son antre ce vendredi 19 décembre pour espérer recoller au wagon de tête. Au terme d’une belle bataille, l’équipe de Mickaël Hay a enfin retrouvé la recette du succès et repart ainsi de l’avant.

Un écart de 13 points comblé avant la mi-temps

Ces derniers temps, les journées se suivent et se ressemblent du côté de Pau. Ce vendredi soir à l’occasion de la réception du Rouen Métropole Basket, il était temps de changer de refrain pour l’Élan Béarnais. Après trois défaites consécutives, les hommes de Mickaël Hay ont redonné le sourire au Palais des Sports.

Pourtant, l’entame de match aura été bien compliquée pour les locaux. En manque cruel d’adresse dans la raquette et derrière l’arc, les Palois ont subi l’impact physique imposé par les Normands. Sous l’impulsion de son meneur américain Tray Croft (10 points), le RMB a pris un meilleur départ dans cette rencontre pour prendre les commandes à l’issue d’un premier quart-temps maîtrisé (13-21).

Malgré une adresse en berne derrière la ligne à 3-points, les hommes de Mickaël Hay se sont appuyés sur l’explosivité de Jonathan Mkamba (7 points et 6 rebonds) pour rester au contact de Rouen. Bousculés et malgré un énorme trou d’air au cœur de ce deuxième quart-temps, les Béarnais ont su faire preuve de patience pour rester dans le match. Comme un symbole, c’est l’homme en forme du moment qui a sonné la révolte paloise. Dans le sillage d’un Drew Thelwell toujours aussi impactant (20 points et 5 interceptions), l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a refait son retard. Revenu sur les talons adverses après avoir compté jusqu’à 13 points de retard, l’EBPLO a regagné les vestiaires avec un déficit d’un petit point (34-35, 20′).

Drew Thelwell a porté l’Élan Béarnais – Photo : Bastien Lamarche

Avec un trio Wibaut-Nze- Milanese décisif, Pau retrouve le sourire

Revenus sur le parquet avec de meilleures intentions, les coéquipiers de Bryce Nze (11 points et 14 rebonds), d’un François Wibaut redoutable (17 points) et d’un Fabio Milanese très efficace (18 points) ont retrouvé de l’agressivité défensive et une adresse, qui, jusqu’alors leur faisait défaut. Plus adroits sous le cercle, les Palois ont su renverser la situation à leur avantage. Repassée devant à dix minutes du terme (62-58, 30′), la formation paloise a tenu le choc.

Dans un dernier quart-temps extrêmement tendu de part et d’autre, l’Élan Béarnais a eu des nerfs d’acier pour creuser un écart rédhibitoire pour s’offrir un bon bol d’air avant un déplacement périlleux à Antibes mardi prochain.

Les réactions

 

Sylvain Delorme (coach Rouen) : « Les rebonds offensifs (15) et les pertes de balles leur permettent de reprendre confiance. Je ne sais pas si c’est la grinta qui nous a manqué. Le but était de faire un match le plus cohérent possible. Il nous a manqué beaucoup de lucidité. Cela montre toutes les qualités de Pau à renverser le match. C’est un championnat très relevé et tout le monde peut battre tout le monde à domicile comme à l’extérieur. »

Niels Pharose : « Au vu du premier quart-temps c’est frustrant. J’ai essayé de tout donner pour aider au mieux mon équipe mais cela n’a pas suffit. »

Jonathan Mkamba : « Beaucoup d’abnégation. On s’est soutenu, de la bagarre et du courage et c’est passé. Peu importe mon temps de jeu, je me dois d’apporter cette énergie et cette envie là. Cette prolongation est la récompense de mon travail et j’en suis content. Cap sur Antibes avec la même mentalité. »

Mickaël Hay (coach Élan Béarnais) : « Je suis très content de la victoire. Les 5 dernières minutes nous ont fait beaucoup de bien pour revenir au score à la mi-temps. Jonathan Mkamba nous maintient juste avant la mi-temps. Il fallait mettre du rythme et de l’euphorie. On trouve de l’alternance dans la raquette en deuxième mi-temps. Il était temps que cette série de trois défaites s’arrête. Il fallait comptabiliser. On prend cette victoire avec plaisir. On a encore beaucoup d’énergie et de fraîcheur pour les prochains matchs. C’est maintenant à nous d’entamer une dynamique de victoires. »

 

Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
