Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA

Nikola Jokic vient d’inscrire son nom un peu plus dans l’histoire de la NBA. Lors de la victoire 126-115 des Denver Nuggets contre les Orlando Magic, le pivot serbe a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur passeur de tous les temps à son poste, avec désormais 5 667 passes décisives en carrière.

Le record est tombé au milieu du deuxième quart-temps, quand Jokic a servi Jalen Pickett pour un 3-points à 6 minutes 26 de la mi-temps. Abdul-Jabbar s’était arrêté à 5 660 assists durant sa légendaire carrière de 20 saisons. La différence majeure ? Le triple MVP des Nuggets a réalisé cet exploit en seulement 771 matchs, soit 789 rencontres de moins que « KAJ ».

NEW NO. 1 ASSISTS LEADER 🔥 Nikola Jokic passed Kareem Abdul-Jabbar for most assists by a center in NBA history‼️ pic.twitter.com/IW0BSHczNZ — ESPN Insights (@ESPNInsights) December 19, 2025

Une performance complète pour un record historique

Cette soirée historique s’est accompagnée d’une nouvelle démonstration de la polyvalence du Joker. Le natif de Sombor a compilé 23 points, 13 passes décisives et 11 rebonds pour son 13e triple-double de la saison, orchestrant parfaitement la remontée spectaculaire de Denver.

Menés de 14 points en première période, les Nuggets ont pu compter sur un Jamal Murray étincelant (32 points, dont 20 dans le seul deuxième quart-temps) pour renverser la situation. Murray, qui affiche une moyenne de 25,2 points cette saison, a réalisé 5 tirs à 3-points sur 6 tentatives dans le deuxième acte, permettant aux siens de transformer un déficit de 47-33 en avance de 68-54 à la pause.

« J’ai toujours dit que la passe rend deux joueurs heureux et pas seulement un seul. Mon coach Deki disait toujours cela », a rappelé Jokic en citant Dejan Milojevic, son ancien entraîneur disparu en janvier 2024. « Quand on fait le bon choix, on se sent bien soi-même. »

En face, Paolo Banchero a répondu présent avec 26 points, 16 rebonds et 10 passes pour son troisième triple-double en carrière, mais cela n’a pas suffi à empêcher la sixième victoire consécutive des Nuggets. Cette performance place désormais Jokic au 50e rang des meilleurs passeurs de l’histoire NBA, avec Larry Bird (5 695 passes) et Dwyane Wade (5 701) dans son viseur immédiat.