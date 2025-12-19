Recherche
NBA

Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA

NBA - Le Serbe Nikola Jokic dépasse Kareem Abdul-Jabbar avec 5 667 passes en carrière. Jokic établit ce record en 789 matchs de moins que la légende des Lakers lors de la victoire 126-115 des Nuggets contre Orlando.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA

Dec 18, 2025; Denver, Colorado, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) prepares to pass the ball in the first quarter against the Orlando Magic at Ball Arena. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images

Nikola Jokic vient d’inscrire son nom un peu plus dans l’histoire de la NBA. Lors de la victoire 126-115 des Denver Nuggets contre les Orlando Magic, le pivot serbe a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur passeur de tous les temps à son poste, avec désormais 5 667 passes décisives en carrière.

Le record est tombé au milieu du deuxième quart-temps, quand Jokic a servi Jalen Pickett pour un 3-points à 6 minutes 26 de la mi-temps. Abdul-Jabbar s’était arrêté à 5 660 assists durant sa légendaire carrière de 20 saisons. La différence majeure ? Le triple MVP des Nuggets a réalisé cet exploit en seulement 771 matchs, soit 789 rencontres de moins que « KAJ ».

Une performance complète pour un record historique

Cette soirée historique s’est accompagnée d’une nouvelle démonstration de la polyvalence du Joker. Le natif de Sombor a compilé 23 points, 13 passes décisives et 11 rebonds pour son 13e triple-double de la saison, orchestrant parfaitement la remontée spectaculaire de Denver.

Menés de 14 points en première période, les Nuggets ont pu compter sur un Jamal Murray étincelant (32 points, dont 20 dans le seul deuxième quart-temps) pour renverser la situation. Murray, qui affiche une moyenne de 25,2 points cette saison, a réalisé 5 tirs à 3-points sur 6 tentatives dans le deuxième acte, permettant aux siens de transformer un déficit de 47-33 en avance de 68-54 à la pause.

« J’ai toujours dit que la passe rend deux joueurs heureux et pas seulement un seul. Mon coach Deki disait toujours cela », a rappelé Jokic en citant Dejan Milojevic, son ancien entraîneur disparu en janvier 2024. « Quand on fait le bon choix, on se sent bien soi-même. »

En face, Paolo Banchero a répondu présent avec 26 points, 16 rebonds et 10 passes pour son troisième triple-double en carrière, mais cela n’a pas suffi à empêcher la sixième victoire consécutive des Nuggets. Cette performance place désormais Jokic au 50e rang des meilleurs passeurs de l’histoire NBA, avec Larry Bird (5 695 passes) et Dwyane Wade (5 701) dans son viseur immédiat.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
